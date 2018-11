NKL savaitė: jaunojo gynėjo produktyvumas, Džiaugio rekordai ir nutrūkusi „Vyčio“ serija

Nuotr.: M.Baranauskas

Nuotr. M.Baranauskas

Penktąją Nacionalinės krepšinio lygos savaitę pirmenybių kovos startavo BTV televizijos eteryje, nutrūko Šakių „Vyčio“ 8 pergalių serija, Evaldas Džiaugys iš „Šilutės“ dukart iš eilės gerino savo rekordus, o Tadas Pažėra iš Klaipėdos „Neptūno-Akvaservis“ per 8 minutes surinko 20 taškų.

Apie tai ir dar daugiau – tradicinėje NKL savaitės apžvalgoje.

Pirmoji transliacija

Penktadienį buvo parodytos pirmosios Nacionalinės krepšinio lygos rungtynės per BTV televiziją, o tiesioginio eterio metu žiūrovai išvydo atkaklią kovą Palangoje, kuri pasibaigė Gargždų SC pergale 80:77 prieš vietos „Kuršius“. BTV NKL rungtynes tiesiogiai transliuos kiekvieną penktadienį 18 val., o šią savaitę bus parodyta Molėtų „Ežerūno“ ir Mažeikių „Erelių“ dvikova.

Nuotr. M.Baranauskas

Nesėkmingas „Kuršių“ savaitgalis

Palangos „Kuršiai“ per pirmąsias septynerias rungtynes suklupo tik dukart bei buvo tarp geriausių NKL ekipų, tačiau praėjusį savaitgalį patyrė abi nesėkmes namuose prieš Gargždų SC ir Joniškio „Delikatesą“.

Palangiškių lyderis Jalenas Riley kovoje su Gargždų ekipa sužaidė prasčiausias savo sezono rungtynes. Tuomet jis įmetė 16 taškų (5/9 dvit., 1/7 trit., 3/6 baudos) ir surinko 3 naudingumo balus. Abu skaičiai – prasčiausi jo sezone.

Iškilimas

Joniškio „Delikatesas“ sezono pradžioje iš penkerių rungtynių laimėjo tik kartą, o po to pasiekė tris pergales per keturis mačus. Praėjusią savaitę Roberto Giedraičio treniruojama ir Karolio Lukošiūno vedama ekipa patiesė ir „Telšius“, ir Palangos „Kuršius“. Per šias dvejas rungtynes Lukošiūnas vidutiniškai pelnė po 21 tašką.

Rekordai

Praėjęs savaitgalis buvo puikus „Šilutės“ puolėjui Evaldui Džiaugiui. Iš pradžių jis rungtynėse su Šakių „Vyčiu“ surinko 33 naudingumo balus ir pasiekė savo rekordą, o jau kitą dieną kovoje su Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ į savo sąskaitą įsirašė 43 efektyvumo balus bei dar kartą džiaugėsi geriausiu asmeniniu rezultatu.

Per dvejas rungtynes krepšininkas pelnydavo po 25,5 taško, atkovodavo po 9,5 kamuolio, atlikdavo po 4 rezultatyvius perdavimus, išprovokuodavo po 8 pražangas ir rinkdavo po 38 naudingumo balus.

„Šilutė“ svečiuose neatsilaikė prieš Šakių „Vytį“, bet namuose 32 taškais sutriuškino Marijampolės „Sūduvą-Mantingą“.

Nutrūkusi serija

Šakių „Vyčio“ aštuonių pergalių serija nutrūko Mažeikiuose, kuriuose Eriko Kučiausko kariauna šeštadienį suklupo 79:82. Šakiečiams susitikime nepadėjo aukštaūgis Karolis Brusokas ir gynėjas Paulius Beliavičius. 8 laimėjimų serija – ilgiausia šį sezoną. Šiuo metu gyvuojančią ilgiausią seriją fiksuoja Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“, kuris laimėjo 4 kartus paeiliui.

Įspūdingas produktyvumas

Šeštadienį rungtynėse Jonavoje pirmoje rungtynių pusėje sužibėjo Klaipėdos „Neptūno-Akvaservis“ gynėjas Tadas Pažėra. Jis per 8 minutes ir 39 sekundes pelnė 20 taškų (3/3 dvit., 3/3 trit., 5/5 baudos).

Naudingi pokyčiai

Kauno „Žalgirio-2“ krepšininkai praėjusią savaitę atsisveikino su vyriausiuoju treneriu Tomu Keršiu, o jo pareigas perėmęs buvęs asistentas Vytautas Pliauga debiutavo pergalėmis.

Penktadienį jaunieji žalgiriečiai rungtynėse su Mažeikių „Ereliais“ neteko kojos traumą patyrusio Arno Adomavičiaus, Rokui Jokubaičiui susitikime buvo prakirsta lūpa, tačiau tai nesutrukdė kauniečiams triumfuoti 95:82. Kitame mače Tauragėje Pliaugos auklėtiniai laimėjo 95:72.

Prie šių laimėjimų daugiausiai prisidėjo Erikas Venskus, kuris vidutiniškai rinko po 22 taškus ir 30,5 naudingumo balo. „Žalgiris-2“ turi 6 pergales ir 3 pralaimėjimus.

Nesėkmių liūnas

Tuo metu Molėtų „Ežerūnas“ neišbrenda iš nesėkmių liūno ir šį sezoną pralaimėjo jau 9-ąsias rungtynes iš tiek pat žaistų. Molėtų ekipa žaidė itin nerezultatyviai – į Jonavos „Sintek-Jonava“ krepšį įmetė 52 taškus ir užfiksavo prasčiausią šio sezono rezultatą, o kitame mače su „Telšiais“ surinko 54 taškus.

„Ežerūno“ klubas tikisi šią savaitę sulaukti papildymo bei po traumos sugrįžtančio Arno Beručkos. Antra ilgiausia nesėkmių serija priklauso Kauno KTU komandai, kuri suklupo keturis kartus iš eilės.