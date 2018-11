ESPN ekspertai pripažino – jiems nederėjo prieš NBA naujokų biržą nuvertinti Sabonio

ekspertas

kai zaide NCAA, vienam sezone buvo blogiau vertinamas nei Kyle Wiltjer - tas buvo patekes ten i kazkoki simbolini penketuka, o saboniukas menkiau vertinamas. Tai jie, tie specialistai, remesi to meto situacija ir padetimi, tikrai Wiltjeras ten solidziai zaide, o dar buvo ir tas lenkas priekineje linijoje Przemekas Karnowski, kuris is vis degradavo. Ir mane vis erzindavo, kad ta storuli kisa i aikste, o saboniuko laika riboja. Cia pirmais metais. Bet tuo ir idomus krepsinis, kad laikas viska sustato i savo vietas, ir isryskejo tikrasis talentas, kuri as gyriau dar nuo U16 Lietuvoje, kur saboniukas su 1996 metu karta zaide, bet ten pas ji partneriai klounai pavydus ir netalentingi buvo - kamuolio paduot nemokejo, be jau tada ryskejo galimybes, na o su Benderiu buvo vienas europos cempas, kur jis ir per saboni sugebejo ideti gera plakata, ir tada kroatai stipriai laimejo, ir pamenu kvailus kroatu koemntarus, kur jau cia benderi i padanges stato. bet viska laikas sustate i savo vietas.