„BasketNews.lt“ NBA klubų reitingas (III): „Warriors“ užleido lyderių pozicijas JV komandai

Nuotr.: AP – Scanpix Nuotr. AP – Scanpix Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) dauguma komandų jau sužaidė ketvirtadalį reguliariojo sezono rungtynių ir pamažu ryškėja visų klubų kontūrai, tarp kurių išryškėja atskirtis tarp Rytų ir Vakarų konferencijų. Tinklalapis „BasketNews.lt“ įvertina, kaip NBA komandos atrodo šiuo metu ir kokių rezultatų galima tikėtis ateityje. Tai subjektyvus reitingas, todėl savo nuomones kviečiame pareikšti komentaruose. 1. (+1) Toronto „Raptors“ (17-4) Nepaisant to, jog „Raptors“ išgyveno trijų pralaimėjimų iš eilės seriją, Kanados klubas vis tiek turi geriausią rezultatą visoje lygoje. Nickui Nurse‘ui taip pat turėtų būti itin aktualus faktas, jog jo komanda turi pakankamai rezervo. Pavyzdžiui, pergalingose rungtynėse su Niujorko „Knicks“ „Raptors“ lyderiai Kawhi Leonardas ir Kyle‘as Lowry toli gražu nesužaidė savo geriausių rungtynių, tačiau juos sėkmingai pavadavę kiti krepšininkai nukalė užtikrintą pergalę – 128:112. 2. (+2) Milvokio „Bucks“ (14-5) Milvokio „Bucks“ šiemet sėkmingai bando atsikratyti etiketės, jog tai tik Giannio Antetokounmpo komanda. Pirmuosius savo 8 sezonus tritaškių nemetęs Brookas Lopezas, šį sezoną jų išmeta bent po 6,8 per rungtynes ir tikslą pasiekia 38 proc. tolimų metimų. Ši statistika būtų dar geresnė, mat Lopezas mače su Fynikso „Suns“ prametė visus 12 tritaškių. Apskritai, tritaškiai tapo „Bucks“ duona ir sviestu. Milvokio klubas visoje lygoje yra antras pagal pataikytus tolimus metimus (vid. 15 per rungtynes) bei penktas pagal pataikymo procentą, kuris siekia 37,5. 3. (-2) „Golden State Warriors“ (14-7) Nėra Stepheno Curry – nėra pergalių. Bent jau taip galima apibūdinti pastarąsias „Warriors“ savaites. Curry paskutinį kartą ant parketo buvo lapkričio 9-ąją, o nuo to laiko NBA čempionai pasiekė 4 pergales ir 5 kartus suklupo. Didelė įžaidėjo įtaka atsispindi ir Steve‘o Kerro karjeroje. Kuomet Curry galėjo rungtyniauti, Kerras su „Warriors“ pasiekė 254 laimėjimus ir patyrė 47 nesėkmes. Be Curry šis rodiklis siekia 25 pergales ir 23 pralaimėjimus. 4. (+16) Los Andželo „Clippers“ (13-6) 8 pergales per pastarąsias 10 rungtynių pasiekę „Clippers“ šovė į Vakarų konferencijos viršų ir panašu, jog vienos ryškios žvaigždės neturėjimas išeina į naudą. Kalifornijos ekipos atsarginiai krepšininkai užtikrintai pirmauja pagal renkamus taškus (vid. 55,9), o visa komanda rungtynių pabaigose demonstruoja šaltus nervus. „Clippers“ yra pasiekusi 9 pergales, kuomet iki mačo pabaigos likus 5 minutėms komandas skiria 5 arba mažiau taškų. 