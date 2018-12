„BasketNews.lt“ Eurolygos klubų reitingas (III): unikalūs „Anadolu Efes“ skaičiai

Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Eurolygoje sužaidus lygiai trečdalį reguliariojo sezono kovų – 80 rungtynių – vos trims iš jų prireikė pratęsimo. Ir visuose pratęsimuose žaidė Kauno „Žalgiris“.

Kauniečiai iš trijų papildomų atkarpų laimėjo vienas ir po 10 rungtynių turi 4 pergales bei žengia šalia aštuoneto ribos.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ tradiciškai įvertina komandų pasirodymus per paskutines kelias rungtynes ir šį sezoną apskritai bei sureitinguoja jas nuo pirmos iki šešioliktos. Tai – subjektyvus reitingas, todėl savo (kitokią) nuomonę kviečiame pareikšti komentaruose.

1. Stambulo „Fenerbahče“ (9-1)

„Fenerbahče“ išsiskiria savo pergalių-pralaimėjimų santykiu, bet dar labiau dominuoja solidžiu puolimu bei gynyba. Turkijos klubas per 100 atakų pelno 111,9 taško (pirmas rezultatas lygoje), o per tą patį atakų skaičių praleidžia 96 taškus (trečias rezultatas). Skirtumas (+15,9) yra didžiausias Eurolygoje.

2. Maskvos CSKA (9-1)

3. Madrido „Real" (8-2)

3. Madrido „Real“ (8-2)

Net trys CSKA žaidėjai patenka tarp 11 naudingiausių Eurolygos krepšininkų (daugiau nei bet kurios kitos komandos) ir tarp tų trijų žaidėjų nėra Sergio Rodriguezo. Willas Clyburnas (vid. 18,7 naud. balo), Nando De Colo (17,3) ir Cory Higginsas (16,9) renka gąsdinančiai gerus skaičius, demonstruojančius platų CSKA potencialą puolime.

Du iš eilės pralaimėjimai nutraukė tą galingą 8 laimėjimų žygį, bet panikos mygtuko Madride tikrai niekas nespaudžia. Tik ne tada, kai pernai analogiškoje sezono stadijoje „Real“ turėjo 5-5 rezultatą ir balansavo ant aštuoneto ribos.

4. Stambulo „Anadolu Efes“ (8-2)

Pernai „Anadolu Efes“ per visą sezoną iškovojo vos 7 pergales ir buvo Eurolygos dugne. Šiemet šis rodiklis buvo viršytas vos per trečdalį sezono. Didelė to priežastis yra puikiai metami tritaškiai (44,9 proc. taiklumas): per moderniosios Eurolygos istoriją tik viena komanda (Belgrado „Partizan“, 2001-2002 m.) iš toli metė taikliau (45,4 proc.). Vien Vasilije Micičius atakuoja itin aukštu 48,5 proc. taiklumu.

5. Pirėjo „Olympiakos“ (6-4)

6. „Barcelona" (6-4)

6. „Barcelona“ (6-4)

Axelis Toupane'as į Kauną grįžta „Olympiakos“ komandoje turėdamas visai kitokį vaidmenį, nei pernai „Žalgiryje“. Tritaškių jis šį sezoną metė (22) daugiau nei dvitaškių (10) ir baudų (7) kartu sudėjus. Kaune jis per rungtynes dvitaškių ir baudų išmesdavo 3,5 karto daugiau.

„Barcai“ teko sudėtingas pirmasis ratas, net 9 rungtynes iš 15 žaidžiant išvykose, bet kol kas su šiuo iššūkiu ji tvarkosi gana sėkmingai (3-3 per pirmas šešias keliones).

7. Atėnų „Panathinaikos“ (5-5)

„Panathinaikos“ komandai verkiant reikia taiklesnio Nicko Calatheso. Įžaidėjas niekada per savo karjerą dar nemetė tritaškių tokiu prastu procentu, kokiu meta šiemet (8/44, 18,2 proc.). Jis yra didelė priežastis to, kad „Panathinaikos“ pagal tolimų metimų taiklumą (30,9 proc.) žengia priešpaskutinė.

8. Milano „AX Armani Exchange“ (6-4)

Nuotr. BNS

9. Maskvos srities „Chimki“ (4-6)

Milano klubo rezultatas yra kur kas geresnis, nei galėtų būti, nes visus 3 mačus, kurie baigėsi 3 ar mažesniu taškų skirtumu, Italijos klubas laimėjo. Kita vertus, nė vienas iš pralaimėjimų nebuvo didesnis nei 10 taškų.

Trys iš eilės pergalės, o pastaroji pasiekta ir be traumą patyrusio Aleksejaus Švedo. Tai, kaip artimiausią mėnesį „Chimki“ sugebės tvarkytis be rezultatyviausio lygos krepšininko, gali nulemti jų sezoną.

10. Kauno „Žalgiris“ (4-6)

Brandonas Daviesas kol kas šį sezoną renka tokius skaičius, kokių niekas Kaune nerinko paskutinius 10 metų. Amerikiečio naudingumo balų vidurkis (18,8) yra didžiausias nuo 2008-2009 metų sezono, kai Lorenas Woodsas fiksavo 20,3 naud. balo vidurkį. Tiesa, tada jis žaidė tik 8 rungtynes, o Kauno klubas nepateko į „Top 16“ etapą.

11. Miuncheno „Bayern“ (4-6)

Miuncheno komandai Eurolyga sudėliojo unikalų tvarkaraštį – pirmajame rate ji net 10 rungtynių žais namie. Tai – geros naujienos vokiečiams, nes kol kas išvykose jie sugebėjo laimėti tik Las Palme.

12. Vitorijos „Baskonia“ (3-7)

Eurolygos finalo ketvertas be šeimininkų? Nors dar lieka labai daug laiko, bet toks scenarijus – labai realus. „Baskonia“ demonstruoja vieną blogiausių gynybų lygoje (105,3 taško per 100 atakų, penkioliktas rezultatas).

13. Podgoricos „Budučnost“ (2-8)

14. Las Palmo „Gran Canaria" (3-7)

14. Las Palmo „Gran Canaria“ (3-7)

Dvi pergalės per paskutinius 4 turus nuteikia optimistiškai, bet „Budučnost“ žaidimas išvykose kol kas yra labai nuviliantis. Ketverias rungtynes svečių arenose Juodkalnijos krepšininkai pralaimėjo vidutiniu 20 taškų skirtumu.

Pastarosios dvi pergalės pasiektos prieš „Daruššafaka“ ir „Maccabi“ – dvi blogiausiai per pirmąjį sezono trečdalį atrodžiusias komandas.

15. Tel Avivo „Maccabi“ (2-8)

„Maccabi“ praėjusį sezoną pabaigė atkarpa 1-7, o šį pradėjo atkarpa 1-8. Pridėkime tai, kad prieš dvejus metus ji turėjo šešių pralaimėjimų seriją ir galime drąsiai sakyti, kad naujoji Eurolyga „Maccabi“ komandai kol kas yra sunkiai įmenama mįslė.

16. Stambulo „Daruššafaka“ (1-9)

Stambulo komandai lažybininkai prieš sezoną prognozavo 10-11 pergalių. Sužaidus trečdalį visų rungtynių, šis skaičius atrodo pernelyg tolimas.