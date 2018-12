Toks pat, bet kitoks: „Olympiakos“ vasaros pokyčiai pagydė silpnąją klubo vietą

Nuotr.: BasketNews.lt/D.Lukšta

Pirėjo „Olympiakos“ praėjusiame Eurolygos reguliariajame sezone užėmė trečiąją vietą, tačiau ketvirtfinalio serijoje 1-3 nusileido Kauno „Žalgiriui“ ir vasarą atsisveikino su vyriausiuoju treneriu Ioanniu Sfairopoulu. Graiką pakeitęs Davidas Blattas iš karto ėmėsi permainų žaidime ir gynybinės komandos statusą turinti OLY po truputį tampa labiau į puolimą orientuotu klubu.

„Olympiakos“ ekipa sezono pradžioje buvo įkritusi į duobę, kai Eurolygoje pralaimėjo tris mačus iš eilės, tačiau sugebėjo atsitiesti ir dabar jau pati yra laimėjusi trejas dvikovas paeiliui, o tarp šių pergalių pasiektas laimėjimas ir prieš iki tol nesuklupusį Madrido „Real“ (8-2) klubą.

Vasarą Graikijos klubas savo sudėtyje išsaugojo 9 pagrindinės sudėties krepšininkus, tarp kurių – ir veteranus Vassilį Spanoulį bei Georgios Printezį, tačiau komandoje padarė ir reikiamų korekcijų.

Svarbiausiu Blatto pirkiniu šią vasarą tapo ir „Žalgirio“ medžiotas Nigelis Williamsas-Gossas, kuris (jau dabar galima sakyti) puikiai pakeitė komandoje nepritapusius amerikiečius Bobby Browną bei Brianą Robertsą.

Į mirtinų priešininkų Atėnų „Panathinaikos“ stovyklą persikėlusį Ioannį Papapetrou pakeitė latvis Janis Timma, o klubą palikusio centro Jamelo McLeano vietą užėmė praėjusiame ture 42 naudingumo balus surinkęs Zachas LeDay.

Į Atėnų priemestį taip pat atvyko „Žalgirį“ palikęs Axelis Toupane’as bei bulgaras Sasha Vezenkovas.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ apžvelgia, kas pasikeitė Pirėjo klubo žaidime komandos vairą perėmus Blattui.

Rezultatyvūs perdavimai ir Williamsas-Gossas

Jau minėjau, jog vasarą įsigytas Williamsas-Gossas tapo labai svarbia figūra Blatto puolimo schemose.

Nigelis Williamsas-Gossas Nuotr. Sputnik-Scanpix

Visų pirma, amerikietis šiame sezone nuima nemažą dalį žaidimo organizavimo naštos nuo veterano Spanoulio, kuris gali labiau koncentruotis ties baigiamąja atakos faze, o tai puikiai atsispindi ir statistikos grafose, kur graiko metimų procentas iš žaidimo išaugo nuo 39,6 iki 44,7 procento.

Williamsas-Gossas pakeitė atakuojantį gynėją Robertsą, kuris praėjusiame sezone dažniausiai mačą pradėdavo startiniame penkete, bet per dvikovą vidutiniškai atlikdavo vos po 1,4 rezultatyvaus perdavimo.

Iš Belgrado „Partizan“ atvykęs 192 centimetrų gynėjas per mačą asistuoja po 4,4 kartus bei smarkiai prisideda prie to, jog „Olympiakos“ šį sezoną (vid. 18,9 rez. perd.) atlieka 2,8 rezultatyviais perdavimais daugiau negu praėjusį (pernai 16,1 rez. perd.), o tai yra vertas paminėjimo skaičius.

Toks rezultatyvių perdavimų padidėjimas sufleruoja, jog turėjo išaugti ir Pirėjo klubo rezultatyvumas. Taip, jis yra išaugęs, tačiau skaičiai dar neatspindi to, kokį puolimo potencialą turi Blatto auklėtiniai šį sezoną.

„Olympiakos“ per mačą pelno po 80,4 taško, o tai yra 2,7 taško daugiau negu praėjusį sezoną. Žiūrint į rodiklius per 100 atakų, skirtumas dar akivaizdesnis. Jeigu pernai Pirėjo klubas per 100 atakų rinkdavo po 95,1 taško ir tai buvo trečias blogiausias rezultatas lygoje, tai šiemet šis rodiklis yra 99,8 – devintas geriausias Eurolygoje.

Metimų pasirinkimas ir greitas puolimas

Šiame sezone pastebimas ženkliai pagerėjęs „Olympiakos“ metimų iš žaidimo pataikymo procentas, o prie šių skaičių pagerėjimo stipriai prisideda tikslingas metimų pasirinkimas bei taškai iš greito puolimo.

OLY, treniruojant Blattui, pataiko 49,4 procentus visų mestų metimų iš žaidimo. Palyginimui praėjusiame sezone, kai prie komandos vairo stovėjo Sfairopoulos, Pirėjo klubas atakavo bendru 44,6 procentų taiklumu.

Prie 5 procentais išaugusio pataikymo procento prisideda tiek tai, jog, kaip ir minėjau, komanda įsigijo į gynėjo poziciją labiau kuriantį krepšininką, kuris leidžia komandos draugams atakuoti iš patogesnių situacijų, tiek ir aiškus metimų pasirinkimas bei tinkami žaidėjai greitam puolimui.

