Stringantys „Rockets“: kokie ėjimai žaidėjų rinkoje galėtų padėti?

Prabėgus daugiau nei ketvirčiui sezono, Hjustono „Rockets“ (11-12) toliau nedemonstruoja praėjusio sezono formos. Ir nors aikštelėje esant Chrisui Paului bei Jamesui Hardenui komanda pasiekė 10 pergalių, tačiau žaisdama be vieno iš savo lyderių Teksaso ekipa laimėjo vos sykį ir suklupo 7 kartus.

Tinklalapis „The Athletic“ siūlo pažvelgti, kas lėmė tokį prastą „Rockets“ startą ir kokie ėjimai žaidėjų rinkoje padėtų pataisyti esamą padėtį.

Viena pagrindinių prastos formos priežasčių – Trevoro Arizos ir Luco Mbah a Moute netektys praėjusiame tarpsezonyje. 2017-2018 m. sezone, „Rockets“ į savo krepšį praleisdavo po 103,9 taško ir su šiuo rezultatu buvo šešti lygoje. Šiemet Mike‘o D‘Antoni auklėtiniai leidžia varžovams rinkti po 109,5 taško per susitikimą bei pagal šį aspektą rikiuojasi vienuolikti. Šie vyrukai taip pat turėjo rolę puolime. Hardenui ar Paului valdant kamuolį, tiek Ariza, tiek Mbah a Moute būdavo atsitraukę į kraštą ir gavę kamuolį atlikdavo tolimą metimą arba tęsdavo ataką greitu perdavimu.

Bandydami kompensuoti netektis, „Rockets“ treneriai ženkliai padidino P.J. Tuckerio žaidimo laiką – nuo 27,8 min. praėjusiame sezone iki 35 min. šiemet. Į Teksasą taip pat atvyko Jamesas Ennisas, kuris tritaškius meta geru 38 proc. taiklumu, tačiau negali pasiūlyti tokios gynybos kaip Ariza ar Mbah a Moute. Likęs krepšininkas šioje pozicijoje – naujokų biržoje nepašauktas naujokas Gary Clarkas, kuris tritaškius realizuoja viso labo 27 proc. tikslumu.

„Rockets“ jau bandė prisivilioti į Filadelfijos „76ers“ iškeliavusį Jimmy Butlerį, tačiau liko nieko nepešę. Vis tik generalinis komandos vadybininkas Darylas Morey situacijos nesureikšmina.

„Visada ieškome būdų, kaip galėtume pagerinti sudėtį, – sakė Morey. – Buvome įsitraukę į didelių mainų derybas, tačiau tuo pačiu neskubame. Manau, jog mėgstame pasirinkti žaidėjus vasarį, jog jie padėtų ateityje. Nesame tokioje situacijoje, jog privalėtume daryti tam tikrus ėjimus.“

Taigi, kas galėtų pagerinti „Rockets“ situaciją?

Marvinas Williamsas, Šarlotės „Hornets“

206 cm ūgio Williamsas gali sėkmingai dengti trečios ir ketvirtos pozicijos krepšininkus, o esant reikalui – ir sėkmingai susikeisti gynyboje prieš varžovų gynėjus. Šį sezoną jis tritaškius meta 34 proc. taiklumu, tačiau praėjusiais metais šis rodiklis siekė 41 proc.

Negana to, praėjusį sezoną Ariza savo rankose kamuolį vidutiniškai laikydavo po 1,8 sekundės per lietimą ir užėmė 247-ąją vietą, kuomet Mbah a Moute trukdavo 1,85 sekundės. Pirmas pagal šį rodiklį visoje lygoje buvo Williamsas – 1,2 sekundės per lietimą. Greitą kamuolio perdavimą propaguojančiai „Rockets“ tai – itin geros naujienos.

Sąlygos mainams taip pat nėra pačios blogiausias. 32-ejų Williamsas per šį ir ateinantį sezoną susižers 29 mln. JAV dolerių, o jauną branduolį formuojančiam Šarlotės klubui toks ėjimas leistų suteikti daugiau laiko Milesui Bridgesui, Malikui Monkui ar Frankui Kaminsky.

DeMarre‘as Carrollas, Bruklino „Nets“

Carrollas jau po šio sezono taps laisvuoju agentu, o tai gali reikšti, jog „Rockets“ privalės pateikti solidesnį pasiūlymą. Vis tik iš pagrindų atsinaujinantys „Nets“ taip pat turėtų galimybę leisti daugiau pasireikšti jaunesniems žaidėjams, o Carollas, kaip ir Williamsas, gali pasiūlyti universalią gynybą prieš kelių pozicijų žaidėjus.

Carrollas vis dar bando grįžti į ritmą po čiurnos operacijos, tačiau praėjusį sezoną jo tritaškių pataikymas siekė 37 proc., o puolėjui esant aikštelėje, „Nets“ į savo krepšį praleido 4,5 taško mažiau.

Justinas Holiday, Čikagos „Bulls“

Holiday nėra toks aukštas ir tvirtas (198 cm, 84 kg), kaip aukščiau paminėti puolėjai, tačiau yra pigesnis – jo 4,3 mln. JAV dolerių vertės kontraktas baigia galioti šiemet, o be visa to jis gali pasiūlyti tritaškius ir neblogą gynybą.

Šį sezoną Holiday pataiko 39 proc. tritaškių, kuomet juos meta iškart pagavęs kamuolį, o pernai puolėjui esant aikštelėje, „Bulls“ per 100 atakų praleisdavo 5,5 taško mažiau. Pagal šį rodiklį tarp lengvųjų krašto puolėjų Holiday buvo 22 antras lygoje.

