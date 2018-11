NBA naktis Dalase: rezultatyvus Dončičius ir galinga „Mavericks“ pergalė

Nuotr.: AFP

Nuotr. AFP

Luka Dončičius buvo rezultatyvus, o jo Dalaso „Mavericks“ (6-8) Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) rungtynėse namuose 118:68 (30:24, 28:22, 26:13, 34:9) sutriuškino Jutos „Jazz“ (7-7).

Rungtynių žaidėjas Harrison Barnes Taškai 19 Naudingumas 19 Tritaškiai 60% 3/5 Baudų metimai 100% 4/4

Slovėnas Teksaso valstijos ekipai per 25 minutes pelnė 13 taškų (3/9 dvit., 2/4 trit., 1/2 baud. met.), atkovojo 6 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei blokavo 1 metimą, taip surinkdamas 11 naudingumo balų.

Per antrąją rungtynių pusę šeimininkai savo tvirtovę gynė kaip niekad gerai ir varžovams per 24 minutes leido įmesti vos 22 taškus. Demonstruodami tokią gynybą, „Mavericks“ pagerino komandos per du kėlinius praleistų taškų rekordą.

„Mavericks“ taip pat įrodė galinti puikiai pataikyti – iš žaidimo komanda atakavo 58 procentų taiklumu, pataikydama 43 procentus tritaškių.

Šeimininkai pratęsė ilgiausią šio sezono pergalių seriją, laimėdama trečias rungtynes paeiliui.

Rezultatyviausias Dalaso komandoje buvo Harrisonas Barnesas (3/6 dvit., 3/5 trit., 4/4 baud. met.), surinkęs 19 taškų, atkovojęs 4 kamuolius ir atlikęs 2 rezultatyvius perdavimus.

Svečių gretose labiausiai pasižymėjo Ricky Rubio (2/4 dvit., 1/5 trit., 4/4 baud. met.), pelnęs 11 taškų, perėmęs 4 ir atkovojęs 3 kamuolius, atlikęs 3 rezultatyvius perdavimus.

„Mavericks“: Harrisonas Barnesas 19, Jose Barea 14 (5 rez. perd.), Luka Dončičius (6 atk. kam.) ir Dwightas Powellas (5 atk. kam.) po 13, Dorianas Smithas 11 (5 atk. kam.), DeAndre Jordanas (10 atk. kam.) ir Maximilianas Kleberas (7 atk. kam.) po 4.

„Jazz“: Ricky Rubio 11 (4 per. kam.), Rudy Gobertas (10 atk. kam.) ir Donovanas Mitchellas po 10.