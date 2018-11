Butlerio drama baigta – gynėjas keliasi į „76ers“

kasioguru

pz Wolves fanam tai pravalas - pernai suzibo viltis, kad po tiek metu pagaliau komanda pakils is dugno, o dabar vel reikes laukt kol galbut po keliu metu subrendus jaunimui komanda vel islips is vakaru galiorkos. nu o rytuose dabar potencialus finalas Raptors vs Celtics pakibo ant klaustuko. su tokiu big3 Sixers bus labai rimti.