5. (+6) Memfio „Grizzlies“ (12-7) Sužaidus 19 rungtynių, vadinti „Grizzlies“ pasiekimus sensacija – sunku. Didžiausi nuopelnai turėtų atitekti Tenesio valstijos klubo gynybai – pagal šį rodiklį ekipa rikiuojasi pirma praleisdama po 100,8 taško per susitikimą. Jog „Grizzlies“ pergalės stovi ant gynybos pamato, išduoda ir ekipos rezultatyvumas, kuris yra žemiausias lygoje (vid. 103,3). Atskiro paminėjimo vertas ir Mike‘as Conley, nuo kurio priklauso labai daug. Rungtynėse su Los Andželo „Clippers“ iki susitikimo pabaigos likus mažiau nei 3 minutėms, „Grizzlies“ pirmavo 93:85, tačiau tuomet Conley užsidirbo šeštąją pražangą ir buvo priverstas palikti aikštelę. Galų gale, „Clippers“ rungtynes per pratęsimą laimėjo 112:107. 6. (-3) Denverio „Nuggets“ (13-7) Galingai sezoną pradėję „Nuggets“ šiek tiek sumažino apsukas, tačiau ir toliau sėkmingai laikosi Vakarų konferencijos pirmajame trejete. Denverio ekipa turėjo 4 pralaimėjimų seriją, tačiau bent 3 nesėkmės buvo patirtos prieš panašaus kalibro komandas – „Grizzlies“, „Bucks“ ir „Rockets“. Vis tik ekipai nerimą kelti gali ženkliai kritęs Nikola Jokičiaus rezultatyvumas. Per pirmąsias 7 rungtynes serbas vidutiniškai rinkdavo po 21,6 taško, kuomet per likusią sezono atkarpą – po 13,8. Paskutinių 13 susitikimų atkarpoje Jokičius dviženklės taškų ribos nepasiekė 6 kartus. 7. (+5) Oklahomos „Thunder“ (12-7) Viena karščiausių lygos komandų ir jeigu ne pralaimėjimai sezono pradžioje, tikėtina, jog „Thunder“ būtų vieni Vakarų konferencijos lyderių. Atskirų pagyrų nusipelno ir Paulas George‘as, kuris šiuo metu fiksuoja rekordinį rezultatyvumą savo karjeroje (vid. 24 tšk.) bei pagal šį rodiklį pranoksta patį Russellą Westbrooką, kuris, panašu, baigė trigubų dublių medžioklę, o tai komandai išeina tik į naudą. 8. (+2) Filadelfijos „76ers“ (14-8) Nuo Jimmy Butlerio atvykimo „76ers“ pasiekė 5 pergales iš 7 galimų, tačiau pats komandos žaidimas neįtikina. Per šią atkarpą Filadelfijos ekipa rungtynes laimėjo vidutine 3,4 taško persvara, o du kartus pergales nulėmė Butlerio metimai paskutinėmis sekundėmis. Apskritai, didžiausia ekipos pergalė šį sezoną buvo pasiekta 10 taškų pranašumu. Nugalėtojai neteisiami, tačiau iš tokios sudėties norėtųsi daugiau, o „76ers“ pergalių ir pralaimėjimų balansas galėtų būti kur kas prastesnis. 9. (-4) Portlando „Trail Blazers“ (12-8) Kaip ir „Nuggets“, „Blazers“ po galingo starto arklius šiek tiek pristabdė. Portlando ekipa šiuo metu turi 3 pralaimėjimų seriją, kuomet nusileido „Bucks“, „Warriors“ ir „Clippers“ komandoms. Iš pirmo žvilgsnio tragedijos nėra, tačiau Milvokio klubui buvo pralaimėta 43 taškų persvara, o NBA čempionams – 28. Vis tik net ir po tokių triuškinamų nesėkmių ekipa ankštoje Vakarų konferencijoje yra arčiau lyderių nei devintoje pozicijoje esantys Hjustono „Rockets“. 10. (-2) Indianos „Pacers“ (11-8) „Pacers“ fronte niekas pernelyg nepasikeitė. Ekipa su keliomis išimtis renka pergales prieš tas ekipas, kurias ir turi įveikti, tačiau Indianos klubui kaip niekad trūksta Myleso Turnerio indėlio – centras per pastarąsias 8 rungtynes vidutiniškai rinko po 9,4 taško, o „Pacers“ per šią atkarpą patyrė keturis pralaimėjimus. 