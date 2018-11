„Žalgirio“ krepšininkų įvertinimai: dvejetai įžaidėjams

Leo Westermannas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Adamas Hanga Nuotr.: BNS

Šarūnas Jasikevičius Nuotr.: BNS

Kyle'as Kuricas Nuotr.: BNS

Thomas Walkupas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Leo Westermannas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Adamas Hanga Nuotr.: BNS Šarūnas Jasikevičius Nuotr.: BNS Kyle'as Kuricas Nuotr.: BNS Thomas Walkupas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Kauno „Žalgiris“ (3-4) ketvirtojo kėlinio pabaigoje stebuklingai sugrįžo į rungtynes, kai panaikino 13 taškų deficitą, tačiau po papildomų penkių minučių kovos galiausiai neatsilaikė Eurolygos mače prieš „Barcelonos“ (5-2) krepšininkus (85:88).

Foto galerija Rungtynių akimirka Nuotr.: BNS Kevinas Pangosas ir Ante Tomičius Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Ante Tomičius Nuotr.: BNS Leo Westermannas Nuotr.: BNS Kevinas Pangosas Nuotr.: BNS Marius Grigonis Nuotr.: BNS Brandonas Daviesas Nuotr.: BNS Paulius Jankūnas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Šokėjų pasirodymas pertraukos metu Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Kyle'as Kuricas Nuotr.: BNS Nate'as Woltersas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Kevinas Pangosas Nuotr.: BNS Kevinas Pangosas Nuotr.: BNS Šarūnas Jasikevičius ir Kevinas Pangosas Nuotr.: BNS Antanas Kavaliauskas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Šarūnas Jasikevičius ir Kevinas Pangosas Nuotr.: BNS Derrickas Waltonas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Robertas Javtokas ir Kevinas Pangosas Nuotr.: BNS Leo Westermannas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Leo Westermannas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Kevinas Pangosas Nuotr.: BNS Barcelonos atsarginių suolelis Nuotr.: BNS Aaronas White'as Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Paulius Jankūnas Nuotr.: BNS Adamas Hanga Nuotr.: BNS Šarūnas Jasikevičius Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Marius Grigonis Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Thomasas Walkupas Nuotr.: BNS Šarūnas Jasikevičius Nuotr.: BNS Aaronas White'as Nuotr.: BNS Edgaras Ulanovas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Kevinas Pangosas Nuotr.: BNS Thomas Walkupas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Šarūnas Jasikevičius Nuotr.: BNS Aaronas White'as Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nate'as Woltersas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Kyle'as Kuricas Nuotr.: BNS

Kauniečiai visose statistikos kategorijose buvo pranašesni už katalonus, išskyrus tritaškių pataikymą. „Žalgiris“ pataikė 5 tolimus metimus iš 22 (22,7 proc.) bandymų, kai tuo metu „Barca“ įmetė net 12 tritaškių iš 23 (52,2 proc.) kartų.

Lietuvos čempionai šiame sezone savo aikštėje pralaimėjo jau ketvirtąjį kartą Eurolygoje, o „Barcelona“ iškovojo penktąją pergalę iš eilės.

„Žalgirio“ gretose karjeros pasirodymą Eurolygoje surengė Aaronas White'as. Būtent White'o energija antroje rungtynių pusėje išlaikė šeimininkus rungtynėse. Iš viso šoklusis amerikietis per 30 minučių pelnė 21 tašką (7/9 dvit., 0/2 trit., 7/10 baud.), atkovojo 8 kamuolius, išprovokavo 9 pražangas ir surinko 31 naudingumo balą.

Svečių gretose naudingiausiai žaidė sudėtingus tolimus metimus pataikęs Kyle'as Kuricas. Gynėjas per 26 minutes pelnė 15 taškų (0/2 dvit., 5/6 trit.) ir mačą baigė su 17 naudingumo balų.

„BasketNews.lt“ žurnalistas Jonas Lekšas pateikė savo įžvalgas apie „Žalgirio“ žaidėjų pasirodymą dvikovoje su „Barcelona„ir juos įvertino.

Aaronas White'as – 9,5 balo

30 min., 21 tšk. (7/9 dvit., 0/2 trit., 7/10 baud.), 8 atk. kam., 9 išpr. praž., 31 naud. balai.

Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis

Tai buvo naudingiausias amerikiečio mačas Eurolygoje per jo antrus metus šiame turnyre trunkančią karjerą, o tai daug pasako apie žaidėjo pasirodymą. White'o energija tryško per kraštus puolime, o gynyboje įsiminė tik vienas neigiamas epizodas, kai Singletonas pasinaudojo savo fizine jėga ir lengvai pelnė taškus per „Žalgirio“ krepšininką.

Nate‘as Woltersas – 8 balai

31 min., 19 tšk. (8/10 dvit., 1/5 trit.,), 6 rez. perd., 2 klaid., 19 naud. balai.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Rungtynių žaidėjas Kyle Kuric Taškai 15 Naudingumas 17 Tritaškiai 83% 5/6 Rezultatyvūs perdavimai 2

„Barcelona“ puikiai išjungė „Žalgirio“ įžaidėjus nuo atakų organizavimo ir tik savo individualiu meistriškumu Woltersui pavyko išjudinti kauniečių puolimą. Galime turėti pastabų Nate'ui dėl žaidimo organizavimo, tačiau savo reidais po krepšiu jis draskė katalonų agresyvią gynybą ir pelnė 19 taškų. Pratęsime gynėjui akivaizdžiai stigo jėgų, bet įžaidėjas buvo vienas tų, kuris inicijavo kauniečių sugrįžimą į mačą ketvirtajame kėlinyje.

