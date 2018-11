Trečiajame kėlinyje sustojęs „Neptūnas“ krito prieš įspūdingai pataikiusį „Rytą“

Gal galite, kolegos, perduoti Ignui Grincevičiui (berods tokia pavardė?), kad išsamiau kalbintų užsieniečius? Kas yra, jaudulys negi? Su lietuviais vos ne cigaretę užsirūko, o su amerikiečiais vienas formalus klausimas ir "thank you and good luck" (ačiū and pašol von). Ne pirmas kartas matos amerikiečiai norėtų pabazarint, bet šitas Haris Poteris toliau lyg užburtas beria iškaltą tekstą į kamerą be jokio atgalinio ryšio.



