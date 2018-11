Žalgiriečių įvertinimai: dešimtukas Daviesui ir pagyros prabilusiam Ulanovui

Nate'as Woltersas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Nate'as Woltersas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Edgaras Ulanovas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Thomasas Walkupas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Brandonas Daviesas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Leo Westermannas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Kauno „Žalgiris“ pagaliau nutraukė 5 iš eilės pralaimėjimų seriją savo aikštėje. Eurolygos dvikovoje Kaune žalgiriečiai 83:78 palaužė lietuviškojo Milano „AX Armani Exchange“ (6-4) klubo pasipriešinimą.

Kauno klubas pagerino savo šio sezono rezultatyvių perdavimų rekordą (27), o Lietuvos čempionų gretose spindėjo karjeros rezultatyvumo rekordą Eurolygoje pagerinęs Brandonas Daviesas. Amerikietis per 29 minutes pelnė 27 taškus (11/15 dvit., 5/10 baud.), atkovojo 10 kamuolių, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 5 pražangas ir surinko 35 naudingumo balus.

Priešininkų gretose sunkiai sulaikomas buvo Artūras Gudaitis, kuris per 28 minutes pelnė 16 taškų (8/12 dvit., 0/1 baud.), atkovojo 7 kamuolius, blokavo 3 metimus ir surinko 23 naudingumo balus.

Kitas lietuvis Mindaugas Kuzminskas taip pat žaidė solidžiai. Puolėjo sąskaitoje 14 taškų (4/7 dvit., 2/4 trit., 0/1 baud.) per 18 minučių.

„BasketNews.lt“ žurnalistas Jonas Lekšas tradiciškai įvertino žalgiriečių pasirodymą Eurolygos rungtynėse.

Brandonas Daviesas – 10 balų

29 min., 27 tšk. (11/15 dvit., 5/10 baud.), 10 atk. kam., 4 rez. perd., 5 išpr. praž., 35 naud. balai.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Per pastaruosius du mačus centro naudingumo balų vidurkis gąsdinančiai įspūdingas – vidutiniškai po 37 efektyvumo balus. Davieso energija tryško per kraštus, o jis buvo pagrindinė priežastis to, kad „Žalgiris“ nepalūžo trečiajame kėlinyje, kai svečiai grėsmingai priartėjo. Taip, norėdami galėtume prisikabinti prie to, kad Gudaitis nugara į krepšį kelis kartus apžaidė amerikietį. Taip, galėtume priekaištauti dėl 5 pramestų baudų. Bet viskas nublanksta prieš tai, kiek prisidėjo Brandonas prie to, kad „Žalgiris“ iškovotų pirmąją pergalę savų sirgalių akivaizdoje.

Edgaras Ulanovas – 8 balai

25 min., 8 tšk. (4/6 dvit., 0/1 baud.), 5 atk. kam., 4 išpr. praž., 15 naud. balų.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Šiandien Edgaras surinko daugiau negu dvigubai naudingumo balų (15) negu per pastarąsias trejas rungtynes sudėjus (7). Ulanovas puikiai išnaudojo savo pranašumą žaisdamas nugara į krepšį. Rungtyniaudamas ketvirtojo numerio pozicijoje atrodė solidžiai, o jo tandemas su Daviesu porą kartų suveikė kaip iš natų. Gynyboje kurį laiką prižiūrėjo Jamesą ir su šia užduotimi susitvarkė gerai.

Nate‘as Woltersas – 7,5 balo

25 min., 11 tšk. (4/7 dvit., 1/2 trit.), 7 atk. kam., 7 rez. perd., 0 klaid., 18 naud. balų.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Gynėjas užfiksavo labai solidžius skaičius, užpildydamas visus svarbiausius statistinius rodiklius, o jo taškai paskutinę mačo minutę buvo kertiniai. Tiesa, galima turėti priekaištų dėl gynybos pirmajame kėlinyje prieš Andrea Cinciarini bei dėl kelis kartus perlaikyto kamuolio ir po to sekusių neparuoštų metimų. Apibendrinant, įžaidėjas šiandien buvo sau įprastai veržlus ir puikiai skirstė perdavimus, o kai taip žaidžia pagrindinis atakų organizatorius, laimėti yra žymiai lengviau.

Artūras Milaknis – 7 balai

23 min., 6 tšk. (2/3 trit.), 3 atk. kam., 2 rez. perd., 2 klaid., 2 išpr. praž. 8 naud. balai. Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Milaknis gynyboje prižiūrėjo Micovą ir neskaitant poros klaidų trečiajame kėlinyje, jam tai daryti sekėsi puikiai. Ketvirtajame kėlinyje snaiperis smeigė labai svarbų tritaškį, o antroje rungtynių pusėje jo išlindimai iš užtvarų ir iškart po jų sekdavęs pikenrolas su Kavaliausku veikė labai gerai.

