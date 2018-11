CSKA sistemą perpratęs Westermannas: „Aikštėje jie gali daryti viską“

Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis

Maskvą antradienį pasiekę Kauno „Žalgirio“ krepšininkai ruošiasi ketvirtosioms Eurolygos sezono išvykos rungtynėms. Žalgiriečių kelyje – pralaimėjimo kartėlio dar nepatyrusi Maskvos CSKA ekipa.

Būsimus varžovus puikiai pažįsta žalgirietis Leo Westermannas, kuris praėjusiame sezone rungtyniavo Rusijos klube. Apie oponentų žaidimo ypatumus prancūzas kalbėjosi su „Žalgiris TV“.

„Tai viena geriausių komandų Europoje, todėl visiškai nenuostabu, kodėl jų sąskaitoje 7 pergalės ir 0 pralaimėjimų. Jie demonstruoja puikų krepšinį, turi gerus žaidėjus, stiprią komandą. Nėra nieko stebinančio, matant juos šiame lygyje“, – apie savo buvusią ekipą kalbėjo Westermannas.

Kalbėdamas apie stipriąsias Rusijos komandos žaidimo puses Westermannas išskyrė, jog CSKA klube kiekviena krepšininkų grandis praktiškai neturi silpnų vietų.

„Kaip ir minėjau, jie turi geriausius žaidėjus Europoje. Jie yra labai talentingi. Jų gretose žaidžia daug pajėgių žaidėjų, galinčių atakuoti, kovoti dėl kamuolių, žaisti kietai. Jie gali daryti daug dalykų. CSKA gali būti labai nenuspėjama ekipa, todėl jie ir yra tokie geri“, – aiškino žalgirietis.

Dimitrio Itoudžio treniruojamoje CSKA 2017–2018 m. sezone žaidęs prancūzas puikiai žino graikų stratego treniravimo metodus. Žaidėjo teigimu, šis treneris moka puikiai atskleisti gerąsias savo auklėtinių žaidimo puses.

„Turint omenyje kiek talento yra komandoje, treneris Itoudis stengiasi sukurti situacijas, kuriose žaidėjų talentas atsiskleistų geriausiai. Aikštėje jie gali daryti viską. Be to, Itoudis – puikus treneris. Negaliu tiesiog per vieną minutę išvardinti visų jo gerų savybių“, – tvirtino Westermannas.

„Žalgirio“ rungtynių su CSKA pradžia – trečiadienį 19.45 val. Lietuvos laiku.