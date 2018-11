Keisti legionierių nuotykiai Lietuvoje: 300 kilometrų dėl pietų, muštynės ir bėdos dėl močiutės

Nuotr.: BNS, Fotodiena.lt/R.Lukoševičius, NKL/M.Baranauskas Nuotr. BNS, Fotodiena.lt/R.Lukoševičius, NKL/M.Baranauskas 18 dienų. Tiek truko dabar jau buvusio Vilniaus „Ryto“ legionieriaus Manny Harriso viešnagė Lietuvos sostinėje. Kitas amerikietis, Mattas Farrellas, Vilniuje sezono pradžioje apskritai net negavo šanso sužaisti nė vienų oficialių rungtynių. Vienas susidūrė su aklimatizacijos problemomis, kurias galiausiai pagardino ne pats lengviausias atleto charakteris, o kitas apskritai psichologiškai net nebuvo pasiruošęs pradėti legionieriaus karjeros Europoje. Taip pirmaisiais dviem sezono mėnesiais kai kurių legionierių nuotykiai sostinėje kartais buvo aptarti nė kiek ne tyliau nei komandos rezultatai. Tokios ne visada su krepšiniu susijusios problemos gali iliustruoti ir vadovų sprendimų spragas, kuomet apie žaidėją dar iki parašo ant sutarties renkama informacija. Tiesa, net ir tokios „Ryto“ nesėkmės neprilygsta situacijoms, kai klubų vadovams, treneriams ar agentams telieka rautis plaukus nuo galvos. Apie tokius ar panašius atvejus bei į Europą atvykusių legionierių problemas daug papasakoti gali žmogus, kuris kadaise apskritai pirmasis pravėrė legionieriams vartus į Lietuvą. Be abejo, lyginti laikus, kuomet Lietuvoje situacija buvo kardinaliai kita, nėra tikslinga, tačiau buvęs treneris ir agentas Steponas Kairys pateikia ir iki šių dienų išlikusių panašumų. Kairys Lietuvos krepšinyje yra tikra legenda, praėjusio amžiaus 10-o dešimtmečio pradžioje, pakilus geležinei uždangai, į neseniai nepriklausomybę atgavusią šalį atvežęs pirmuosius legionierius. Nuotr. LKL.lt Tada pirmuoju legionieriumi Lietuvoje tapo gynėjas Steve’as Suderlundas, o vėlesnėje trenerio ir agento karjeroje Kairys prikaupė nesuskaičiuojamą kiekį kontaktų. Dabar patyręs specialistas pasakoja, kad jo praktikoje kuriozai su užsieniečiais greitai tapo darbo dalimi. „Pasaulyje yra visko, – bendraudamas su tinklalapiu „BasketNews.lt“, šyptelėjęs atsikvėpė Kairys. – Pavyzdžiui, esu turėjęs žaidėją, kuris sirgo namų liga. Jis vis kartodavo „namo, namo“. Tas vaikinas negalėjo be namų. Taigi pabuvo savaitę ir išvyko atgal. Galiu paminėti ir tai, kad mano sūnus turėjo žaidėją, kuris naktį tiesiog negalėjo miegoti. Jis miegodavo dieną, o naktį – ne. Arba negalėjo, arba tiesiog net nenorėjo persiversti į Europos laiką.“ Dar iki XXI-ojo amžiaus pradžios legionierius savo gretose turėjo toli gražu ne kiekviena ekipa, tačiau Šilutėje su Kairio pagalba jų į Pamarį atvykdavo vis daugiau. Pavyzdžiui, antrajame LKL gyvavimo sezone 1992-aisiais „Šilutė“ apskritai turėjo daugiausiai legionierių (3). Ryškų pėdsaką komandoje paliko amerikietis Davidas Edwardsas, 1995-1996 metų sezone rinkęs vidutiniškai po 23,2 taško ir atlikęs po 8,7 rezultatyvaus perdavimo. Dabar Kairys nė nesusimąstęs konstatuoja, kad tuomet Edwardsas Šilutėje buvo tikra garsenybė. Vis tik jam Vakarų Lietuvos