11. (+3) Detroito „Pistons“ (10-7) Kaip ir sezono pradžioje, taip ir dabar „Pistons“ yra pakilime ir nuo pastarojo reitingo Detroito klubas pasiekė 6 pergales iš 9 galimų. Bene rimčiausias „Pistons“ išbandymas lauks gruodį, kuomet Dwane‘o Casey auklėtiniai susitiks su „Warriors“, „Thunder“, „Bucks“, „Pelicans“ ir du kartus su „76ers“. „Pistons“ įrodė, jog gali kovoti su pirmojo ešalono komandomis, kuomet išvykoje patiesė Toronto „Raptors“. 12. (+4) Los Andželo „Lakers“ (11-8) Vangiai sezoną pradėję „Lakers“ rodo atsigavimo ženklus, tačiau tobulėjimui vietos apstu. Kalifornijos ekipai vis dar trūksta stabilumo gynyboje bei organizuotumo puolime. Pavyzdžiui, rungtynėse su „Jazz“ buvo praleisti 83 taškai, mače su „Kings“ – 86, tačiau vakarykščiame mače su Orlando „Magic“ Luke‘o Waltono auklėtiniai ir vėl buvo vangūs savo aikštelės pusėje, o tuo naudojęsi „Magic“ žaidėjai neretai rinkdavo taškus itin lengvai. 13. (+5) Sakramento „Kings“ (10-10) „Kings“ ir toliau koja kojon žengia su Vakarų konferencijos komandomis, pretenduojančiomis į atkrintamąsias. Didelę pažangą padaręs Buddy Hieldas žaidžia rezultatyviausią karjeros sezoną (vid. 18,8 tšk.), tačiau jį vadinti vienareikšmiu ekipos lyderiu būtų sunku. Sakramento klube 6 krepšininkai renka dviženklį taškų vidurkį, o didžiausios komandos bėdos slypi gynyboje – pagal praleidžiamus taškus „Kings“ užima 27-ąją vietą. Išsprendus šią problemą, Dave‘o Joergerio auklėtinių potencialas išaugtų dar labiau. 14. (+8) Naujojo Orleano „Pelicans“ (10-10) Vienareikšmiškai Anthony Daviso komanda. Per pirmąsias aštuonerias sužaistas rungtynes centras rinko po 20,4 taško, o „Pelicans“ buvo pasiekę 4 pergales iš 10 galimų. Nuo to laiko, „Pelicans“ iškovojo 6 pergales iš 10 galimų, o Daviso rezultatyvumas šoktelėjo iki 29,9 taško. Komandos rezultatai galėtų būti dar geresni, tačiau „Pelicans“ ir vėl įkrito į trijų pralaimėjimų iš eilės duobelę, o nusileista buvo tokioms komandoms kaip Niujorko „Knicks“ ir Vašingtono „Wizards“. 15. (+10) Orlando „Magic“ (10-10) Sezono pradžia sufleravo, jog tai bus eilinis „Magic“ sezonas, tačiau Floridos klubas situaciją verčia aukštyn kojomis ir per pastarąsias 6 rungtynes pasiekė 4 pergales, nusileisdamas tik lygos lyderiams „Raptors“ bei „Nuggets“. Nikola Vucevičius, kaip ir įprasta renka solidžią statistiką, tačiau didžiausią šuolį komandoje padaręs Terrence‘as Rossas žaidžia rezultatyviausią sezoną (vid. 13,5 tšk.) bei aukščiausiu procentu karjeroje meta tolimus metimus (41 proc.). Be visa to, prie pergalių prisideda ir „Magic“ gynyba – pagal praleidžiamus taškus Floridos klubas yra devintas visoje lygoje ir ketvirtas Rytų konferencijoje. 16. (+12) Dalaso „Mavericks“ (9-9) Pradėjusi kaip viena prasčiausių komandų, „Mavericks“ taip šovė į priekį, jog nuo vietos atkrintamosiose juos skiria viena pergalė. Per pastarąsias 7 rungtynes Dalaso klubas pasiekė 6 laimėjimus ir savo kelyje paguldė tokias ekipas kaip „Thunder“, „Jazz“, „Warriors“ ar „Celtics“. Sezono pradžioje klaustukų kėlusi atmosfera rūbinėje taip pat atrodo pakilime. Vis tik artėjantis „Mavericks“ tvarkaraštis toli gražu nebus lengvas ir leis dar geriau įvertinti Teksaso ekipos pajėgumą. 