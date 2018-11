Atrankos lango intrigos: lietuvių pozicija, latvių situacija, slovėnų ir kroatų šansai gelbėtis

Nuotr.: FIBA.com

Ketvirtadienį startuojantį penktąjį FIBA atrankos į 2019 m. pasaulio čempionatą langą ramiomis nuotaikomis pasitinka keturios šalys – Lietuva, Vokietija, Graikija ir Čekija. Šios rinktinės rugsėjį užsitikrino vietas pirmenybėse Kinijoje bei per likusius keturis mačus kovos dėl tik aukštesnės pozicijos turnyrinėje lentelėje.

Daugelio likusių nacionalinių komandų laukia „mirk arba gyvenk“ mūšiai, kuriuose krepšininkai kovos dėl paskutinių aštuonių bilietų į Azijos žemyną vasaros pabaigoje. Tinklalapis „BasketNews.lt“ apžvelgia komandų padėtis grupėse ir jų šansus patekti į planetos pirmenybes.

I grupė

Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 1 Ispanijos rinktinė 8 7 1 4 0 75.0 79.0 7.3 +1 + - 2 Turkijos rinktinė 8 6 2 4 0 82.5 73.0 8.4 +2 + + 3 Latvijos rinktinė 8 5 3 3 1 83.5 79.5 4 -1 - + 4 Juodkalnijos rinktinė 8 4 4 2 2 79.5 81.5 0.9 +1 + - 5 Ukrainos rinktinė 8 4 4 2 2 80.0 77.5 -0.6 -1 - + 6 Slovėnijos rinktinė 8 2 6 1 3 75.5 85.5 -3.5 -2 - -

Neabejotinai centrinis mūšis vyks Ankaroje, kur susikaus šeimininkė Turkija ir svečiai iš Ispanijos. Pergalė šiame susitikime abiem komandoms reikštų didelį žingsnį Kinijos link, į kurią keliai gali atsiverti dar šiame lange. Ispanams pasiekus pergalę, Sergio Scariolo štabo akys iš karto kryps į valandą vėliau prasidėsiantį susitikimą tarp Ukrainos ir Slovėnijos, kuriame Europos čempionų triumfas ispanams užtikrintų bilietą į pasaulio čempionatą.

Turkų galimybės patekti ten per šį langą yra labiau komplikuotos, kadangi viskas priklauso ne tik nuo jų pačių, bet ir nuo trečioje vietoje esančių latvių. Jei Ufuko Saricos auklėtiniai savo aikštėje įveikia ispanus, o sekmadienį išvykoje pranoksta Juodkalniją, Latvijos rinktinės pralaimėjimas rungtynėse su Juodkalnija arba su Slovėnija užtikrina Turkijai vietą planetos pirmenybėse.

Norint išsaugoti savo poziciją šiame lange, latviams mažų mažiausiai reikia įveikti šalia žygiuojančią Juodkalniją. Pergalė ir prieš autsaiderius slovėnus Arnio Vecvagario kariaunai leistų jau viena koja jaustis Kinijoje, jei ukrainiečiai nepateiktų staigmenos nukaudami grupės lyderius ispanus.

Penkis kartus iš eilės atrankoje pralaimėjusių slovėnų išsigelbėjimas ir patekimas į pasaulio čempionatą prilygtų stebuklui. Jiems reikia laimėti visus likusius keturis susitikimus, iš kurių du – su Latvija ir Ukraina bus žaidžiami per šį langą, ir tuo pačiu dairytis į kitų mūšių rezultatus.

Pavyzdžiui, jei latviai įveiks Juodkalniją, Slovėnijai vien pergalės prieš mūsų kaimynus nepakaks. Pirmajame tarpusavio susitikime Latvijai buvo nusileista 11 taškų skirtumu (74:85), tad norint ją aplenkti Radovano Trifunovičiaus auklėtiniai privalės laimėti mažiausiai 12 taškų persvara. Kitu atveju Slovėnija absoliučiai praras šansus išsikapstyti.

J grupė

Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 1 Lietuvos rinktinė 8 8 0 4 0 89.5 88.0 20.4 +2 + + 2 Italijos rinktinė 8 6 2 3 1 85.0 72.5 11.8 +2 + + 3 Lenkijos rinktinė 8 4 4 3 1 80.5 87.5 1.5 +1 + - 4 Vengrijos rinktinė 8 4 4 2 2 68.5 64.0 0.3 -1 - + 5 Nyderlandų rinktinė 8 3 5 3 1 76.0 84.5 0.1 -2 - - 6 Kroatijos rinktinė 8 3 5 1 3 78.5 81.5 0.8 -2 - -

Nors be pralaimėjimų žengianti Lietuva jau yra užsitikrinusi vieta pasaulio čempionate, mūsiškiai vis dar tęsia kovą dėl pirmosios vietos grupėje. Joje įsitvirtinti Dainiaus Adomaičio auklėtiniai gali laimėję ketvirtadienio rungtynes Brešoje prieš Italijos krepšininkus. Taip pat tai – šansas jauniesiems rinktinės nariams parodyti savo galimybes ir užsirekomenduoti vyr. treneriui.

Italijos nacionalinei ekipai pergalės prieš lietuvius ir prieš lenkus garantuotų bilietą į Kiniją kitais metais. Lenkijai šiame lange užtektų pergalės dvikovoje su Nyderlandais, kad išsaugotų trečiąją vietą. Nukovus ir italus didesniu skirtumu nei pralaimėjo (82:101), ir šiems nusileidus Lietuvai, lenkai netgi pakiltų į antrąją vietą.

