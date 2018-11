Mantas Šernius apie Jasikevičių: „Unikalu turėti tokį mokytoją“

Nuotr.: Fotodiena.lt

Nuotr. Fotodiena.lt

Kauno „Žalgirio“ organizaciją papildė naujas treneris. Nuo šios savaitės „Žalgirio“ dublerių ekipai, rungtyniaujančiai Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL), vadovauja vyriausiasis treneris Mantas Šernius, dirbantis ir su Lietuvos moterų krepšinio rinktine.

Praeityje 35-erių metų specialistas be darbo moterų nacionalinėje komandoje yra treniravęs ir Lietuvos jaunučių vaikinų rinktinę, su kuria 2016 metais laimėjo Europos šešiolikmečių čempionato sidabro medalius. Be to, Šernius darbavosi moterų krepšinio klubuose bei dirbo vyriausiuoju Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komandos treneriu.

Apie naują karjeros iššūkį „Žalgirio“ organizacijoje treneris bendravo su „Žalgiris TV“.

„Pasiūlymas atėjo tikrai netikėtai. „Žalgirio“ vadovybė žinojo, jog dirbu su moterų rinktine. Viena iš Lietuvos krepšinio federacijos iškeltų taisyklių man buvo toliau dirbti Lietuvos moterų krepšinio lygos klube. Kaip bebūtų, situacija su darbo vietomis moterų krepšinio klubuose nėra gera, todėl sakau ačiū „Žalgirio“ organizacijai, kuri susitarė su LKF ir sudarė man galimybes pabaigti šį sezoną „Žalgiryje“ bei kartu likti moterų rinktinės treneriu“, – kalbėjo Šernius.

Naujajam „Žalgiris-2“ komandos vyriausiajam treneriui pažįstama didžioji dalis naujųjų auklėtinių. Lietuvos jaunučių rinktinėje Šerniaus auklėtiniais buvo Rokas Jokubaitis, Erikas Venskus, Laurynas Vaištaras, Martynas Arlauskas ir Arnas Adomavičius. Be to, trenerio teigimu, jis buvo analizavęs ir dalį kitų komandos žaidėjų žaidimą.

„Viena iš priežasčių, kodėl atėjau į šią darbo vietą – ne vienas pažįstamas veidas komandoje. Dublerių komandoje yra žaidėjų, kurių netreniravau rinktinėje, bet būdamas jaunučių rinktinės treneriu metus buvau gerai išanalizavęs visus žaidėjus. Su dauguma jų buvau dirbęs. Žinau, kaip smagiai tas darbas vyko vasarą, tikiuosi šį darbą pratęsti „Žalgirio“ klube su jau matytais veidais“, – aiškino Šernius.

Po nedidelės pertraukos vėl jaunimo komandą treniruosiantis strategas žino savo darbo gaires – treniruojant jaunimą padėti ir vyrų komandai gauti prie šios ekipos galinčius prisijungti talentus. Šerniaus teigimu, „Žalgirio“ organizacija nori išugdyti ne tik žaidėjų talentą, bet ir asmenybę.

„Taktika labai aiški – laikytis iš anksto nustatytų vyrų komandos taisyklių. Kaip supratau, pagrindinis prioritetas yra įvesti žaidėjus. Padėti tiems žaidėjams, kurie treniruojasi ir su pagrindine komanda, neiškristi iš konteksto. Padėti jiems, kad jie pagelbėtų ir nesugadintų Šarūnui Jasikevičiui treniruočių proceso. Pirmiausia yra susipažįstama su krepšinio taisyklėmis. Vėliau norima iš tų krepšininkų padaryti ir žmones“, – tvirtino „Žalgiris TV“ pašnekovas.

Dar iki prisijungiant prie „Žalgirio“ organizacijos, Šernius buvo gana dažnas svečias „Žalgirio“ arenos treniruočių salėje, kur stebėdavo „Žalgirio“ vyrų komandos treniruotes. Naujasis „Žalgirio“ dublerių treneris vienu savo mokytojų laiko ir Jasikevičių.

„Tai yra trečias sezonas, kuomet Šarūnas Jasikevičius dirba vyriausiuoju treneriu. Kiek leido galimybės, stebėdavau ir rytines, ir vakarines „Žalgirio“ treniruotes. Man yra unikalu gyvenant tame pačiame mieste turėti tokį mokytoją. Palinkėčiau kiekvienam treneriui surasti tokį mokytoją, kuriuo tu tiki, kuriame kai kuriose situacijose atpažįsti save. Man tai buvo labai didelė motyvacija. Motyvacija yra ir perduoti tai dublerių komandai“, – aiškino Šernius.

Šerniaus vadovaujama „Žalgiris-2“ komanda artimiausias NKL čempionato rungtynes Kaune žais šį šeštadienį, gruodžio 1 d., 16.00 val., kai namuose (Naglio g. 4A) priims Palangos „Kuršių“ ekipą.