17. (-4) Hjustono „Rockets“ (9-9) „Rockets“ fiasko su Carmelo Anthony ženkliai atsiliepė ir komandos rezultatams. Nepasiteisinęs puolėjo atvykimas dar labiau sutraukė ir taip mažą ekipos rotaciją ir viskas krenta ant Jameso Hardeno, Chriso Paulo ir Clinto Capelos pečių. Vis tik turint tokius talentus bei žinant beprotišką konkurenciją Vakaruose, sėkminga „Rockets“ atkarpa gali sustiprinti jų pozicijas, tačiau šiuo metu komanda neatitinka savo potencialo lygio. 18. (-12) Bostono „Celtics“ (10-10) „Celtics“ žaidimas neįtikino jau nuo pat sezono pradžios, tačiau tuomet Brado Stevenso auklėtiniai dar skynė pergales. Per paskutinius 11 susitikimų buvo patirtos net 7 nesėkmės, o situacijos negelbėja net ir gera gynyba – po 104,2 taško praleidžiantis Bostono klubas yra ketvirtas visoje lygoje. „Celtics“, kaip ir kitos aukščiau išvardintos komandos turi po tiek pat pergalių ir pralaimėjimų, tačiau į žemiausią poziciją jie krenta, nes turi vieną geriausių sudėčių NBA, o ir žaidimas Rytų konferencijoje yra kur kas lengvesnis nei Vakaruose. 19. (-12) San Antonijaus „Spurs“ (9-10) Skambiai sezoną pradėję „Spurs“ kaip mat krito veidu į žemę. Per pastaruosius 8 susitikimus Greggo Popovichiaus auklėtiniai pasiekė vos dvi pergales. Kamuolio judėjimu garsėję „Spurs“ šiemet pagal atliekamus rezultatyvius perdavimus rikiuojasi 18-oje vietoje. Palyginimui, kuomet Kawhi Leonardas sužaidė didžiąją dalį sezono 2016-17 m., „Spurs“ pagal šį rodiklį buvo septinti. Dar vienas faktorius galintis atsiliepti rezultatams yra tai, jog NBA ekipos vis labiau remiasi tritaškiais, tačiau San Antonijaus klubas per susitikimą pataiko viso labo po 9,4 tolimo metimo ir dalijasi 28-29 vietas su „Pacers“. 20. (-5) Šarlotės „Hornets“ (9-10) Pastaruoju metu „Hornets“ neįkrito į ypač didelę duobę, bet tuo pačiu neturėjo galingos pergalių serijos, kaip tai darė aukščiau įvardintos ekipos. Vis tik Šarlotės klubui lyderiui Kemba Walkeriui akivaizdžiai reikia didesnės paramos iš komandos draugų. Rezultatyviausias Rytų konferencijos krepšininkas vidutiniškai pelno po 28,1 taško, kuomet antras pagal rezultatyvumą „Hornets“ atstovas Jeremy Lambas – po 14,3. Apskritai, „Hornets“ ekipoje yra tik 3 krepšininkai vidutiniškai renkantys po dviženklį taškų skaičių. 21. (-4) Minesotos „Timberwolves“ (9-11) Jimmy Butlerio išvykimas teigiamų vėjų įpūtė tiek „76ers“, tiek „Timberwolves“ frontuose. Nuo Butlerio išvykimo „Timberwolves“ pasiekė 5 pergales iš 7 galimų, o didžiausią įtaką tai padarė Karlo Anthony-Townso žaidimui. Puolėjas per šią atkarpą renka po 22,4 taško ir sugriebia po 14,9 kamuolio. Kaip bebūtų, Andrew Wigginso žaidimas ir toliau šlubuoja. Po Butlerio išvykimo jo rezultatyvumas tesiekia 13,4 taško, o pastarosiose rungtynėse su „Hornets“ per 29 minutes kanadietis pasižymėti nesugebėjo. 