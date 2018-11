Pirmasis NBA mėnuo: žibantys lietuviai ir Anthony saulėlydis

Nuotr.: AFP, Reuters – Scanpix

Nuotr. AFP, Reuters – Scanpix

Pirmasis Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) mėnuo jau baigėsi ir po truputį pradeda ryškėti žaidėjų bei komandų kontūrai.

Puikus lietuvių žaidimas, beprotiškas Vakarų konferencijos ritmas, savęs nerandantis Carmelo Anthony ir slogi „Celtics“ trijulė – tinklalapis „BasketNews.lt“ siūlo apžvelgti pirmojo mėnesio bei pastarųjų dienų aktualijas.

Džiuginantis NBA lietuvių žaidimas

Nepaisant to, kad Domantas Sabonis dar nepradėjo nė vienų rungtynių startiniame penkete, tačiau tai netrukdo lietuviui būti vienu Indianos „Pacers“ lyderių. Sabonis net penkiose statistikos kategorijose fiksuoja geriausius karjeros rodiklius – pelno po 13,8 taško, dvitaškius meta 68 proc. taiklumu, atkovoja po 9,5 kamuolio, atlieka po 2,7 rezultatyvaus perdavimo ir blokuoja po 0,7 metimo.

Taip pat verta išskirti ir Sabonio efektyvumo rodiklį (PER). ESPN sudarytame reitinge lietuvis kol kas žengia itin garbingoje dvyliktoje vietoje bei renka po 25,7 balo ir lenkia tokias lygos žvaigždes kaip Joelį Embiidą, Damianą Lillardą ar Jamesą Hardeną.

Išskiriant atsarginius krepšininkus, Domantas šiame sąraše būtų trečias ir nusileistų tik Los Andželo „Clippers“ duetui Bobanui Marjanovičiui bei Montrezlui Harrelui. Tiesa, serbas aikštelėje vidutiniškai praleidžia viso labo po 12 minučių.

Tuo metu Jonas Valančiūnas savo naujoje rolėje, panašu, jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Didžiąją dalį sezono nuo atsarginių žaidėjų suolelio rungtynes pradedantis centras gauna mažiausiai laiko aikštelėje per savo karjerą (vid. po 19,1 min.), tačiau vis tiek išmeta daugiausiai metimų per septynis praleistus sezonus už Atlanto (8,9) ir žaidžia vieną rezultatyviausių sezonų (12,6 tšk.).

Kaip ir Sabonis, JV išsiskiria produktyvumu. Minėtajame ESPN reitinge Valančiūnas rikiuojasi šešioliktas ir renka po 24,9 balo. Pagal šį rodiklį vidurio puolėjas yra pirmas „Raptors“ gretose bei už savo nugaros palieka Paulą George‘ą ir Jimmy Butlerį.

„Mavericks“ ir „Lakers“ atgimimas

Vos dviejomis pergalėmis ir septyniais pralaimėjimais sezoną pradėjusi Dalaso „Mavericks“ (7-8) kyla tarsi feniksas iš pelenų ir grįžta į kovą dėl vietos atkrintamosiose. Teksaso klubas vis dar rikiuojasi 13-oje Vakarų konferencijos vietoje, tačiau nuo aštuntosios pozicijos Ricko Carlisle‘o auklėtiniai atsilieka dviejomis pergalėmis.

„Mavericks“ laimėjo 5 iš pastarųjų 6 rungtynių, o šiame pergalių kelyje buvo patiestos tokios ekipos Oklahomos „Thunder“, Jutos „Jazz“ bei NBA čempionė „Golden State Warriors“. Kaip ir galima nuspėti, pagrindiniu Dalaso ekipos vedliu buvo Luka Dončičius. Per minėtąją 6 susitikimų atkarpą slovėnas vidutiniškai rinko po 19,5 taško.

Įsibėgėti pradeda ir kita Vakarų konferencijos komanda – Los Andželo „Lakers“. Slogiai sezoną pradėję „Lakers“ krepšininkai pasiekė 7 pergales iš 9 galimų bei taip pat ženkliai sustiprino pozicijas kovoje dėl vietos atkrintamosiose. Prie to prisidėjo ir pagerėjusi komandos gynyba – per pirmąsias 7 rungtynes „Lakers“ varžovams leisdavo įmesti po 122,3 taško, kuomet atėjus pergalėms šis skaičius nukrito iki 110 taškų per susitikimą.

Pastaruoju metu kur kas aukštesnę pavarą įjungė ir LeBronas Jamesas, per paskutines trejas rungtynes rinkęs po 39 taškus. Jamesas 44 taškus atseikėjo Portlando „Trail Blazers“, o 51 suleido į buvusios komandos, Majamio „Heat“, krepšį.

