LaMelo sunkumai grįžus į vidurinę – mokyklos atsisako žaisti su jo atstovaujama komanda

tiesiog pavyduoliai tie :) negalvokit, kad cia tik mes tokie Lietuvoj :DD ten kur biznis, visai kitos taisykles. as manau, kad grynai yra taip - yra nusistaymas pries lavara, tai ka jis daro, ir kaip daro :) tai tipo - na jau ne, musu tai jis ir jo filmavimo komanda nefilmuos, nedarys sou ir neuzdirbs babkiu ant musu komandos :) nes bus filmavimai, des video i savo savaitine laida ir tiek. tai paprastas pavydas cia. biznis. o nusistatymas jau nebe pirma karta - kai Gelo nedraftino, tai buvo vos ne isplatintas pareiskima - ta ir ta komanda Gelo ne tik kad nekvies i vasaros lygas, bet ir jokioj G lygoj nezais :DDD su potekste - viskas del tevo :DD tai jus man paaiskinkit - kas daro pareiskima, kad mes to ir to, bei dar to kazkur nekviesime? :DDD tai tegul paplatina - mes ten kokio petraicio, smitho, andersono ir panasiai nekviesime :DDD tu rba kvieti, arba ne kakzoki zaideja pas save - juk neskalambiji twiteriuose - mes to ir to nekviesime. come on. apgailetini su nusitatymu pries lavara. tai cia jau antras kartas, bet mes lietuviai turime patarle - upes tekmes jau nebesustabdysi :DD



kas del pro krepsinio - cia yra niuansai, detales, sikancio katino vaidinimas. nu ok - pabuvo jis kelis menesius prienuose, bet gavo 500 baksu :DDD kas statuose gauna tokia menesine alga? :DD as zinau kaip yra tenise NCAA - studentai gali zaisti profesionaliusoe turnyruose, kartais kai laiko turi taip daroma - bet jie tada valdziai turi pranesti, kad man islaidos buvo didesnes, nei kad as ten laimejau pinigu :) tarkim - perki bilieta i ta miesta, kazkur apsistoji, tada maitinimasis, transportas - ir tu patieki tokais islaidas, kad tu isleidai daugiau pinigu. bet tai cia yra tie mazieji teniso tunryrai - kur fondai 10k ar 15k baksu. tai cia irgi tas pats - kelione, maistas ir panasiai kaianvo tikrai nemazai - kitas dalykas - jo tevas pareme kluba gerokai didesne suma, nei kad vaiaki gavo alga :DDD tai gavosi, kad jie isleido daugiau, nei gavo alga - tai koks cia profitas ir kaip jis praturtejo is tu 500 baksu? :D nu cia yra isvedziojimai. sako zaide profesionaliai. bet ir saboniukas zaide profu komandoje - nu ok, uzmove kad negavo pinigu, bet ten jis zaide ir ACB ir eurolygoje budavo kad isbegdavo, tai jis zaide ta pati profu kasi, dar aukstesniame lygyje, bet matai negavo nei cento, tai jau nesiskaito :) cia yra taisykliu kreivas veidrodis. dabar pvz isvyko 2 lietuviai i status- sargis ir tas kitas i gonzga ketina - tai ka jie dubleriuose bent jau kazkokiu maistpinigiu negaudavo, jiem ten kokiu kedu ar maisto papildu nenupirkdavo ? tai irgi yra bablo :)