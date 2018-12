Geriausių NKL jaunųjų krepšininkų reitingas: pasikeitęs lyderis ir du nauji veidai

Nuotr.:

Nacionalinėje krepšinio lygoje sužaistas antrasis mėnuo, kuriame ir vėl savo pasirodymais išsiskyrė talentingiausi Lietuvos jaunieji krepšininkai.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ visą NKL sezoną pateiks geriausių mėnesio jaunųjų krepšininkų reitingą, į kurį bus įtraukti ne vyresni nei 1998 metų gimimo krepšininkai.

Spalio mėnesio reitingą galite perskaityti čia. Lapkričio mėnesio geriausių jaunųjų krepšininkų reitingas:

1 vieta – Tadas Pažėra

Vid. 28 min., 15,1 tšk., 5,2 atk. kam., 3,9 rez. perd., 18,9 naud. balo

Nuotr. M.Baranauskas

Tadas Pažėra spalio mėnesį geriausių jaunųjų krepšininkų reitinge užėmė ketvirtąją vietą, o šįkart palypėjo iki pirmosios.

Klaipėdos „Neptūno-Akvaservis“ 20-ies metų 194 cm ūgio gynėjas lapkritį, palyginus su spalio mėnesiu, pakėlė visus savo statistinius rodiklius: taškų vidurkį – per 1,7, atkovotų kamuolių rodiklį – per 2,1, rezultatyvių perdavimų – per 0,5, o naudingumo balų – per 4,3.

9 mačus lapkritį sužaidęs ir 5 pergales iškovojęs Pažėra surinko du dvigubus dublius, o spalį jų neturėjo nė vieno. Abiejose gynėjo pozicijose rungtyniaujantis atletas mače su „Telšiais“ įmetė 13 taškų ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų, o kovoje su Molėtų „Ežerūnu“ pasižymėjo surinkdamas 14 taškų ir 10 atkovotų kamuolių. Rezultatyviausias savo sezono rungtynes Pažėra sužaidė mače prieš Jonavos „Sintek-Jonavą“, kai pelnė 22 taškus. Tąkart jis pademonstravo nepriekaištingą taiklumą ir įmetė visus keturis dvitaškius, visus tris tritaškius ir visas 5 baudas.

2 vieta – Erikas Venskus

Vid. 27 min., 14,4 tšk., 6,1 atk. kam., 1,1 rez. perd. 1,3 per. kam., 18,1 naud. balo

Nuotr. D.Lukšta

Kaip ir spalio mėnesį, taip ir lapkritį žalgirietis Erikas Venskus geriausių jaunųjų krepšininkų reitinge užėmė antrąją vietą, o toks jo žaidimas neliko nepastebėtas ir „Žalgirio“ vadovų – jam buvo suteikta dviguba licencija su galimybe apsivilkti ir pagrindinės Kauno komandos marškinėlius. 18-os metų 205 cm ūgio vidurio puolėjas šešeriose iš aštuonerių rungtynių pelnė dviženklį taškų skaičių, o geriausią pasirodymą surengė dvikovoje su Tauragės krepšinio klubu, kai pelnė 24 taškus (12/17 dvit.). Erikas Venskus Komanda: Kauno Žalgiris-2

Pozicija: PF, C Amžius: 18 Ūgis: 205 cm Svoris: 100 kg Gimimo vieta: Biržai, Lietuva Didžiąją dalį savo taškų Venskus surenka dvitaškiais. Jis lapkritį vidutiniškai kiekvienose rungtynėse pataikė po 6 dvitaškius ir pagal šį rodiklį NKL užėmė trečiąją vietą. Aukštaūgis labiausiai strigo ko gero prieš pajėgiausią priekinę liniją Nacionalinėje krepšinio lygoje turinčią Marijampolės „Sūduvą-Mantingą“, kai rungtynėse pelnė tik 4 taškus ir užfiksavo prasčiausią savo sezono rezultatą.

3 vieta – Lukas Uleckas

Vid. 26 min., 17,4 tšk., 5 atk. kam. 2,8 rez. perd., 17,4 naud. balo

Nuotr. D.Lukšta

Lukas Uleckas iš „Žalgirio“ dublerių spalio mėnesį nepateko į geriausių jaunųjų krepšininkų reitingą, o šįkart užimti aukščiausias vietas jam sutrukdė tik penkerios sužaistos rungtynės iš devynerių.