Rezervų Kalifornijos ekipa taip pat turi. Pavyzdžiui, Lonzo Ballas per minėtąją atkarpą vidutiniškai pelnė vos po 6,3 taško.

Beprotiški Vakarai

Vakarų konferencija savo konkurencingumą pateisina nuo pat sezono pradžios. 14-oje vietoje esantį Minesotos „Timberwolves“ nuo septintosios pozicijos skiria viso labo 2 pergalės. Tuo metu 12-oje vietoje žengiančius Sakramento „Kings“ ir aštuntus besirikiuojančius „Pelicans“ skiria vos vienas laimėjimas.

Kokie negailestingi gali būti Vakarai parodė „Spurs“ pavyzdys. Sezoną 6 pergalėmis ir 2 pralaimėjimais pradėjusi Teksaso ekipa rikiavosi trečioje vietoje, tačiau dabartinė pralaimėjimų serija komandą nugramzdino į devintąją poziciją.

Nors iki reguliariojo sezono pradžios dar toli ir skaičiuoti viščiukus ne laikas, tačiau pažvelgus į Rytų konferenciją, atskirtis tarp klubų didėja. Lyginant su Vakarais, keturioliktoje vietoje esanti Atlantos „Hawks“ nuo aštuntosios pozicijos atsilieka jau keturiomis pergalėmis. „Hawks“ taip pat yra pasiekę viso labo tris pergales iš 16 galimų, kuomet toje pačioje Vakarų konferencijos pozicijoje esančios „Timberwolves“ sąskaitoje – 7 laimėjimai ir 10 nesėkmių.

Carmelo Anthony saulėlydis

Kuomet Carmelo Anthony praėjusį sezoną buksavo Oklahomos „Thunder“ gretose, daugeliui atrodė, jog krepšininkas nepritapo komandoje ir puolėjo nurašinėti niekas nepuolė. Vis tik perėjus į Hjustono „Rockets“, su Anthony buvo siejamos nemažos viltys bei buvo tikimasi, kad jis komandai įpūs gyvybės kildamas nuo atsarginių žaidėjų suolelio.

Tačiau Anthony žaidžia nerezultatyviausią karjeros sezoną (vid. 13,4 taško), dvitaškius meta žemiausiu procentu (41 proc.), o tritaškių pataikymas taip pat vienas prasčiausių per 17 sezonų NBA ir siekia 33 proc. Tokiais rezultatais nepatenkinti „Rockets“ vadovai nesiruošė laukti ilgėliau ir puolėją nuo komandos atskyrė vos po 10 rungtynių.

Bent jau kol kas Anthony nedomina jokių klubų, o buvęs krepšininkas Tracy McGrady pasiūlė puolėjui baigti karjerą.

„Nuoširdžiai manau, kad jis turi dėti tašką, – sakė McGrady. – Nenoriu, jog jis dar kartą pereitų per situaciją, kuomet žmonės pila purvą ant jo karjeros. Jam nepavyko su paskutinėmis dviejomis komandomis ir jeigu jis baigs karjerą, jis pateks į Šlovės muziejų, tačiau jeigu žais ir toliau – viskas nueis perniek.“

Jimmy Butleris Filadelfijoje

Dar vasarą pretenzijas Minesotos „Timberwolves“ gretose reiškęs ir ekipą palikti norėjęs Jimmy Butleris gavo savo ir buvo išmainytas į Filadelfijos „76ers“. Nors Butleris „76ers“ gretose sužaidė vos trejas rungtynes, vienose iš jų jis nulėmė susitikimo baigtį. Susitikime su Šarlotės „Hornets“ pratęsimo metu pataikė tritaškį ir nustelbė 60 taškų surinkusį Kembą Walkerį.

Gynėjas taip pat komandą vedė ir mače su Jutos „Jazz“, kuomet į varžovų krepšį įmetė 28 taškus bei sužaidė vienas rezultatyviausių rungtynių šiame sezone. Nors susitikimuose su „Hornets“ ir Orlando „Magic“ Butleris nebuvo toks rezultatyvus, panašu, jog jis savo vietą komandoje atranda bei su laiku taps vienu pagrindiniu „76ers“ ginklu.

Pats krepšininkas Minesotoje skundėsi jaunaisiais komandos draugais Karlu Anthony-Townsu ir Andrew Wigginsu bei kaltino juos dėl prastos darbo etikos ir kritikavo jų pastangas gynyboje. Visai kitokiu tonu jis kalbėjo apie „76ers“ kolektyvą.

