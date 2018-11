LeBronas pripažįsta: „Irvingo mainai buvo „Cavs“ eros pabaigos pradžia“

Nuotr.: AP – Scanpix

Trečiadienio naktį į mūšį prieš „Cavaliers“ komandą kartu su Los Andželo „Lakers“ stosiantis LeBronas Jamesas pasinėrė į Klivlando prisiminimus. Kalbėdama su „The Athletic“ žurnalistu Joe Vardou, 33-ejų žvaigždė atvirai prakalbo apie jo karjeros pabaigą gimtajame krašte signalizavusį momentą.

LeBron James Komanda: Los Angeles Lakers

Pozicija: SF Amžius: 33 Ūgis: 203 cm Svoris: 113 kg Gimimo vieta: Akronas, JAV

„Visi žino, jog kada Kyrie Irvingas buvo iškeistas, tai buvo eros pabaigos pradžia. Tai nėra jokia paslaptis“, – teigė Jamesas.

Jis atskleidė, jog „Cavs“ generalinis direktorius Koby Altmanas nebuvo linkęs iškeisti suirzusio Irvingo, bet supranta, kad už to sprendimo slypėjo savininko Dano Gilberto įtaka. LeBronas įsitikinęs – Gilbertas įsakė Altmanui įvykdyti mainus.

„Koby tuomet neseniai buvo paskirtas generaliniu direktoriumi, – atsakomybės naštą nuo Altmano buvo linkęs nuimti LeBronas. – Bet tada tokiu momentu supranti, jog ne vienintelis Koby valdo komandą, ką darė prieš jį dirbęs Davidas Griffinas. Būtent dėl to jis taip lengvai buvo paleistas.“

Griffinas „Cavs“ paliko pasibaigus 2016-2017 m. NBA sezonui, birželio viduryje, kai Klivlando ekipa nusprendė nebepratęsti sutarties su šiuo specialistu. Į jo vietą buvo paaukštintas Griffinui asistavęs Altmanas.

Jam perėmus vairą, Irvingas jau buvo išreiškęs norą būti iškeistas, o jo išpildymui prireikė mėnesio.

„Lakers“ į Klivlandą atvyksta per pastaruosius devynis mačus pasiekusi 7 pergales ir atsitiesusi po NBA sezono starto 0-3. Tuo metu be karaliaus likusi „Cavs“ skęsta pralaimėjimų liūne – per 14 rungtynių iškovotos vos 2 pergalės.