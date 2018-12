Siaučianti Valančiūno „Raptors“ iškovojo jau 8-ąją pergalę iš eilės

Nuotr.: Reuters

„Raptors“ svečiuose 106:95 pranoko „Cavaliers“





Valančiūno sąskaitoje – 5 taškai ir 4 sugriebti kamuoliai





NBA lyderiais liekantys kanadiečiai 20 pergalių ribą pasiekė greičiausiai per visą klubo istoriją





Kyle'as Lowry nerungtyniavo dėl traumos





Jonui Valančiūnui sekmadienio naktis nebuvo pati sėkmingiausia, tačiau jo atstovaujamas Toronto „Raptors“ (20-4) klubas ir toliau siaučia.

Rungtynių žaidėjas Kawhi Leonard Taškai 34 Naudingumas 35 Dvitaškiai 67% 8/12 Baudų metimai 100% 9/9

Kanadiečiai svečiuose 106:95 (21:21, 26:19, 30:27, 29:28) pranoko Klivlando „Cavaliers“ (4-18) klubą.

Tai buvo jau aštuntoji „Raptors“ pergalė iš eilės.

Šį kartą Valančiūnas ant parketo praleido 18 minučių, per kurias centras spėjo pelnyti 5 taškus (2/4 dvit., 0/1 trit., 1/2 baud. met.), atkovoti 4 kamuolius ir tiek pat kartų prasižengti.

Tarp Valančiūno nuobaudų buvo ir techninė pražanga.

Mažiau taškų uteniškis centras šį sezoną buvo pelnęs viso labo dvejose rungtynėse, o nuliniu naudingumu Valančiūnas pasižymėjo pirmą kartą.

Kita vertus, JV klubas pagrindinį savo tikslą pasiekė – iškovojo pergalę. Toronto krepšininkai išlieka absoliučiais NBA lyderiais. Be to, „Raptors“ iškovojo jau 20-ąją pergalę, o tai padarė greičiausiai per visą klubo istoriją.

Kanadiečiai taip pat per 12 išvykos mačų pralaimėjo tik dukart, o tokių skaičių nerodo nė viena svečiuose žaidžianti NBA ekipa.

Prie to stipriai prisidėjo Kawhi Leonardas. Krepšininkas šįkart pelnė 34 taškus (8/12 dvit., 3/9 trit., 9/9 baud. met.) bei atkovojo 9 kamuolius.

„Raptors“ žaidė be Kyle'o Lowry, kuris patyrė nugaros traumą.

Tiesa, ne visi jo komandos draugai buvo dėl to nusiminę. Pavyzdžiui, startiniame penkete Lowry pakeitęs Fredas VanVleetas žaidė 33 minutes ir po susitikimo juokavo.

„Visiškai nepasiilgau Kyle'o. Visada esu laimingas, kai galiu gauti kelias papildomas minutes aikštelėje“, – juokėsi dažniausiai atsarginio rolę „Raptors“ gretose užimantis VanVleetas.

Anksčiau jėgų pusiausvyra tarp Toronto ir Klivlando komandų buvo kitokia, o šįkart susitiko NBA lyderė ir autsaiderė.

„Ne tik Kawhi juos pavertė tokia stipria komanda. Atėjo ir Danny Greenas, kuris yra nuostabus gynėjas, – „Raptors“ pajėgumą vertino George'as Hillas. – Prarasti tokį kaip DeMaras DeRozanas yra sunku, tačiau tuo pačiu metu tu gauni to paties kalibro vaikiną. Taip pat pridedi ir Greeną, kuris čempionate jau yra patikrintas, užgrūdintas, taigi tampi dar geresne komanda nei buvai.“

„Cavaliers“: Tristanas Thompsonas ir Jordanas Clarksonas po 18, Rodney Hoodas 13.

„Raptors“: Kawhi Leonardas 34, Fredas VanVleetas, Dany Greenas ir Pascalis Siakamas po 15.