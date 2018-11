Nerimą kelianti „Žalgirio“ pralaimėjimų tendencija

Ekspertas

Pasakysiu nepopuliariai, bet si sezona Saras nesuvaldo komandos...



Visuose beveik rungtynese turejom dvizenkles persvaras ir kad ir kaip butu keista, galejo biti nors ir 9 - 0, prie sekmes faktoriaus. Visas rungtynes atiduodam pergales. Tiesiog dovanojam. O tai tikrai yra trenerio beda.



Nesukontroliuoja komandos nei ritmo, nei psichologijos. Nelaimi savo mikrodvikovu su kitais treneriais.



Pernai plika akimi matesi, kad komandos treneriu stabas dirbo nepriekaistingai - mes tiesiog geriau pasiruosdavom rungtynem, isjungdavom varzovu lyderius.



O siemet zaidimas yra lengvai nuspejamas, jau net as ziuredamas rungtynes zinau kas bus daroma, atvirai kisamas kamuolys po krepsiu... nors ant uselio isvesti pabandyk. O cia 6 atakas paeiliui kamuolys centrui metamas balionas. Is tu 6 mes prapisam 4 kamuolius, o paskui stebimes, kaip cia mes padarem 21 klaida... rimtai? Ko tu tikejaisi? Tavo varzovas profesionalas, jeigu jis pries ataka zino ka tu darysi - apsiginti jam daug lengviau. Ir taip po 5-6 kartus is eiles... nu fuck - tokiu tiesmuku ir nuobodziu krepsiniu nelaimesim...



As kritikuoju Sara, bet faktas, kad nesiulau jo mesti lauk. Uz ji geriau mes nerasim ir jis yra geriausias ka mes galim turet. As juo tikiu ir manau, kad isvados bus atliktos teisingos.



Taciau siuo metu Zalgiris yra nuobodziausia Europos komanda. Ir man kaip prisiekusiam sito klubo gerbejui, tai labai nepatinka.



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt