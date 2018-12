Kardinaliai „Lietkabelį“ performavęs Vainauskas: „Buvo akivaizdu, kad nebūtume pasiekę savo tikslų“

Nuotr.: Karolis Kavolėlis

Nuotr. Karolis Kavolėlis

Panevėžio „Lietkabelio“ komanda FIBA pasaulio čempionato atrankos langą išnaudojo produktyviai – ruoštis antrajai sezono pusei susirinko stovykloje Druskininkuose.

Pastarosios penkios savaitės Panevėžio klube buvo permainingos – komandoje pasikeitė vyriausiasis treneris, išvyko penki krepšininkai, o juos pakeitė naujokai. „Lietkabelio“ sporto direktorius Jonas Vainauskas teigė, kad viskas buvo daroma tik dėl to, kad komanda žaistų geriau ir galėtų pasiekti prieš sezoną užsibrėžtus tikslus.

Apie naujokus, sprendimų motyvus, klubo biudžetą ir šansus FIBA Čempionų lygoje – „kklietkabelis.lt“ paruoštas interviu su Vainausku.

– Kas lėmė apsisprendimą Dominiką Mavrą pakeisti Vaidu Kariniausku?

– Mavros problema buvo akivaizdi nuo sezono pradžios. Kariniausko atvykimas iš karto kilstelėjo komandą vienu lygiu aukščiau. Net ir sumokėję kompensaciją Mavrai, už likusius pinigus sugebėjome įsigyti aukštesnio lygio įžaidėją ir tai man teikia didelį džiaugsmą.

– Stefanas Sinovecas komandoje yra tris savaites. Kada iš jo galime sulaukti geresnio žaidimo?

– Nereikėtų labai jaudintis dėl to, kad jis kol kas nesužaidė savo geriausio krepšinio. Mes tikėjomės, kad iš jo naudos daugiausiai gausime po FIBA lango ir stovyklos Druskininkuose. Jam buvo pakankamai laiko prisitaikyti prie komandos. Stefanas buvo pakankamai ilgą laiką nežaidęs, todėl dabar jau tikėsimės iš jo tokio krepšinio, kokį jis gali parodyti. Sinovecas yra akivaizdžiai pranašesnis už Pilepičių – tiek gynyboje, tiek puolime, kur yra nepalyginamai įvairiapusiškesnis. Daug labiau komandinis žaidėjas ir daug labiau norintis laimėti, o ne parsivežti namo pinigų. Sumokėję kompensaciją Pilepičiui, už likusius pinigus įsigijome geresnį žaidėją Sinovecą.

– Koks žaidėjas yra Marko Čakarevičius?

– Norėjome žaidėjo, kuris būtų individualiai pranašesnis ir rungtynių pabaigose galėtų kartais vienas prieš vieną išspręsti viską. Deja, bet amerikiečiai, turintys NBA patirties, dėl vienokių ar kitokių priežasčių kontraktų nepasirašė. Paskolindami Lipkevičių „Skycop“ ekipai, mes atlaisvinome biudžete pinigų. Pasirašant sutartį su Čakarevičiumi mes nepakeitėme tiek daug, kiek norėjome – įsigijome panašų į Lipkevičių žaidėjų, kuris yra komandinio tipo, bet tiesiog neturėjome laiko laukti daugiau, o pirkti bet ko į „Lietkabelį“ aš neturiu teisės. Negalime pirkti žaidėjo, dėl kurio abejotume, ar jis galėtų iš karto pritapti. Čakarevičius žaidė pakankamai aukšto lygio krepšinį. Taip pat yra pakankamai veržlus, geras gynyboje, puikaus charakterio. Jis yra norintis laimėti žaidėjas.

– Kodėl Michaelas Morrisonas buvo pakeistas Žiga Dimecu?

– Labai tikiuosi, kad Dimecas bus vienas geresnių sprendimų, nes per Morrisoną mes labai nukentėdavome gynyboje. Puolime mes buvome visiškai riboti, nes turėjome centrą, kuris negali vienas prieš vieną apžaisti savo oponento bei turi problemų pataikyti net iš artimo nuotolio. Taip pat pramesdavo baudos metimus. Mike‘as buvo labai simpatiškas žmogus, kovingas vyrukas, bet, mano akimis, jis išsiskyrė tuo, jog laisvas įdėdavo kamuolį iš viršaus. To mūsų lygio komandai yra per mažai ir per brangu.

– Ką komandai duos latvis Davis Lejasmeieris?

– Mes komandoje turėjome Ežerskį. Būtent jo vietą Davis ir užims. Jo atlyginimas bus toks pats, koks ir buvo Ežerskio. Ernestas yra gero lygio NKL žaidėjas, o Lejasmeieris yra solidus Latvijos antros rinktinės įžaidėjas, atvažiuojantis į komandą su keliais tikslais ir teisinga motyvacija. Latviai gerbia LKL lygį ir nori parodyti, kad tas įspūdis, kokį galėjo žmonės susidaryti apie jį per tą trumpą laikotarpį Prienuose, yra visiškai neteisingas.

Turint trečią įžaidėją mes nuo sausio mėnesio, kai Davis galės rungtyniauti, LKL kovose tam tikrais scenarijais ir tam tikrose rungtynėse galėsime sumažinti veterano Wilsono krūvį. Kaip rodo patirtis, du mačai per savaitę ir dar žaidimas Suomijos rinktinėje yra per didelis krūvis, nes lemiamomis akimirkomis Jamaras daro per daug klaidų. Pabandysime Jamarui padėti, nes turėsime dar vieną žaidėją, kuris leis veteranui tam tikras atkarpas praleisti. Lejasmeieris mums galės padėti ženkliai daugiau nei 3 minutes sužaidęs Ežerskis.

