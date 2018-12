Žalgiriečių įvertinimai: geriausiai atrodė aukštaūgių duetas

Davidas Blattas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Brandonas Daviesas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Vassilis Spanoulis, Zachas Leday, Vangelis Mantzaris ir Janis Strelnieks Nuotr.: BNS

Marius Grigonis Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Nate'as Woltersas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Davidas Blattas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Brandonas Daviesas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Vassilis Spanoulis, Zachas Leday, Vangelis Mantzaris ir Janis Strelnieks Nuotr.: BNS Marius Grigonis Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nate'as Woltersas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Kauno „Žalgiris“ iškovojo antrąją pergalę iš eilės savo aikštėje. Eurolygos 11-ojo turo mače kauniečiai 83:78 įveikė tą patį, priešininką kaip ir praėjusio sezono ketvirtfinalio serijoje – Pirėjo „Olympiakos“.

Foto galerija Marius Grigonis Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Edgaras Ulanovas Nuotr.: BNS Brandonas Daviesas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Artūras Milaknis Nuotr.: BNS Edgaras Ulanovas Nuotr.: BNS Davidas Blattas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Marius Grigonis Nuotr.: BNS Edgaras Ulanovas Nuotr.: BNS Nate'as Woltersas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Brandonas Daviesas Nuotr.: BNS Brandonas Daviesas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Brandonas Daviesas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Edgaras Ulanovas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Žalgirio šokėja Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Marius Grigonis Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Žalgirio atsarginių suolelis Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nate'as Woltersas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Žalgirio šokėjos Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Antanas Kavaliauskas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Aaronas White'as Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis Brandonas Daviesas ir Giorgos Bogris Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Aaronas White'as Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Antanas Kavaliauskas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Šarūnas Jasikevičius Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Vassilis Spanoulis, Zachas Leday, Vangelis Mantzaris ir Janis Strelnieks Nuotr.: BNS Marius Grigonis Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Leo Westermannas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nate'as Woltersas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Marius Grigonis Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis Georgios Printezis Nuotr.: BNS Antanas Kavaliauskas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Žalgirio fanai Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Žalgirio atsarginių suolelis Nuotr.: BNS Georgios Printezis ir Marius Grigonis Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Marius Grigonis Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Leo Westermannas Nuotr.: BNS Artūras Milaknis Nuotr.: BNS Aaronas White'as Nuotr.: BNS Antanas Kavaliauskas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta Edgaras Ulanovas Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Kauniečiai pademonstravo elitinę gynybą antroje mačo dalyje, kai per ją leido varžovams pelnyti 27 taškus ir atsitiesė po nesėkmingo pirmojo ketvirčio, kada praleido 7 tolimus metimus, o iš viso 29 taškus per kėlinį.

„Žalgirio“ gretose rezultatyviausiai žaidė savo tritaškiais Davidą Blattą į neviltį varęs Marius Grigonis. Gynėjas per 27 minutes pelnė 19 taškų (5/6 dvit., 3/4 trit.), suklydo 3 kartus bei surinko 14 naudingumo balų.

Raudonųjų gretose rezultatyviausias buvo per pirmąjį ketvirtį 14 taškų įmetęs Georgios Printezis. Graikijos krepšinio mohikanas iš viso per 30 minučių pelnė 18 taškų (3/9 dvit., 4/4 trit.), atkovojo 3 kamuolius, tiek pat kartų asistavo savo komandos draugams ir surinko 17 naudingumo balų.

„BasketNews.lt“ žurnalistas Jonas Lekšas įvertino žalgiriečių pasirodymus kovoje prieš 3 kartus Eurolygos čempionus.

Aaronas White'as – 8,5 balo

28 min., 13 tšk. (4/4 dvit., 5/7 baud.), 4 atk. kam., 2 per. kam., 6 išpr. praž., 18 naud. balų.

Nuotr. BNS

Aaronas puikiai dirbo tiek puolime, tiek gynyboje. Energija tryškęs puolėjas porą kartų rungtynėse perėmė kamuolį ir abu kartus pasileido į greitą puolimą, o tai davė apčiuopiamos naudos – pirmąjį kartą buvo išprovokuota pražanga, o antruoju bandymu jau niekas nesustabdė White'o nuo galingo dėjimo. Printezis pelnė 18 taškų, tačiau 14 iš jų pirmajame kėlinyje bei didžiąją dalį jų, kai aikštėje jį prižiūrėjo Kavaliauskas, todėl šoklusis puolėjas nusipelno pagyrimo ir už darbą gynyboje.

Antanas Kavaliauskas – 8,5 balo

15 min., 12 tšk. (4/6 dvit., 4/4 baud.), 2 blok., 4 išpr. praž., 16 naud. balų.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Antanas sužaidė dar vienas labai solidžias rungtynes šį sezoną. Viso mačo metu lietuvis ant ūselio atakavo Printezį ir išnaudojo savo fizinės jėgos pranašumą. Gynyboje pirmajame kėlinyje, Kavaliauskui būnant aikštėje, Printezis smeigė tris tritaškius, tačiau dėl to labai kaltinti aukštaūgio negalime, nes „Žalgiris“ bandė rizikuoti prieš šį Graikijos krepšinio žvaigždės žaidimo elementą. Antroje mačo dalyje, kaip ir visa komanda, taip ir Antanas puikiai dirbo gynyboje bei per vieną ataką tam pačiam Printeziui sugebėjo du kartus išrašyti „stogą“.