„Žaisti su šiais vyrukais kur kas smagiau. Visi nori laimėti ir jeigu kas nors suklysta, aš su jais pasikalbu, jie to nepriima asmeniškai bei daro savo darbą“, – po debiutinių rungtynių kalbėjo Butleris.

Tiesa, išvykus Butleriui geresnę formą demonstruoja ir Minesotos ekipa, kuri šventė 3 pergales per pastaruosius 5 susitikimus. Taigi, galbūt, mainai į naudą išėjo abiem pusėms?

Šešėlyje tūnanti „Celtics“ trijulė

Bostono „Celtics“ sezonas toli gražu nesiklosto taip, kaip buvo tikėtasi bei norėtųsi – komanda šiuo metu Rytų konferencijoje rikiuojasi viso labo penkta. Banguotą žaidimą demonstruojantis „Celtics“ klubas neseniai įveikė lyderę „Raptors“, tačiau du kartus nusileido taip pat buksuojančiai „Jazz“, o lygos autsaiderę Fynikso „Suns“ palaužė tik per pratęsimą.

Akis bado ir Gordono Haywardo, Terry Roziero bei Marcuso Smarto demonstruojamos formos. Klubą ir jo aistruolius labiausiai turėtų neraminti Haywardo situacija.

Praėjusį sezoną dėl sunkios traumos praleidęs puolėjas šį sezoną pelno po 10,1 taško, o vienu svarbiausiu NBA komponentu tampantys tritaškiai taip pat nedžiugina – tikslą pasiekia 30 proc. metimų. Galbūt teisti dar per anksti, tačiau apie sunkumus po traumos prabilo ir pats krepšininkas.

„Būna blykstelėjimų, kuomet žaidžiu tikrai gerai, tačiau taip pat pasitaiko atvejų, kada nedarau to, ką darydavau anksčiau“, – teigė puolėjas.

Haywardas viename iš interviu taip pat patikino, jog esant reikalui sutiktų rungtynes pradėti ant atsarginių žaidėjų suolelio. Vis tik Stevensas toliau rodo pasitikėjimą krepšininku bei leidžia jį į startinį penketuką.

MIN 2P M/A 3P M/A FT M/A REB AS ST TO BS PF PTS EFF 18/19 26:08 46.9%

38/81 29.8%

17/57 80.6%

25/31 5.3

4.3/1 3.1 1.3 1.3 0.2 1.7 10.1 11 16/17 34:20 50.1%

451/901 40%

177/442 85.7%

433/505 5.5

4.8/0.6 3.4 1 2 0.3 1.7 22.2 19.4

Drastiškai krito ir Smarto vidurkiai. Praėjusiame sezone po 10,2 taško pelnęs gynėjas šį sezoną renka dvigubai mažiau – po 5,5. Kaip ir Haywardas, Smartas iš toli atakuoja vienu žemiausiu procentu per savo karjerą (26 proc.) bei atkovoja mažiau kamuolių (vid. 2,8) ir atlieka mažiau rezultatyvių perdavimų (3,9) nei pernai.

MIN 2P M/A 3P M/A FT M/A REB AS ST TO BS PF PTS EFF 18/19 22:41 50%

16/32 25.5%

12/47 74.1%

20/27 2.8

2.3/0.6 3.9 1.2 1.6 0.6 2.7 5.5 6 17/18 29:20 43.1%

147/341 28.4%

90/317 73.1%

133/182 3.6

2.7/0.8 4.9 1.4 2.4 0.5 2.6 10.1 8.7

Tuo metu „Scarry Terry“ pravardę spėjęs gauti Rozieras nebėra toks baisus. Jo vidurkiai taip pat krito daugumoje statistikos kategorijų, o negana to pasirodė pranešimų, jog Rozieras nėra patenkintas savo vaidmeniu komandoje. Įžaidėjas pasibaigus sezonui taps apribotuoju laisvuoju agentu, o tai situacijos nelengvina nei geresnį kontraktą gauti norinčiam žaidėjui, nei klubui norinčiam jį išmainyti.

MIN 2P M/A 3P M/A FT M/A REB AS ST TO BS PF PTS EFF 18/19 22:45 38.7%

29/75 33.9%

20/59 72.7%

16/22 4.4

4/0.4 2 0.6 0.6 0.3 1.4 8.4 8 17/18 27:26 42.5%

220/518 37.2%

204/549 78.5%

161/205 4.8

4.1/0.7 3.4 1 1 0.3 1.6 12.3 12.2

„Celtics“ laiko dar turi į valias, o ir padėtis Rytuose nėra nepavydėtina, tačiau kovoje bent jau dėl triumfo konferencijoje šių krepšininkų indėlis bus kertinis.