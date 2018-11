Vilniečių vargai Europoje: kas varžo tarptautinį „Ryto“ sezoną?

Na

Pripilstyta belekiek ir belekokiu izvalgu apie tai kokie zaidejai blogi, ir kad reiktu nauju veju sudetyje, bet apie esmine problema - treneri bei jo visiska neigaluma valdyt komanda bei suorganizuot bent kiek ivairesni puolima, NEI VIENO ZODZIO straipsnyje! Itin akcentuojama silpna priekine linija - O Bet Taciau kodel Echodas praeita sezona prie Kurcio buvo vienas naudingiausiu zaideju? Ar jo lygis taip smuko per vasara? Tikrai ne - praeita sezona puolime budavo isukami visi zaidejai. O kas vyksta dabar? Abu centrai puse laiko praleidzia trindamiesi prie trajako( tai daro "trenerio nurodymu" ), kita puse laiko tiesiog prastovi ziuredami kaip kamuoli trina Sylei, Girdziunas arba per 3 zmones lauzia Satonas. Nera atliekamas nei vienas derinys centrui! Jei atidziau ziurite ryto rungtynes, tai turejot ne karta matyt kaip tas pats Echodas laisvas baudos aikstelej mojuoja rankom prasydamas kamuoli ir po to numojes ranka eilini syki ziuri kaip mano mineti zaidejai meta eiline nesamone! Zodziu patarimas zurnalistui - nepabijot ateityje ivardint tikrasias ryto problemas, o ne kazkokias pseudo, kurios yra jau tik salutinis pagrindines problemos efektas