miestelyje teko susidurti ne su vienu kultūriniu skirtumu. „Įsivaizduokite, pas mane atvyksta žaidėjas iš Niujorko. Ką žmogus turi jausti, kai iš šurmulio ir dangoraižių didmiesčio jis atvyksta į Šilutę? Kaip sakydavo pats, į vieno arklio miestą. Ten – tylu, ramu. Taigi jis ten taip ir nesurado daugiau nieko, kaip tik pasiimti telefoną ir visą laiką kalbėti. O prakalbėjo tada tikrai didelę sąskaitą (šypsosi). Nuotr. LKL.lt Sąlygos Lietuvoje tais laikais buvo labai kuklios. Pavyzdžiui, užsieniečiams vos išvydus mūsų salytę, pirma reakcija visada buvo „vau“. Antrą dieną, kai pradeda treniruotis, žaidėjas jau truputį įsipratina. Tada ir įvyksta momentas, kai žaidėjas viską nuryja ir sukandęs dantis dirba. Nes jis žino, ko atvažiavęs. Aišku, esu turėjęs žaidėjų, kurie atvyko iš universitetų su 16 tūkst. vietų arenomis. Įsivaizduokite, toks vaikinas tada atvyksta į Šilutės salytę. Pas jį treniruočių salė buvo geresnė nei čia pagrindinė miesto „arena“. Na ką, krepšinis žaidžiamas ir ten. Yra kamuolys, maistas, lova, autobusas, treneris, atlyginimas. Eini ir žaidi. O kalbant apie maistą… Patys pagalvokite, koks maistas galėjo būti 1995-aisiais ir vėlesniais metais. Sąlygos tada tikrai nebuvo geros, tai taip ir maistas. Bet buvo vaikinų, kurie pavalgyti važinėdavo į Vilnių. Juos nuveždavo sirgaliai. Buvo atvejis, kai vienas „McDonalds“ restorano ieškojo Nidoje. Nerado (juokiasi). Vilniuje buvo toks restoranas „Ritos slėptuvė“. Ten jie rasdavo amerikietiško maisto, galėjo atsigauti“, – dabar su šypsena veide prisiminęs pasakoja Kairys. Jei kultūriniai skirtumai šiais laikais yra mažesni, o greito maisto restoranas jau aptinkamas bene visose apskrityse, tai problemų su mažiau žinomų legionierių charakteriais dažnai turi ir šiandieniniai klubai. Toli žvalgytis net nereikia. Tarp garsiausių tokių LKL atvejų galima paminėti taurelės nevengusį Utenos „Juventus“ aukštaūgį Laroną Dendy ar svarbiausių sezono kovų metu į linksmybes nespjovusius buvusius „Ryto“ legionierius – Taylorą Browną, Cleviną Hannah bei Corey Fisherį. Paklaustas apie panašius atvejus, Kairys tik kraipo galvą. Nuotr. Fotodiena/R.Lukoševičius „Anuomet kruopščiai rinkau informaciją, todėl tokio lygio siurprizų su charakteriais nebuvo“, – kiek pagalvojęs atsakė Kairys. Specialistas iš tiesų turėjo galimybes užkirsti kelius tokiems netikėtumams, kai maišydamas JAV, jis lankė įvairius šalies universitetus ir analizavo jos krepšinio kultūrą. Taip Kairys užmezgė kontaktus su krūva krepšinio žmonių, kurie galėjo įvertinti atitinkamų atletų galimybes ar apibūdinti juos kaip asmenybes. Taip lietuviui buvo lengviau imtis ir kito uždavinio – įkalbėti atvykti į anuomet geromis sąlygomis nepasižymėjusią Lietuvą ir žaisti už kuklų atlyginimą. „Tais laikais pasiimdamas žaidėjus, aš naudojausi savo ryšiais JAV. Tie žmonės baigė universitetus, taigi nebuvo sudėtinga susisiekti su treneriais ar kitais žmonėmis ir išsiaiškinti apie vaikinų charakterį. Juk savas treneris gali labai pagražinti reikalus. Taip, jiems atvykus, įvairiausių aklimatizacijos formų būna įvairių, bet dažniausiai žmonės žino motyvus, žino, kodėl jie ten atvyko. Žino apie tai, kokia galimybe gali tapti tas mažesnis miestelis. Daug kas tuos nepatogumus ir psichologinius skirtumus kentė dėl ateities. Kažkada įvyksta apsipratimas ir viskas persiverčia. Žinote, amerikiečių žaidėjų prikepta labai nemažai. Daug jų patenka į geras komandas JAV ir Europoje, tačiau didelė dalis lieka be darbo. Tada tokie miesteliai kaip Šilutė buvo matomi kaip galimybė. Ta aplinka tada tampa šansas žmogaus gyvenime. Kaip aš sakau, atvažiuoja ir kenčia“, – atvirai dėstė Kairys. Nuotr. Fotodiena.lt Dabar, nuo tų laikų prabėgus daugiau nei porai dešimtmečių, mažų LKL miestelių pasiūlymai legionieriams su lygos aušros metais net nelygintini. Pavyzdžiui, mažiausias LKL miestas, Pasvalys, šiuo metu turi šeštą-septintą pagal dydį biudžetą pirmenybėse ir sudėtyje registravęs penkis legionierius. Kaip iš milijoninių miestų kilę užsieniečiai adaptuojasi 6,5 tūkst. gyventojų teturinčiame mieste? „Pieno žvaigždžių“ treneris Gediminas Petrauskas „BasketNews.lt“ pasakoja, kad jo auklėtiniai problemų dėl to nemato. „Gal ir yra buvę vienetiniai atvejai, kai kažkas kažko nenori, kažkam kažkas nepatinka, bet tada svarbu išsiaiškinti ir judėti į priekį. Kalbant apie kultūrinius skirtumus, stengiamės pasikalbėti ir iš karto informuoti, kad didelių pramogų čia nėra. Taip yra Pasvalyje, taip man buvo ir Utenoje. Tokiu būdu stengiamės išvengti nesusipratimų ir kultūrinio šoko dažniausiai nebūna, nes jie žino, kas laukia. Būna situacijų, jei į komandą atvyksta naujokas, kuriam sezonas baigėsi dar kovo mėnesį. Žaidėjas gali būti apsileidęs, o jei dar nemėgsta sunkaus darbo, apskritai sunku pamatyti jo galimybes. Pavyzdžiui, praėjusį sezoną pasikalbinome atvykti Lisą Shoshi ir Jahennsą Manigat, išties neblogus žaidėjus. Taigi tokių atvejų, kad žaidėjas nesutiktų važiuoti dėl miestelio dydžio, nebūna. Kalbant apie lietuvius, galbūt sutinku, juos reikia prisikalbinti, bet užsieniečiai tame problemų nemato“, – dėstė strategas. Vis dėlto, neseniai Lietuvos krepšinio padangę drebino istorija, kai legionieriui miestelyje darėsi per ankšta, o šiame kontekste vėl figūruoja Šilutės vardas. Nuotr. M.Baranauskas Vietos komandai žaidžiant atkrintamosiose ir kovojant dėl istorinio bilieto į NKL finalo ketvertą, klubo puolėjas Jeffery Perkinsas nusprendė pasilinksminti vietos naktiniame klube. Atletiškojo puolėjo vakarėlis baigėsi ne tik išgertuvėmis, bet ir konfliktu su kitu naktinio klubo lankytoju, kurį Perkinsas nustūmė nuo laiptų ir stipriai sužalojo. Tada virš amerikiečio galvos ir pakibo Damoklo kardas – jo klubas nutraukė kontraktą, pats Perkinsas buvo uždarytas į areštinę, o nukentėjęs vyras reikalavo 100 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti. Vis tik ši kritinė situacija Perkinsui, atrodo, baigsis gerai. Teismas jam skyrė 10 mėnesių namų areštą kasdien nuo 23 iki 6 val., o piniginę pakratyti legionierius turėjo atskaičiavęs 1500 eurų sumą. Anksčiau sėkmingai „Šilutėje“ žaidęs Perkinsas įsiprašė atgal į klubą, tačiau vasarą privalėjo likti namie, kadangi teismo sprendimu