Antanas Kavaliauskas – 6,5 balo

14 min., 8 tšk. (3/4 dvit., 2/2 baud.), 4 išpr. praž., 3 praž., 9 naud. balai. Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Antanas porą kartų puikiai gynyboje du prieš du užtvėrė kelią Jamesui (kai „Žalgiris“ taikė stepauto gynybą). Tiesioginėje dvikovoje prieš Gudaitį labai apmaudžiai jį praleido veidu į krepšį, o greitai 3 susirinktos pražangos jį išmušė iš žaidimo ritmo, tačiau bent porą iš jų buvo diskutuotinos. Puolime puikiai išpildė pikenrolo situacijas, taip pat žaisdamas sunkiojo krašto pozicijoje gerai atakavo Brooksą.

Thomasas Walkupas – 6,5 balo

16 min., 7 tšk. (2/4 dvit., 1/2 trit.), 5 atk. kam., 3 rez. perd., 10 naud. balų. Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta Rungtynių žaidėjas Brandon Davies Taškai 27 Naudingumas 35 Atkovoti kamuoliai 10 Baudų metimai 50% 5/10 Walkupas rungtynių pradžioje porą atakų suteikė per daug laisvės Mike'ui Jamesui ir buvo greitai pakeistas. Vėliau, neskaitant karto, kai pametė Jamesą iš savo akiračio, gynyboje su varžovų lyderiu dirbo praktiškai idealiai, priversdamas gynėją atakuoti iš labai sudėtingų padėčių. Puolime porą kartų perskubėjo, bet buvo veržlus ir kūrė komandos draugams geras situacijas po pikenrolo. Marius Grigonis – 6 balai

25 min., 7 tšk. (2/5 dvit., 0/2 trit., 3/3 baud.), 3 atk. kam., 2 rez. perd., 3 išpr. praž., 6 naud. balai. Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta Grigonis puolime gerai atakavo varžovų gynėjus ir drąsiai ėjo į kontaktą provokuodamas pražangas. Komandinėje gynyboje Marius padarė porą grubių klaidų – pirmoje rungtynių pusėje per giliai atsitraukė į pagalbą ir gavo iš Jameso tritaškį iš kampo, o antroje rungtynių pusėje atėjo komandos draugui į pagalbą iš stipriosios pusės, o laisvas paliktas Bertans gavo perdavimą ir smeigė tritaškį. Leo Westermannas – 6 balai

15 min., 0 tšk. (0/2 dvit.), 6 rez. perd., 1 klaid., 3 praž., 0 naud. balai. Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta Leo nepelnė taškų, tačiau labai prisidėjo prie sklandaus „Žalgirio“ puolimo. 6 rezultatyvūs perdavimai dar neatspindi to, kaip komanda užtikrintai jautėsi vadovaujant prancūzui. Gaila, jog porą kartų Westermannui nepavyko pasižymėti iš palankių situacijų bei kartą jis užsižaidė nugara į krepšį ir taip ištiksėjo atakos laikas. Gynyboje greitai susirinko tris pražangas, kai sunkiai spėjo prieš staigius oponentus. Aaronas White'as – 5 balai

23 min., 12 tšk. (2/5 dvit., 3/4 baud.), 3 atk. kam., 2 klaid., 4 išpr. praž., 5 naud. balų. Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta White'as pirmoje rungtynių dalyje pradžiugino fanus ataka „žemė-oras“, kai Westermannas pakabino amerikiečiui kamuolį šalia lanko. Puolime jautėsi neužtikrintumas ir judesių trūkumas žaidžiant nugara į krepšį prieš tikrai ne patį stipriausią fiziškai sunkųjį kraštą Kuzminską. Šiandien amerikietis buvo mažiau aktyvus negu praėjusiuose mačuose, tačiau vaizdo aikštėje negadino. Derricko Waltono pasirodymo nevertiname, nes įžaidėjas sužaidė mažiau negu penkias minutes, tačiau jo žaidimas buvo prastas, po kurio vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius vėliau nebesiryžo į aikštę leisti amerikiečio. Gynėjas atliko pora blogų perdavimų, metė skubotą tritaškį ir tik reidas nuo kranto iki kranto (ang. coast to coast) šiek tiek situaciją pagerino.

Rungtynių apžvalga: