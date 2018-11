Oficialu: „Rytą“ papildė Eurolygos patirties turintis kroatas

ryto fanas

na viskas pirma vieta garantuota lkle o eurocupe finalas. melskites zalfaniai. jum atejo galas. sitas tai per zalgirio giniba eis keurai. lips per galvas. eis kai per stovincius. tritaskiais uzmetis. na viskas pirma vieta garantuota. va cia tai vadybos darbas. vertejo laukt tiek laiko kol jis sutiks zaist. ar gal buvo gerai pasislepes, bet nieko, svarbu musu vadyba ji atrado. melskites zalfaniai