Davidas Blattas ir Vassilis Spanoulis Nuotr. BasketNews.lt/D.Lukšta

Šį sezoną „Olympiakos“ meta mažiau tritaškių – vidutiniškai po 20 per rungtynes, kai pernai šis skaičius siekė 22,9. Ir tai yra ne dėl to, jog klube sumažėjo snaiperių, o todėl, kad Graikijos ekipos puolime žymiai dažniau matome žaidimą nugarą į krepšį ir bėgimą į greitas atakas.

Blatto auklėtiniai Eurolygoje yra pelnę 103 taškus greitajame puolime. Palyginimui, „Žalgiris“ per 10 rungtynių iš greitų atakų yra surinkę 65 taškus. Tiek Williamsas-Gossas, tiek Toupane’as, tiek Timma, kurie buvo įsigyti vasarą, yra atletiški krepšininkai, gebantys atakas užbaigti iš greitų atakų.

Prie Sfaropoulo OLY surengdavo po 81,7 atakos per rungtynes. Šiemet šis skaičius sumažėjo iki 80,6, o tai paaiškinama tuo, jog „Olympiakos“ nepavykus greitai užpulti, yra organizuojama ilga pozicinė ataka, kuri dažnai pasibaigia žaidimu nugara į krepšį.

Pirėjo klubas yra puikiai sukomplektuotas visose pozicijose, kas leidžia Graikijos vicečempionams dažnai susikurti vadinamąjį „missmatch’ą“.

Ženkliai pastebimas sumažėjęs Printezio metimų skaičius iš toli. Praėjusiame sezone Graikijos krepšinio mohikanas per mačą išmesdavo vidutiniškai po 2,4 tritaškio, kai šiame sezone per 10 rungtynių yra metęs vos 8, bet iš vidutinio nuotolio sunkusis kraštas atakuoja daug geriau lyginant su praėjusiais metais – 58,8 procentai prieš 50,5 ir tai jam leidžia per mačą vidutiniškai rinkti tiek pat taškų, kiek ir 2017-2018 sezone – 12.

Tiek Printezis, tiek Nikola Milutinovas, tiek Kostas Papanikolaou yra individualiai stiprūs krepšininkai bei dažnai geba atakas užbaigti žaisdami nugara į krepšį. Tas pats Williamsas-Gossas turi puikius fizinius duomenis bei gerus įgūdžius žaidžiant ant ūselio, ką dažnai matėme dvikovoje prieš „Real“, kai šis dažnai nugara į krepšį atakavo tiek Facundo Campazzo, tiek Jaycee Carroll’ą.

Milutinovas bei įvairiapusė gynyba

Lyginant su praėjusiu sezonu, pastebimai Graikijos klube išaugo vidurio puolėjo Milutinovo statistika.

Serbas ir pernai buvo svarbus ekipos krepšininkas ir per 22 minutes pelnydavo po 8,8 taško, atkovodavo po 5,7 kamuolio, blokuodavo po 0,6 metimo ir rinkdavo po 14 naudingumo balų, tačiau šiemet visi šie skaičiai dar išaugo.

23-ejų metų centras 2018-2019 sezone per 24 minutes pelno po 10,2 taško, atkovoja po 7,3 kamuolio, išrašo po vieną „stogą“ varžovams bei renka po 17,2 naudingumo balo.

Būtent Milutinovo ir LeDay tandemas vidurio puolėjo pozicijoje leidžia Blattui laisvai varijuoti gynybos sistemomis.

Nikola Milutinovas Nuotr. Fotodiena.lt/J.Elinskas

Serbas yra 213 centimetrų ūgio tradicinis centras, su kuriuo pikenrolo gynyboje „Olympiakos“ žaidėjai su savo tiesioginiais oponentais eina iš paskos. Milutinovas yra puikus krepšio saugotojas, o tai patvirtina statistika – centras vidutiniškai blokuoja po vieną metimą per rungtynes, o štai prieš „Real“ komandą jis jų išrašė net 3.

Kitas vidurio puolėjas LeDay yra visai kitokio tipo aukštaūgis. Amerikietis yra šiuolaikiškas 202 centimetrų ūgio centras, kuris gali pataikyti iš toli bei kartais rungtyniauti sunkiojo krašto pozicijoje.

Su 24-erių metų krepšininku aikštėje „Olympiakos“ dažniausiai keičiasi ginamaisiais nuo pirmos pozicijos iki penktos, o toks gynybų keitimas mačo metu leidžia prisitaikyti prie įvairių situacijų, atsižvelgiant į tiesioginius oponentus ir vaizdą aikštėje.

Tai atsispindi ir statistikoje. Nepaisant to, kad klubas prarado puikiai gynyboje žaidusį Papapetrou, kuris galėjo dengtis tiek prieš įžaidėją, tiek prieš centrą, bei pakeitė labiau į gynybą orientuotą trenerį Sfairopoulą greitą žaidimą mėgstančiu žaisti Blattu, OLY šį sezoną per 100 atakų praleidžia vid. 95,9 taško, kai pernai šis rodiklis buvo 95,5. Abiem atvejais tai yra antras geriausias skaičius Eurolygoje.