22. (-13) Jutos „Jazz“ (9-11) „Jazz“, kaip ir „Rockets“ bei „Celtics“, toliau neranda savojo žaidimo ir kol kas yra viena iš labiausiai nuviliančių ekipų lygoje. Vis tik situacija Vakaruose tokia įtempta, jog net ir būnant 14-oje pozicijoje, iki vietos nuo atkrintamųjų Quino Snyderio auklėtiniai atsilieka viena pergale. Pozityvus faktas ir tas, jog po trijų nesėkmių paeiliui „Jazz“ reabilitavosi nugalėdami „Kings“, į kurių krepšį atseikėjo 133 taškus. Komandos taip pat laukia palankus tvarkaraštis, taigi „Jazz“ pagerinti savo poziciją šansą dar turės. 23. (+3) Niujorko „Knicks“ (7-14) 6 pralaimėjimų seriją išgyvenę „Knicks“ rodo gyvybės ženklus ir šiąnakt pasiekė jau trečią pergalę paeiliui. Varžovai taip pat nebuvo iš kelmo spirti – „Grizzlies“, „Pelicans“ bei „Celtics“, o į startinį penketą sugrįžęs Enesas Kanteris pergalingose rungtynėse vidutiniškai rinko po 16 taškų ir 16 atkovotų kamuolių. 24. (-5) Majamio „Heat“ (7-12) Kritusius „Heat“ rezultatus iš dalies galima pateisinti. Didžioji dalis pralaimėjimų buvo patirta prieš stipresnes lygos komandas, tačiau norint patekti į atkrintamąsias, reikės įkąsti ir favoritams. „Heat“ per pastarąsias 9 rungtynes pasiekė viso labo 2 pergales. 25. (-4) Bruklino „Nets“ (8-13) „Nets“ klubui visas kortas sumaišė lyderio Cariso LeVerto trauma. Netekus šio puolėjo, Bruklino ekipa iškrito iš pirmojo aštuntuko Rytuose ir patyrė 4 nesėkmes per pastarąsias 6 rungtynes. Pasak pranešimų, LeVertas šį sezoną dar turėtų išbėgti ant parketo, tačiau kyla klausimas, ar jo sugrįžimas nebus per vėlus, norint įšokti į atkrintamųjų traukinį. 26. (-3) Vašingtono „Wizards“ (7-12) Po pralaimėjimo „Magic“, „Wizards“ buvo iškovoję vos 2 pergales iš 11 galimų ir atrodė, jog Haris Poteris bus vienintelis burtininkas, galintis išgelbėti Vašingtono klubą. Dabar „Wizards“ per pastarąsias 8 rungtynes yra pasiekę 5 pergales ir iriasi aukštyn iš Rytų konferencijos dugno. Žinant, kiek daug liko iki reguliariojo sezono pabaigos, atkrintamosios nėra misija neįmanoma. 27. Čikagos „Bulls“ (5-15) Prasčiausiai sezoną lygoje pradėję „Bulls“ pagerino savo situaciją, tačiau nemaža to priežastis buvo kitų autsaiderių nesėkmės. Pergales ir vėl primiršusi Čikagos ekipa iš paskutinių septynių susitikimų laimėjo vos vieną. 28. (+1) Fynikso „Suns“ (4-15) Vienintelė iš konteksto iškrentanti Vakarų konferencijos komanda. Vis tik tokie prasti komandos rezultatai nestebina ir naują puslapį verčiantį klubą labiausiai turėtų džiuginti Devino Bookerio (vid. 24,9 tšk.) bei naujoko Deandre Aytono (vid. 16,9 tšk., 10,4 atk. kam.) demonstruojama forma. 29. (-5) Klivlando „Cavaliers“ (4-14) Išvykus LeBronui, Klivlande įsivyravo chaosas ir pralaimėjimai. J.R. Smithas jau atsiskyrė nuo komandos ir laukia mainų, komandos senbuviai abejoja naujoko Collino Sextono sugebėjimais, o jei ne maloniai stebinančios pergalės prieš „76ers“ ir „Rockets“, „Cavaliers“ būtų prasčiausia visos lygos komanda. 30. (-3) Atlantos „Hawks“ (4-16) „Hawks“ tik šiąnakt pavyko nutraukti dešimties pralaimėjimų seriją, kuomet Kento Bazemore‘o reidas išplėšė pergalę prieš „Hornets“. Kaip ir „Suns“ atveju, tokie rezultatai mažai stebina, mat Atlantos ekipa šiuo metu savo ateitį stato ant naujokų biržos šaukimų.

