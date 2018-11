„Lietkabelio“ varžovų gretose – svarbų vaidmenį užimantis Popovičius ir buvęs Valančiuno komandos draugas

Nuotr.: FIBA

Nuotr. FIBA

Panevėžio „Lietkabelio“ (2-4) komanda trečiadienį FIBA Čempionų lygos C grupės pirmąjį ratą baigs dvikova namuose su Fuenlabrados „Montakit“ (3-3) ekipa.

Nors Ispanijos klubas dabar užima trečiąją vietą, o „Lietkabelis“ yra šeštas, bet komandas skiria vos viena pergalė, tad sėkmės atveju Nenado Čanako auklėtiniai pasivytų varžovus.

„Montakit“ Ispanijos lygoje turi 4 pergales ir 5 nesėkmes bei dalinasi 9–11 vietas. Prieš kelionę į Panevėžį Nestoro Garcios auklėtiniai svečiuose 88:78 pranoko Badalonos „Joventut“ ekipą.

„Lietkabelio“ treneris-skautas Algimantas Bružas teigė, kad „Montakit“ žaidžia tipišką ispanišką krepšinį ir remiasi labai didele rotacija – aikštelėje pasirodo visi 12 žaidėjų ir jie rungtyniauja bent jau po 12 minučių per mačą.

„Tai yra ganėtinai tipiška ispaniška komanda, kuri išsiskiria savo laisvumu, greičiu ir judėjimu be kamuolio. Poziciniame puolime žaidžia daug situacijų, kai be kamuolio esantys krepšininkai labai daug juda, stato vieni kitiems užtvaras ir taip siekia susikurti pranašumus. „Montakit“ labai dažnai rotuoja žaidėjus ir rungtyniauja visi 12 krepšininkų. Vidurio puolėjo pozicijoje ta rotacija ypatingai juntama dėl to, kad galbūt ne visada treneris randa žmones, kurie išpildytų jo reikalaujamus dalykus.

„Montakit“ žaidžia gana avantiūrišką krepšinį, nes neieško varžovų silpnybių, o tiesiog stengiasi žaisti labai aktyviai, daug judėti be kamuolio ir taip siekia sukurti kažkokias komunikacijos ir gynybos rotacijos klaidas bei iš to nubausti varžovus. Viskas dažnai baigiasi tritaškiais metimais, nes komandoje yra daug metikų. Dauguma gynėjų yra ne tik geri metikai, bet ir gerai veržiasi arčiau krepšio“, – „kklietkabelis.lt svetainei pasakojo Bružas.

„Montakit“ komandoje daugiausiai laiko ant parketo praleidžia po 24 minutes žaidžiantis Christianas Eyenga, kuris įmeta 9,7 taško ir renka 11,3 naudingumo balo. 4 žaidėjai pelno dviženklį taškų skaičių: Francisco Cruzas (13,7 tšk.), Marcas Garcia (10,4 tšk.), Talibas Zanna (10 tšk.) ir buvęs žalgirietis Marko Popovičius (10,2 tšk.), kuris yra pagrindinė figūra šioje komandoje. Tarp rezervų galima išskirti buvusį Jono Valančiūno komandos draugą Toronto „Raptors“ ekipoje Lucasą Nogueirą, kuris kol kas sužaidė dvejas FIBA Čempionų lygos rungtynes, per kurias pasižymi 4,5 taško, 4,5 atkovoto kamuolio ir 9 naudingumo balų vidurkiais.

„Svarbiausias asmuo yra Popovičius. Jis ne tik lyderis puolime, bet ir emocinis lyderis. Minučių pertraukėlių metu jis kalbasi su treneriu, atskirai kalbasi su kiekvienu žaidėju. Marko puolime labai ieškoma, jam skirta nemažai derinių tiek siekiant jį išvesti metimams, tiek siekiant jam sukurti progas žaisti „du prieš du“.

Cruzas dažnai perima lyderio vadeles iš Popovičiaus, kai šis sėdasi ant suolo. Meksikietis yra labai pavojingas metikas ir geras taškų rinkėjas. Taip pat išskirti reikėtų Eyengą, kuris yra fizinis puolėjas, įnešantis į žaidimą fiziškumo, agresyvumo. Lengvojo ir sunkiojo krašto puolėjo pozicijose žaidžiantis kongietis gali gerai žaisti nugara į krepšį, gali veržtis ir taškus renka įvairiais būdais.

Nogueira turėjo traumą ir neseniai grįžo į rikiuotę bei rungtynes dažnai pradeda startiniame penketuke. Jis labai įdomus žaidėjas, nes turi įspūdingus fizinius duomenis – labai aukštas, turi ilgas rankas bei yra atletiškas. Stebint jo žaidimą galima suprasti, kodėl jis neužsibuvo NBA, nors Lucasui buvo prognozuojama šviesi ateitis. Jau prieš jam ateinant į NBA skautai abejojo dėl brazilo darbo etikos.

Labai akivaizdu, kad tos pastangos per kelis metus neatsirado. Nogueira dažnai aikštelėje tiesiog pravaikšto „pirma pavara“, nors galėtų būti daug agresyvesnis ir išnaudoti savo įspūdingus fizinius duomenis. Tai ypatingai juntama gynyboje. Kartais jam trūksta ir suvokimo, galbūt dar reikia laiko prisitaikyti prie europietiško krepšinio. Nogueira labai pavojingas žaidime „du prieš du“ bei turi neblogą metimą iš tolimesnių distancijų.

Garcia yra „Barcelona“ komandos jaunimo programos produktas ir tai jam pirmas sezonas, kai jis turi svarbų vaidmenį vyrų ekipoje. Prieš tai yra žaidęs Sevilijos ekipoje, trumpai buvo „Barcelona“ gretose. Jaunas žaidėjas, turintis daug talento, kuris gerai veržiasi į savo stipriąją dešinę ranką ir pataikantis iš tolimų distancijų. Tikrai įdomus žaidėjas, turintis perspektyvų ateityje“, – varžovus analizavo Bružas.

„Lietkabelio“ ir „Montakit“ dvikova „Cido“ arenoje trečiadienį prasidės 18.45 val.