J.R. Smithas, Klivlando „Cavaliers“

„Smithas tikrai padėtų Hjustonui, – teigė vienas Rytų konferencijos klubo vadovas. – Jis gali pakankamai gerai gintis, pataikyti pakankamai tritaškių ir turi solidžią patirtį atkrintamosiose.“

Pats 33-ejų Smithas taip pat neslepia noro palikti „Cavaliers“, o jo alga idealiai sutampa su Brandono Knighto atlyginimu. Be visa to, jeigu „Rockets“ Smithą atleistų iki birželio 30-osios, klubas gynėjui būtų skolingas viso labo 3,9 mln. JAV dolerių.

Kitas klausimas, ar „Rockets“ ryžtųsi veltis į dar vieną avantiūrą, kuomet stipriai nudegė su Carmelo Anthony. Vis dėlto, Smithas yra pigus ir pasirengęs žaisti, taigi gali būti vertas rizikos.

Kentas Bazemore‘as, Atlantos „Hawks“

Dabartinis Bazemore‘as yra kur kas universalesnis, meta mažiau metimų vos gavus perdavimą ir dažnai organizuoja „Hakws“ puolimą žaisdamas pikenrolą, tačiau kaip pasakė vienas iš Rytų konferencijos komandos vadovų: „Prieš tapdamas tuo, kas yra dabar, jis buvo niekas kitas kaip tik besiginantis žaidėjas.“

Bazemore‘as taip pat turi daug įtakos „Hawks“ gynybai. Kuomet puolėjas yra aikštelėje, „Hawks“ per 100 atakų praleidžia dešimčia taškų mažiau, o be visa to, jis gali išplėsti perimetrą. Nepaisant to, jog šiemet Bazemore‘as pataiko viso labo 29 proc. tritaškių, tačiau praėjusiame sezone jis realizavo 42 proc. metimų, kai išmesdavo kamuolį vos gavęs perdavimą. Būtent tokias situacijas dažniausiai sukuria Paulas ir Hardenas.

„Hawks“ taip pat verčia naują puslapį ir šiuo metu labiau medžioja ne pergales, o aukštus naujokų biržos šaukimus. Bazemore‘as kitą sezoną uždirbs 19 mln. JAV dolerių, taigi galimybė sutaupyti Atlantos ekipai veikiausiai būtų priimtina.

Jamesas Johnsonas, Majamio „Heat“

Johnsonas savo arsenale turi kitokių įgūdžių nei visi iki šiol išvardinti krepšininkai bei tuo pačiu nėra laiko patikrintas snaiperis – karjeros tritaškių pataikymas siekia 30 proc., tačiau yra tvirtesnis ir gali puikiai keistis gynyboje, momentais užimdamas „lengvojo centro“ poziciją.

„Heat“ sezoną pradėjo 9 pergalėmis ir 13 pralaimėjimų, o Johnsonas šiuo metu yra tik antruose iš ketverių kontrakto metų, kurio vertė 60 mln. JAV dolerių. Taigi, Floridos klubą mainai gali sudominti vien dėl sutaupymo aspekto, kuris leistų žvalgytis pajėgesnio laisvojo agento.

Otto Porteris ir Kelly Oubre, Vašingtono „Wizards“

Vienas iš geriausiai atrodančių variantų, tačiau tuo pačiu sunkiausiai įgyvendinamas. Išmainyti Porterį, kurio atlyginimas siekia 26 mln. JAV dolerių, nėra lengva. Tai reikštų, jog „Rockets“ turėtų paaukoti ne tik Knightą, bet ir Ericą Gordoną bei taip susiaurinti savo gynėjų liniją. Dėl šios priežasties į sandorį turėtų būti įtrauktas ir Oubre.

„Porteris yra kur kas geresnis krepšininkas serijoje su „Golden State Warriors“ ginantis tiek prieš Keviną Durantą, tiek prieš Klay Thompsoną. Oubre po šio sezono taps apribotu laisvuoju agentu ir tai yra pakankamai svarbu, mat šaukimai, kurie galėjo būti panaudoti Butlerio mainuose, atneštų didesnę naudą“, – teigė vienos iš komandų šaltinis.

Minėtasis šaltinis tvirtino, jog jei „Rockets“ buvo pasiryžę aukoti keturis pirmojo rato šaukimus Butlerio mainuose, jis asmeniškai svarstytų galimybę atiduoti tris tokius šaukimus šiuose hipotetiškai sudėtuose mainuose su „Wizards“. 25-erių Porteris yra geras snaiperis ir patikimas gynėjas, o Oubre nors ir neturi tokių ryškiai išreikštų savybių, tačiau yra itin atletiškas bei taip „Rockets“ galėtų pridėti daugiau lankstumo. Tikėtina, jog tokius mainus svarsytų ir „Wizards“, mat Porteris negali visiškai atsiskleisti komandoje būdamas su Johnu Wallu ir Bradley Bealu, o demonstruojant ganėtinai prastus rezultatus, suvirškinti mokamą prabangos mokestį Vašingtono klubui nėra lengva.

Potencialių taikinių sąrašas per artėjančius mėnesius dar gali išaugti, tačiau „Rockets“ šiuo metu į didžiąją dalį Vakarų konferencijos žvelgia iš apačios, taigi klubas amžinai laukti paprasčiausiai negali.