– Buvo kontraktų nutraukimų, kompensacijų mokėjimas, naujų žaidėjų pasirašymų. Ar klubo biudžete dėl to neatsivers skylė?

– Per pastarąsias 5 savaites rezultatas mums nė karto nepamelavo. Kai mes būdavome nusiteikę ir pasiruošę rungtynėms, visas jas laimėjome arba pralaimėjome nedideliais skirtumas. Su „Neptūnu“ kažkas galbūt nenusiteikė, dar buvo kitų priežasčių. Kai tik padarome žingsnį atgal, mes iš karto pralaimime 20 taškų – tokia mūsų realybė. Kol kas rezultatas mums nė karto nemelavo, o sustiprėjimą arba susilpnėjimą parodys laikas.

Kalbant apie finansinius aspektus, atsisakę žaidėjų, sumokėję kompensacijas ir pasirašę žaidėjus, kurie, mano manymu, atrodo tinkamesni, praktiškai išsivertėme su tuo biudžetu, kuris buvo suplanuotas prieš sezoną. Kol kas visiškai tikslaus paskaičiavimo nėra ir galbūt mes keliais tūkstančiais viršijome biudžetą, tačiau turime kelis naujus rėmėjus, todėl mūsų biudžetas yra išsaugotas stabilus.

– Ar komandoje nesijaučia įtampos dėl to, kad žaidėjai galbūt bijo, jog ir jiems gali tekti palikti ekipą?

– Manau, kad didžiausia įtampa komandoje jaučiama tuomet, kai žaidėjai atvažiuoja ne siekti kartu pergalių, bet dėl pinigų arba yra komandoje dėl to, jog kažkas padarė klaidą juos čia pasikviesdamas. Tikiuosi, kad dabar pavyko surinkti tuos, kurie su šia komanda nori laimėti.

Neturime nė vieno žaidėjo, kuris mus ištemptų, vadinasi, jog visi turėsime kovoti vieni už kitus. Manau, kad tokiomis sąlygomis mūsų pakankamai vidutinių galimybių komanda gali pasiekti visai neblogą rezultatą. Paskutinės 5 savaitės visiems buvo sudėtingos, bet visi žaidėjai ir treneriai puikiai supranta, kad visi priimti sprendimai buvo tik dėl to, jog būtų žaidžiamas geresnis krepšinis, ekipoje rungtyniautų geresni krepšininkai, o juos treniruotų geresni treneriai.

– Ar reikės dar pakeitimų?

– Sunku pasakyti. Manau, kad pagrindiniai darbai jau yra nuveikti. Idealiu scenarijumi su šia sudėtimi ir turėtume baigti sezoną, bet turėsime reaguoti į bet kuriuos įvykius, kurie gali atsitikti, taip pat ir traumas. Galbūt šita komanda parodys rezultatą, artimą labai geram pasiekimui, o jeigu iki jo trūks vieno papildymo, kodėl gi ne?

– Komandos tikslai išlieka tokie pat – prizinės vietos LKL ir KMT turnyruose bei patekimas į kitą etapą FIBA Čempionų lygoje?

– Tikslai išlieka tokie patys, kokie buvo iškelti. Pagal sezono pradžią ir tolimesnę eigą buvo akivaizdu, kad tokių rezultatų nebūtume pasiekę. Dabar tikiu šia komanda, tikiu kiekvienu žaidėju. Dabar jau tie tikslai tapo realūs. Ar pasieksime kažką daugiau? Stengsimės. Šiuo metu yra realu pasiekti prieš sezoną užsibrėžtus tikslus.

– Nemažai „Lietkabelis“ gretinamas su „BeoBasket“ agentūra. Ką galite pasakyti apie tai?

– Keturi iš penkių mūsų naujokų yra iš skirtingų agentūrų. Manau, kad tai puikiai atsako į visus klausimus.

– Kaip vertinate šansus patekti į kitą etapą FIBA Čempionų lygoje?

– Turime jų daugiau nei turėjome prieš penkias savaites.

– Žvelgiant į pirmąjį ratą, ar 3 pergalės ir 4 pralaimėjimai yra dėsningas rezultatas?

– Mums labai brangiai kainavo pralaimėjimas pirmajame ture Antverpeno ekipai. Akivaizdu, kad mums dabar svarbiausias sezono mačas yra Antverpene, kur reikės ne tik iškovoti pergalę, bet ir tai padaryti bent jau 5 taškais. Reikės laimėti nemažai mačų, nes grupė pakankamai lygi ir yra keturios nominaliai stipresnės komandos, tarp kurių mes dabar įsiterpti ir bandome. Šansai tai padaryti yra neblogi.

Nereikėtų pamiršti, kad yra 5 ir 6 vietos, kurios leistų dalyvauti FIBA Europos taurės atkrintamosiose varžybose. Tikslas minimum ir būtų kuo ilgiau žaisti tarptautiniame turnyre. Apie jį dar nesinorėtų kalbėti, nes viskas yra mūsų rankose, kadangi su grupės lyderiais turėsime rungtynes namuose. Tikiuosi, kad turėsime gerą palaikymą. Jeigu mes žaisime taip, kaip esame suplanavę su šia komplektacija, viskas bus gerai.

– Kaip manote, kada komanda parodys sau įmanomą geriausią krepšinį?

– Sunku prognozuoti. Mes nelabai turime laiko svarstyti, kada gi mes žaisime savo geriausią krepšinį. Mes turime jį pradėti žaisti artėjantį trečiadienį. Mums nėra rytojaus, kitos savaitės ar kito mėnesio – čia ir dabar turime žaisti krepšinį, nes to čia ir susirinkome.