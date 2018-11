Jasikevičius: apie sunkiai sustabdomą Gudaitį, išreikštą lyderį Jamesą ir užduotis gynyboje

Nuotr.: BNS

Kauno „Žalgiris“ ketvirtadienį žais šeštąsias Eurolygos rungtynes namuose ir pirmosios pergalės prieš savo sirgalius sieks kovoje su dviejų lietuvių Artūro Gudaičio ir Mindaugo Kuzminsko atstovaujama Milano „AX Armani Echange“.

Italijos klubas šį sezoną per 9 turus iškovojo 6 pergales bei dalijasi 5-6 vietomis, o žalgiriečiai turi 3 laimėjimus.

„Žaidžiame prieš vieną geriausiai puolančių bei vieną iš talentingiausių Eurolygos komandų, – apie varžovą pasisakė „Žalgirio“ treneris Šarūnas Jasikevičius. – Aišku, akcentas yra gynyba. Tuos ketvirčius, kuriuos mes gerai ginamės (turime idėją, kad varžovams negalime leisti pelnyti daugiau nei 20 taškų), juose mes tikrai atrodome gana neblogai. Jeigu sulūžtame ir peržengiame tą 20 taškų ribą, tai mes krentame žemyn.

Akcentai tokie, kad per kėlinuką nepraleistume daugiau nei 20 taškų, eitume su savo taisyklėmis. To 40 minučių dar nedarome. Turime limituoti varžovų lengvus taškus, kurių jie greitajame puolime ir po antrųjų šansų meta labai daug. Nieko nedalinti už dyką.“

– Kas nutinka, kad dažniausiai daugiau nei 20 taškų praleidžiate ketvirtuose kėliniuose?

– Tikrai nepadarome darbo iki galo, dar nesame pasiruošę kovoti 40 minučių. Daugelis komandų to nepadaro. Reikia pripažinti, kad žaidėme prieš aukščiausio lygio komandas ir žaidėjus. Turime savo gerą krepšinį išlaikyti ilgiau. Tada rezultatai gali būti geresni.

– Milane liko panašus branduolys, žaidimo stilius panašus, bet pasikeitė išpildytojai. Ar dėl to pasikeitė rezultatai turnyrinėje lentelėje?

– Vėlgi, kalbėti apie turnyrinę lentelę dar labai anksti. Faktas, kad jie yra labai talentingi. Ir Mike’as Jamesas, ir Nemanja Nedovičius prisidėjęs, kuris, kiek žinome, nežais. Tai talentingi žaidėjai, kurie ir taškų primeta, ir per abu surenka apie 11 rezultatyvių perdavimų. Mano manymu, yra gana aiškiai sudėliotos rolės. 1-3 pozicijose žaidėjai stengiasi atakuoti krepšį, Gudaitis su Tarczewskiu labai gerai kovoja dėl kamuolių, ketvirtoje pozicijoje Kuzminskas gerai bėga į greitąjį puolimą ir išplečia aikštelę, o Jeffas Brooksas daugiau kovoja dėl kamuolių. Rolės yra sudėliotos labai aiškiai, labai gražiai, jie žaidžia savo stilių ir juos išmušti iš to stiliaus yra labai sunku.

– Mike'as Jamesas yra labai panašus į kitą išreikštą lyderį Aleksejų Švedą. Kaip skiriasi gynybos prieš juos?

– Manau, kad gynyba bus panaši. Abu yra labai talentingi vienas prieš vieną. Yra sunku, negalima dalinti lengvų taškų, negalima daryti švelnių baudų, kaip pridarėme prieš Švedą. Ir turime laikytis taisyklių, jeigu jis eina žaisti du prieš du, tai visada turi matyti bent du žmones. Tai yra aukščiausio lygio žaidėjai ir negalima nieko dalinti už dyką. Jie super talentai ir vis tiek kažką įmes, bet svarbiausia, kad tai darytų kuo sunkiau ir kuo mažiau.

– Pastaruoju metu Milanas treniravosi devyniese ir Micovui bei Jamesui jau šiek tiek pasireiškė nuovargis. Ar intensyvumas bus vienas iš „Žalgirio“ faktorių?

– Mes žaisime savo krepšinį. Daug rotuojame krepšininkus, galvojant, kurie tiktų prieš varžovus, tuomet žiūrime ir į save, kokia yra mūsų būsena. Žaisime didele rotacija, kaip ir visada. Turime spausti varžovus.

– Kokį įspūdį palieka Gudaitis ir Kuzminskas?

– Žaidžia savo krepšinį. Gudaitis tampa didžiule jėga po krepšiu kovojant dėl kamuolių. Jį išstumti iš baudos aikštelės yra labai sunku. Kaip ir visą gyvenimą, jis rungtyniauja iš įžaidėjų, labai gerai kerta po krepšiu, užbaigia arba dėjimais, arba paprastais metimais. Kuzminskas yra tas žmogus, kuris labai gerai bėga į greitą puolimą ir išplečia žaidimą.

– Micovas pelno po 16,2 taško ir, atrodo, žaidžia karjeros sezoną. Kaip atrodo jo žaidimas?

– Tikrai gerai. Jis turėjo daug labai gerų rungtynių. Bandysime, kad jam nesijaustų tiek daug erdvės. Taip, tai yra aukščiausios klasės žaidėjas, dabar jau turi labai didelę patirtį Eurolygoje. Jis daugiau žaidžia iš Jameso arba Jerrellso.

– Micovui jau 33-eji metai. Kaip galima paaiškinti tokį proveržio sezoną?

– Aš susilaikyčiau nuo tokių frazių, kaip proveržio sezonas. Dar vis tiek yra anksti. Būna, kad kai kurie pradeda geriau, o kai kurie – blogiau. Faktas, kad jo taškų vidurkiai yra labai aukšti. Peržiūrėję eilę rungtynių matome, prieš kokias gynybas jis jaučiausi geriau, o prieš kokias – blogiau. Bandysime apriboti.

– Po Pauliaus Jankūno traumos prabėgo 9 dienos. Kaip jis sveiksta po traumos?

– Laukiame, yra nustatytas dviejų savaičių periodas ir tuomet bus padaryti pakartotiniai tyrimai ir matysime, ar sugijo, ar galime kažką forsuoti, ar ne.

– Pernai labai gerai rungtynių pabaigose veikė jo ir Aarono White’o duetas priekinėje linijoje. Kiek dabar maišo planus, kad Paulius negali žaisti?

– Žinote, galime mes verkti ir galvoti, bet yra tokia situacija ir reikia dirbti. Turi eiti kitas ir užimti jo vietą, Antanas Kavaliauskas jį gana gerai kompensuoja. Nemanau, kad pralaimėjome rungtynes, kad neturime Pauliaus.