19-metis ūgio gynėjas lapkritį pelnydavo po 17,4 taško ir lygoje užėmė trečiąją vietą. Jis buvo rezultatyviausias tarp jaunųjų krepšininkų.

Visose penkeriose rungtynėse aukštas 199 cm ūgio gynėjas rinko dviženklį taškų skaičių, o geriausiai jam sekėsi akistatoje su Jonavos „Sintek-Jonava“, kai buvo pelnyti 25 taškai (6/10 trit.).

Atletas pataikė net 54,3 proc. tritaškių (19/35) ir pagal šį rodiklį buvo nepralenkiamas visoje lygoje. Gynėjas taikliausiai atakavo iš toli ne tik praėjusį mėnesį, bet ir tai daro visą sezoną – realizuoja net 51 proc. tritaškių.

Su Ulecku jaunieji žalgiriečiai lapkritį laimėjo 3 dvikovas iš penkių, o be jo pagalbos, kai krepšininkas gydėsi kirkšnies traumą, klubas pralaimėjo visas 4 rungtynes.

4 vieta – Rokas Jokubaitis

Vid. 25 min., 14 tšk., 2,7 atk. kam., 5 rez. perd., 16,3 naud. balo

Nuotr. D.Lukšta

Rokas Jokubaitis spalio mėnesį reitinge užėmė trečiąją vietą, o šįkart atsidūrė viena pozicija žemiau. Tai buvo panašus įžaidėjo mėnuo į pirmąjį.

18-os metų 192 cm ūgio gynėjas išlaikė 5 rezultatyvių perdavimų vidurkį, šiek tiek sumažino pelnomų taškų (-1,4), atkovotų kamuolių (-0,2) ir naudingumo balų (-1,1) rodiklius.

Lapkričio mėnesį Jokubaitis pagal rezultatyvių perdavimų vidurkį (5) visoje NKL užėmė ketvirtąją poziciją.

Akistatoje su Vilniaus „Perlu“ Jokubaitis sužaidė rezultatyviausias karjeros NKL rungtynes, kai surinko 24 taškus (8/10 dvit., 2/3 trit., 2/2 baudos) ir pridėjo 8 rezultatyvius perdavimus.

5 vieta – Domantas Vilys

Vid. 19 min., 13,3 tšk., 2 atk. kam., 1,9 per. kam., 1,4 per. kam., 9,6 naud. balų

Nuotr. Fotodiena.lt/J.Auškelis

Vilniaus „Perlo“ 18-metis 188 cm ūgio įžaidėjas Domantas Vilys, kaip ir Uleckas, yra šio reitingo naujokai. Viliui vietą tarp geriausių krepšininkų padėjo iškovoti puikus mačas su „Šilute“.

Tuomet šoklusis gynėjas per 21 minutę pelnė 30 taškų (4/6 dvit., 6/10 trit., 4/4 baudos) ir surinko 32 naudingumo balus, taip pasiekdamas savo karjeros rekordus. 9 taškai buvo pelnyti pergalingame pratęsime, iš kurių penki – per paskutinę minutę.

Lapkritį viename mače daugiau taškų NKL pelnė tik Jalenas Riley (35) ir Deividas Sirvydis (36 ir 33).

Vilys lapkritį pataikė 46 proc. tritaškių (šeštoji vieta NKL).

Spalio mėnesio reitingo viršūnėje buvęs Vilniaus „Perlo“ gynėjas 20-ies metų 194 cm ūgio Karolis Giedraitis lapkritį taip ryškiai nespindėjo. Jis vidutiniškai per 30 minučių pelnė po 12,9 taško, atkovojo po 2,4 kamuolio, atliko po 4,8 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 8,3 naudingumo balo.

Krepšininkui itin koją kišo taiklumas. Spalio mėnesį gynėjas realizavo 55 proc. dvitaškių ir 50 proc. tritaškių, o lapkritį – 42 proc. dvitaškių ir 16 proc. tritaškių. Giedraičiui košmariškos buvo dvejos rungtynės su „Šilutė“, per kurias jis įmetė vos 2 tritaškius iš 22.

18-metis 202 cm ūgio Deividas Sirvydis lapkritį dominavo NKL ir su Vilniaus „Perlo“ apranga vidutiniškai pelnė po 34,5 taško ir rinko po 35 naudingumo balus, tačiau patekti tarp geriausių jaunųjų krepšininkų nepretendavo tik dėl dvejų sužaistų rungtynių.