Thomasas Walkupas – 7,5 balo

30 min., 9 tšk. (2/4 dvit., 1/2 trit., 2/2 baud.), 6 atk. kam., 6 rez. perd. 16 naud. balai.

Nuotr. BNS

Walkupas mačą pradėjo metimu, kuris nelietė lanko, tačiau po to turėjo labai gerą atkarpą. Amerikietis drąsiau jautėsi atakuodamas krepšį, lyginant su praėjusiais mačais, o tai džiugina. Gynyboje prižiūrėjo Kuricą, kuris pataikė 5 tritaškius, tačiau tai nebuvo žalgiriečio kaltė, o tiesiog individualus gynėjo meistriškumas, nes visi metimai pataikyti iš nelengvų padėčių.

Antanas Kavaliauskas – 7 balai

14 min., 4 tšk. (2/3 dvit.), 2 atk. kam., 6 naud. balai.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Nors statistikoje Antanas labai ir neišsiskiria, tačiau jis turėjo solidų mačą. Pirmoje mačo pusėje gavo pylos nuo Jasikevičiaus, kai atakavo iš vidutinio nuotolio, nors rungtyniavo sunkiojo krašto pozicijoje ir turėjo naudotis savo pranašumu po krepšiu, bet trečiajame kėlinyje reabilitavosi ir su White'u surengė puikią atkarpą. Gynyboje taip pat geriau tvarkėsi su Tomičiumi negu Daviesas. Nors statistikoje Antanas labai ir neišsiskiria, tačiau jis turėjo solidų mačą. Pirmoje mačo pusėje gavo pylos nuo Jasikevičiaus, kai atakavo iš vidutinio nuotolio, nors rungtyniavo sunkiojo krašto pozicijoje ir turėjo naudotis savo pranašumu po krepšiu, bet trečiajame kėlinyje reabilitavosi ir su White'u surengė puikią atkarpą. Gynyboje taip pat geriau tvarkėsi su Tomičiumi negu Daviesas.

Brandonas Daviesas – 6,5 balo

29 min., 12 tšk. (3/7 dvit., 6/8 baud.), 4 atk. kam., 5 išpr. praž., 11 naud. balų.

Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis

Daviesas galėjo tapti mačo herojumi, jei būtų pataikęs paskutinį metimą ketvirtajame kėlinyje, tačiau už tai ant jo pykti negalime. Brandonas gynyboje niekaip nesusitvarkė su Tomičiumi, o puolime, nors ir įprastai sau demonstravo didžiulę energiją, tačiau pritrūko gero atakų užbaigimo.

Paulius Jankūnas – 6 balai

17 min., 5 tšk. (2/3 dvit., 1/1 baud.), 3 atk. kam., 2 išpr. praž., 7 naud. balai.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Jankūnas puikiai pradėjo rungtynes, kai pelnė du taškus su pražanga, o kitoje atakoje vėl privertė varžovus pažeisti taisykles, tačiau po to buvo nelabai pastebimas. Kapitonas šiandien negalėjo ilgai žaisti aikštėje kartu su White'u, nes Tomičius tiesiog puolėjui yra per aukštas, o Seraphinas – labai stiprus fiziškai vidurio puolėjas. Tuo įsitikinome, kai matėme, kaip prancūzas puolime prieš Paulių nusiėmė kamuolį ir lengvai pelnė taškus.

Edgaras Ulanovas – 5 balai

28 min., 7 tšk. (2/8 dvit., 1/3 trit.), 6 atk. kam., 4 naud. balai.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Edgaras iš žaidimo atakavo rekordiškai daug – 11 kartų, tačiau dauguma jo metimų skriejo pro šalį, o ketvirtojo kėlinio pradžioje vienas jo bandymas net nelietė lanko. Gynyboje prieš Claverą gynėsi gerai, tačiau trečiajame kėlinyje atkarpa, kai Ulanovas prižiūrėjo Heurtelį buvo nesėkminga ir lengvasis kraštas tiesiog nespėjo prieš greitesnį prancūzą.

Artūras Milaknis – 4 balai

24 min., 5 tšk. (0/1 dvit., 1/5 trit., 2/2 baud.), 2 rez. perd., 2 naud. balai.

Nuotr. BNS

Snaiperis daug dirbo be kamuolio ir įprastai sau pritraukė varžovų gynybą, tačiau jo metimai skriejo pro šalį. Momentais jo sprendimai aikštėje buvo šiek tiek skuboti. Gerai atrodė komandinėje gynyboje, kai sėkmingai ateidavo į pagalbą, tačiau asmeninėje gynyboje vėlavo prieš Blažičių.

Derrickas Waltonas – 2 balai

13 min., 3 tšk. (0/1 dvit., 1/3 trit.), 1 rez. perd., 0 naud. balų.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Įžaidėjas buvo blankus tiek puolime, tiek gynyboje. Waltonui diriguojant komandai, puolimas buvo statiškas, o tai ypač atsispindėjo antrajame kėlinyje. Komandinėje gynyboje kartą nesusikalbėjo ir pametė savo žmogų, o asmeninėje nespėjo tiek prieš Heurtelį, tiek prieš Pangosą.

Leo Westermannas – 2 balai

7 min., 0 tšk. (0/1 dvit.), 1 rez. perd., 1 klaid., -2 naud. balai.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Leo žaidimas toliau stipriai banguoja. Po gerų rungtynių Podgoricoje Westermannas vėl sužaidė labai blankų mačą. Gynyboje prancūzas nespėjo prieš tiesioginius oponentus, o puolime daugiau žaidė atakuojančio gynėjo pozicijoje, kur niekuo neišsiskyrė.

Marius Grigonis aikštėje dėl nugaros skausmų praleido mažiau negu 2 minutes, todėl jo žaidimo šį vakarą nevertinome.