Vengrijai priklauso savo pačios likimas su mintimi, kad Lenkija bent kartą suklups per ketverias likusias atrankos rungtynes. Tuomet vengrams reikėtų laimėti visus keturis susitikimus, iš kurių du – su Kroatija ir Nyderlandais per šią savaitę. Vasarį lauktų dvikova su Italija ir dar kartą su Kroatija. Tokiu atveju Vengrijos rinktinė finišuotų su pergalių ir pralaimėjimų santykiu 8-4 bei to turėtų pakakti trečiajai vietai.

Jei ne dramatiškas pralaimėjimas dviejų pratęsimų dramoje Vilniuje prieš Lietuvos rinktinę, Nyderlandai šiuo metu kartu su lenkais ir vengrais dalintųsi 3-5 vietas su 4 pergalėmis per 8 rungtynes. Tačiau Nyderlandų situacija dabar yra liūdna ir tik su labai mažomis teorinėmis galimybėmis. Iki atrankos pabaigos jų laukia dvi akistatos su Lenkija ir rungtynės su Lietuva bei Vengrija, kurioms olandai pralaimėjo.

Dugne kartu su Nyderlandais esančiai Kroatijai kiekvienas likęs mūšis taip pat – aukso vertės. Nugalėjus Vengriją savo aikštėje, o paskui lietuvius Vilniuje, kroatai dar galėtų kabintis į vietą pasaulio čempionate paskutiniame atrankos lange vasario mėnesį.

K grupė

Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 1 Čekijos rinktinė 8 7 1 4 0 82.5 79.0 5.8 +2 + + 2 Prancūzijos rinktinė 8 7 1 4 0 75.5 70.5 14 +1 + - 3 Rusijos rinktinė 8 4 4 3 1 77.5 76.5 4 +1 + - 4 Suomijos rinktinė 8 4 4 3 1 76.0 82.0 -1 -1 - + 5 Bulgarijos rinktinė 8 3 5 2 2 73.5 72.5 -1 -1 - + 6 Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė 8 2 6 2 2 80.5 85.0 -11.3 -2 - -

Turnyrinės lentelės viršūnėje esantys prancūzai – vos per pergalę nuo patekimo į pasaulio čempionatą. Paskutinį žingsnį jie turės šansą žengti penktadienį mūšyje su jau vietą Kinijoje užsitikrinusiais čekais, o jei to padaryti nepavyks, tuomet Prancūzija galės reabilituotis Limože priimdama Bulgarijos krepšininkus, kuriems vieninteliams nusileido šioje atrankoje.

Pasiekusi tikslą, Čekija per likusias rungtynes galės išmėginti naujuosius krepšininkus. Jų laukia rimti rusų, bosnių ir prancūzų (du mačai) testai.

Pagrindinė grupės akistata vyks Espoo mieste, kur penktadienį į kovą stos aršiausiai dėl trečiosios vietos kovojančios Suomijos ir Rusijos rinktinės. Laimėjusi ekipa pateiks rimtą paraišką paskutiniam kelialapiui šiame pogrupyje, tačiau užtikrintai jaustis dar negalės. Ant kulnų joms lipa viena pergale atsiliekantys bulgarai, per artimiausius du mačus susikausiantys su prancūzais ir bosniais. Be to, rusai ir suomiai šeštajame lange vasarį stos į atsakomąjį mūšį.

Gera žinia suomiams yra ta, jog komandai padėti galės ryškiausi šalies krepšininkai – Petteri Koponenas, Sasu Salinas ir Erikas Murphy.

Tuo metu bosnių stovykloje nuotaikos – labai niūrios. Paskutinis penkis atrankos mačus pralaimėjusi rinktinė savo sąskaitoje turi vos 2 pergales per 8 rungtynes ir rikiuojasi paskutinėje vietoje. Bent dar vienas pralaimėjimas per artimiausius mačus bulgarams ar suomiams panaikintų tebesančius minimalius šansus išsigelbėti, bet kol jie yra, Bosnija ir Hercegovina turi, ko siekti.

L grupė

Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 1 Graikijos rinktinė 8 8 0 4 0 78.0 74.0 11.1 +2 + + 2 Vokietijos rinktinė 8 8 0 4 0 99.0 70.5 18.9 +2 + + 3 Serbijos rinktinė 8 5 3 3 1 77.0 67.5 10.5 +1 + - 4 Gruzijos rinktinė 8 3 5 1 3 85.0 83.0 -3.9 -1 - + 5 Izraelio rinktinė 8 3 5 2 2 89.0 98.5 -4.9 -2 - - 6 Estijos rinktinė 8 2 6 2 2 54.0 88.5 -14.1 -2 - -

Bilietus į Kiniją 2019-iems metams turinčioms Graikijos ir Vokietijos rinktinėms beliko išaiškinti, kuri yra vertesnė finišuoti pirmoje pozicijoje. Kartu su Lietuva šioje atrankoje dar nepralaimėjusios komandos penktadienį susitiks Patruose, kur kažkurios iš jų aštuonių pergalių serija bus nutraukta.

Serbai šį langą pasitinka žinodami, jog visus likusius formalumus jie gali sutvarkyti per artimiausius du mačus – pergalės prieš Izraelį ir Graikiją jiems garantuotų vietą pasaulio čempionate. Trečioje pozicijoje esanti Serbija teoriškai dar gali prarasti šią poziciją, bet toks scenarijaus išsipildymas prilygtų stebuklui.

Izraelio ir Estijos komandos savo pergalių kraitį atsinešė iš pirmojo etapo, tuo metu Gruzija antrajame etape vienintelė iš antrosios lentelės dalies pasiekė pergalę įveikdama Izraelį.

Gruzinai ir žydai dar kartą susitiks pirmadienį bei laimėjusi ekipa išsaugos menkas galimybes kibti į atlapus serbams, jei tik sulauks bent vienos jų nesėkmės šiame lange.