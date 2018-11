Į nesėkmių ruožą patekęs Kerras: „Tai yra tikroji NBA, kurioje per paskutinius metus mes nebuvome“

Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

Praėjusią naktį NBA čempionė „Golden State Warriors“ pralaimėjo trečią kartą iš eilės ir išgyvena sunkiausią reguliariojo sezono startą per pastaruosius kelis sezonus.

Rungtynių žaidėjas LaMarcus Aldridge Taškai 24 Naudingumas 37 Atkovoti kamuoliai 18 Dvitaškiai 67% 10/15

Tai pripažino ir „Warriors“ treneris Steve'as Kerras, kai jo komanda 92:104 klupo San Antonijuje.

„Tai yra tikroji NBA, kurioje mes nebuvome per pastaruosius metus. Tuo metu buvome tarsi svajonėje. Galiausiai dabar susidūrėme su tikromis negandomis, iš kurių privalome išbristi.

Dabar negalime savęs gailėti dėl kai kurių žaidėjų traumų. Privalome kautis 48 minutes kiekvienose rungtynėse. Pavyzdžiui, mače su „Spurs“, manau, tai darėme tik 24 minutes. Turėjome gerų atkarpų ir didžiuojuosi gerais momentais antroje mačo pusėje, kai grįžome į rungtynes“, – pasakojo Kerras.

Trys pralaimėjimai iš eilės pastarųjų metų „Warriors“ istorijoje nėra itin dažnas reiškinys. Pavyzdžiui, tai yra pirmasis kartas per Kerro treniravimo Oklande istoriją, kai „Warriors“ išvykos ture pralaimėjo trejas svečių rungtynes iš eilės.

Spėliojama, kad prie to galėjo prisidėti ir pašalinės bėdos – Stepheno Curry trauma bei vidiniai nesutarimai. Vis tik „Warriors“ žaidėjai tokias mintis veja į šalį.

„Nemanau, kad komandoje vyksta kokia nors drama, kuri veiktų mūsų žaidimą, – pasakojo Klay Thompsonas. – Manau, kad mes paprasčiausiai žaidžiame blogai. Negalima kaltinti ir trenerių – atsakomybę turime prisiimti mes, žaidėjai.

Sakote, kad tai pirmasis kartas pralaimint triskart iš eilės išvykose? Jei klausiate manęs, tai toks faktas tikrai šį tą reiškia, tai yra gerai. Tai – ne pasaulio pabaiga.“

Skaičiai rodo, kad prie „Warriors“ negandų daug prisideda traumuoto Curry trūkumas. Pavyzdžiui, su šiuo gynėju sezono pradžioje „Warriors“ per 12 susitikimų laimėjo 10 kartų, kai be jo buvo iškovotos tik dvi pergalės per šešerias rungtynes.

Stipriai krito ir puolimas (nuo vid. 122,4 tšk. iki 104,8 tšk.) bei tritaškių pataikymas (nuo 42 proc. iki 32 proc.).