Kaip komiška Browno klaida tapo pamoka „Žalgiriui“

Vienas iškiliausių visų laikų Kauno „Žalgirio“ legionierių, Marcusas Brownas, 2011 metais buvo arti to, kad praleistų Eurolygos rungtynes dėl komiškos priežasties. Tuometinė jo klaida tapo pamoka Kauno klubui.

Prieš beveik aštuonerius metus, 2011 metų sausio 18-ąją, atvykęs į Valensiją, Brownas apsižiūrėjo, kad namie paliko rungtynių aprangą. Kitą dieną laukė pirmosios Eurolygos „Top 16“ etapo rungtynės su „Power Electronics“ ir iškilo reali grėsmė, kad amerikietis negalės būti registruojamas mačui.

Išsiųsti aprangą per kurjerius buvo per vėlu – nė vieni siuntėjai Lietuvoje negalėjo garantuoti, kad per dieną pristatys aprangą į Ispanijos pietryčiuose esantį miestą. Tiesioginių skrydžių tarp Lietuvos ir Valensijos nėra, todėl ir pats „Žalgiris“ tuomet į šį miestą vyko užsakomuoju reisu.

„Žalgirio“ administracijai beliko vienintelis sprendimas – siųsti į Valensiją klubo darbuotoją, kurio užduotis būtų laiku pristatyti trūkstamą aprangą.

Taip Mindaugas Kvedaras, dabartinis „Žalgirio“ komandos vadovas, besirūpinantis visais įmanomais su žaidėjų ir trenerių kasdiene veikla susijusiais darbais, sėdo į lėktuvą, kuris sausio 19-osios rytą pakilo į Barseloną. Katalonijos sostinėje Kvedaras persėdo į traukinį ir į Valensiją atvyko iki mačo pradžios likus 3 valandoms.

„Kai vieną kartą taip atsitinka, pasimokai ir planuoji, kad tai nebeatsitiktų, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ pasakojo Kvedaras. – Jeigu taip nutinka kartą, tai žioplas žaidėjas. Jeigu antrą kartą – žioplas klubas. Tada darai viską, kad užkirstumei kelią tokiems dalykams.“

Kai dabar „Žalgiris“ vyksta į Eurolygos išvykos rungtynes, krepšininkams nebereikia sukti galvos dėl aprangų. Klubo personalas pakrauna tiek baltą, tiek žalią komplektus: Eurolyga dabar reikalauja, kad komanda vežtųsi abiejų spalvų aprangas.

Taip daroma siekiant apsidrausti nuo atvejų, kuris prieš dvejus metus nutiko LKL pirmenybėse. Tada Klaipėdos „Neptūnas“ ir Pasvalio „Pieno žvaigždės“ tarpusavio rungtynėse ruošėsi rungtyniauti su baltomis aprangomis ir, tai pastebėjus, namie žaidę Pasvalio klubo vadovai skubėti taisyti varžovų klaidą, atsiveždami mėlynas aprangas.

Per „Žalgirio“ išvykas kai kurių žaidėjų vežamasi daugiau nei po vieną abiejų spalvų komplektą – yra krepšininkų, kurie įpusėjus dvikovai mėgsta pasikeisti marškinėlius, kad nereiktų žaisti su prakaituota apranga.

Siekiant apsisaugoti nuo kitų nenumatytų atvejų – suplyšusios ar krauju išteptos aprangos, „Žalgirio“ darbuotojai vežasi dar kelis papildomus marškinėlius, kurie neturi konkrečių pavardžių. Atsitikus vienam iš aprašytų atvejų, krepšininkai apsivilktų atsarginę aprangą.

„Žalgiris“ dabar gali nesukti galvos dėl aprangų komplektų skaičiaus, tačiau taip buvo ne visada. Kai praėjusio dešimtmečio pabaigoje klubui sportinius kostiumus tiekė italų gamintojas „Champion“, kauniečiams nuolat trūkdavo aprangų.

Situacija tapo kritinė, kai 2010 metų sausį į klubą atvyko Mario Delašas. „Champion“ atstovybė Lietuvoje tuomet neturėjo papildomų komplektų, todėl patiems „Žalgirio“ atstovams teko iš dviejų aprangų likučių pasiūti vieną naują.

„Tie, kas tai supranta, tikrai pastebėjo, bet eiliniam žiūrovai tai buvo nematoma“, – dabar su šypsena prisimena Kvedaras.

Kiek mažiau problemų keliaujant kyla dėl sportbačių. Krepšininkai tuo rūpinasi patys ir dažniausiai vežasi po dvi poras sportinės avalynės – pavyzdžiui, su viena sportuoja rytinėje treniruotėje, su kita – žaidžia vakare rungtynėse.

Tiesa, ir čia netrūksta situacijų, kai tenka suktis iš situacijos. Pavasarį į finalo ketverto varžybas Belgrade atvykęs Paulius Jankūnas oro uoste pasigedo savo krepšio su sportbačiais, todėl klubo atstovams teko skubiai parduotuvėje įgyti naują batų porą. Oro uostuose paklydusio krepšio kapitonas sulaukė kitą dieną ir finalo ketverto kovose rungtyniavo jau su įprastais sportbačiais.