pasirašė pasižadėjimą neišvykti iš šalies. „Aišku, kad iš pradžių jam buvo sunku, reikėjo ir man būti kartu, nemažai įdėti jėgų, pastangų tam, kad situacija bent kiek pasislinktų, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ pasakojo Laimonas Eglinskas, „Šilutės“ ekipos treneris. – Galiausiai jis su ta mintimi apsiprato ir patvirtino, kad nėra blogai likti Lietuvoje, kadangi čia buvo sudarytos sąlygos. Jis toliau gavo apgyvendinimą, klubas suorganizavo ir maitinimą, kadangi atlyginimo vasarą niekas nemoka. Jis galėjo dirbti ir su treneriais – ir manimi, ir tuo, kuris atvyko iš JAV. Klubas nepaliko Jeffery likimo valiai. Jis Lietuvoje turėjo visas sąlygas kažką nuveikti, kai JAV jam būtų reikėję pačiam viskuo rūpintis. Čia yra pozityvioji pusė, nors reikia pripažinti, kad dėl šios istorijos Perkinsui nuplaukė ne vienas geras pasiūlymas. Tada klubai sužinojo visą šią istoriją ir viskas atkrito. Bet dabar žaidėjas yra pozityvus – dirba ir stengiasi eiti į priekį. Dabar susilaužė ranką, tai nesėkmės jo dar neapleidžia.“ Laimonas Eglinskas – viduryje Nuotr. M.Baranauskas Nesusipratimų su legionieriais Eglinskas neišvengė ir šį sezoną. Specialistui įstrigo komandoje vos ketverias rungtynes sužaidusio amerikiečio Trevoro Hillo, kuris spėjo rinkti po 10,3 taško ir 14,3 naudingumo balo vidurius, scenarijus. Paskutines rungtynes Hillas NKL pirmenybėse sužaidė spalio 20-ąją ir tada greitai dingo. Kaip dabar aiškėja, tiek Hillo, tiek kito legionieriaus dingimai iš komandų atrodo itin neprofesionaliai. „Buvo šį sezoną du legionieriai, kurie sako „atsiprašome, bet reikia išvykti“. Vienas pasakė, kad negali toliau likti dėl tėčio problemų, o kitas dėl močiutės (šypsosi). Man tai primena tą klasikinį variantą, kai tiesiog prisidengiama elementariais dalykais tam, kad būtų galima keltis į kitą komandą su kitu pasiūlymu. Dabar buvo Hillas. Dieną jam viskas gerai, bet naktį jis išvyko. Kalbėjome ir su agentu, kuris tiesiai šviesiai paprašė neišduoti paleidžiamojo rašto, nes žaidėjas taip gudrauja ir tiesiog yra susiradęs naują agentą. Labai keista, kai dieną dar kalbi su žmogumi, kuriam, atrodo, viskas gerai, bet vakare jis susikrauna daiktus ir nieko nesakęs lekia kitur“, – dėstė Eglinskas. Calebas Oetjenas Nuotr. D.Lukšta Vis dėlto treneris „Šilutėje“ turėjo ir teigiamų atvykėlių iš už Atlanto pavyzdžių. Pavyzdžiui, praėjusio sezono komandos legionierius Calebas Oetjenas į Lietuvą atvyko su žmona, kuri vietinius nustebino sprendimu miestelyje pradėti dirbti anglų kalbos mokytoja. Eglinsko teigimu, renkantis legionierių, dažnai reikia dėmesį atkreipti ir į jo biografiją bei ankstesnes karjeros stoteles. „Tokios situacijos priklauso nuo kiekvieno individualiai. Taisyklė tokia, kad mažiausiai bėdų yra su tais, kurie anksčiau jau yra žaidę Europoje. Pagrindinis sunkumas būna laiko skirtumas, dėl kurio legionierius turi bėdų. Būna, arba pats nededa pastangų, arba tai sunkiau pavyksta. Naktimis jiems norisi bendrauti su šeima, pasakoti savo įspūdžius, todėl natūralu, kad dieną trūksta energijos. Taip procesas ir užtrunka“, – aiškino treneris.