Marius Grigonis – 8 balai

27 min., 19 tšk. (5/6 dvit., 3/4 trit.), 3 kld., 14 naud. balų.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Rungtynių žaidėjas Aaron White Taškai 13 Naudingumas 19 Baudų metimai 71% 5/7 Perimti kamuoliai 2

Marius pirmą kartą rungtynes pradėjo startiniame penkete ir už tokį pasitikėjimą geru savo žaidimu atsidėkojo visam „Žalgirio“ trenerių štabui. Grigonis puolime puikiai veržėsi po krepšiu, o jo tritaškiai ketvirtojo kėlinio pabaigoje galutinai įtvirtino kauniečių pergalę. Gynėjas padarė tris klaidas, bet tai įvyko dėl didelio Mariaus noro ir veržlumo puolime. Grigonis žaidžia puikią rungtynių seriją – per paskutiniuosius keturis Eurolygos turus pelnė 52 taškus, kai per prieš tai per septynerias rungtynes buvo iš viso pelnęs vos 25.

Nate‘as Woltersas – 8 balai

28 min., 14 tšk. (5/11 dvit., 1/2 trit., 1/2 baud.), 7 atk. kam., 6 rez. perd., 1 kld., 18 naud. balų.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Pirmojo sėkmingo amerikiečio prasiveržimo reikėjo laukti iki antrojo kėlinio vidurio, o iki ketvirtojo ketvirčio pradžios Woltersas savo sąskaitoje turėjo viso labo 6 taškus. Lemiamoje rungtynių atkarpoje gynėjas ėmėsi iniciatyvos bei stipriai prisidėjo prie to, kad šeimininkai atitoltų dviženkle persvara. Nate'as dvikovoje ne tik rinko taškus, bet puikiai skirstė perdavimus komandos draugams bei padėjo aukštaūgiams kovoti dėl kamuolių.

Brandonas Daviesas – 7,5 balo

29 min., 12 tšk. (4/8 dvit., 4/6 baud.), 3 atk. kam., 3 rez. perd., 4 išpr. praž., 11 naud. balų.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Daviesas nebuvo toks rezultatyvus, kaip įpratome jį matyti per paskutiniuosus Eurolygos turus, tačiau amerikietis vis tiek sužaidė labai solidžias rungtynes. Brandonas puikiai priešininkus atakavo veidu į krepšį bei gerai skirstė perdavimus komandos draugams. Centras porą kartų puolime neužtikrintai sužaidė nugara į krepšį bei kartais dėl per didelio noro atliko skubotus sprendimus. Asmeninėje gynyboje turėjo porą gerų epizodų prieš LeDay, taip pat atsirado laiku ir vietoje, kai atrodė, jog Williamsas-Gossas jau pelnys lengvus taškus, bet centras kyštelėjo ranką ir blokavo oponento metimą. Taip pat reikia paminėti ir puikų Davieso kojų darbą, kai vidurio puolėjui po pikenrolo tekdavo gintis su Spanouliu.

Edgaras Ulanovas – 6 balai

24 min., 5 tšk. (1/2 dvit., 1/1 trit.), 4 atk. kam., 3 išpr. praž., 10 naud. balų.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Edgaras krepšį atakavo iš viso tik 3 kartus, bet puikiai dirbo gynyboje ir sužaidė labai sėkmingą atkarpą ketvirtajame kėlinyje, kai iš pradžių išprovokavo pražangą priiminėdamas kamuolį po krepšiu, vėliau sekė tritaškis ir galiausiai Ulanovas sugebėjo perimti kamuolį gynyboje, kai Papanikolaou žaidė ant ūselio. Trys metimai yra mažai per 24 minutes praleistas aikštėje, bet šiandien ir Ulanovo tiesioginis oponentas (Papanikolaou) nebuvo pats parankiausias varžovas lietuviui, todėl nematėme dažno Edgaro žaidimo ant ūselio, kur jis tiesiog neturėjo pranašumo.

Artūras Milaknis – 5 balai

24 min., 6 tšk. (2/7 trit.), 3 atk. kam., 2 rez. perd., 2 kld., 3 naud. balai.

Nuotr. BNS

Artūras šiandien susikūrė neblogus metimus, tačiau porą tolimų šūvių prametė būdamas visiškai laisvas. 7 išmesti tritaškiai yra didžiausias Milaknio skaičius šiame sezone. Įsiminė labai nesėkmingas snaiperio bandymas perduoti kamuolį į baudos aikštelę, o labiau komentuoti gynėjo žaidimą yra sunku, nes pagrindinė jo užduotis aikštėje yra nuolat grasinti varžovų krepšiui ant perimetro.

Leo Westermannas – 4 balai

13 min., 0 tšk. (0/2 dvit., 0/2 trit.), 1 rez. perd., 0 naud. balų.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Leo po krepšiu stengėsi atakuoti Spanoulį ir porą kartų išprovokavo graiko pražangą. Prancūzas puolime du kartus paskubėjo atlikti metimą, tačiau bendras žaidimo organizavimas buvo neblogas. Gynyboje Westermannas dar pirmajame kėlinyje gavo pylos iš Jasikevičiaus po praleisto tritaškio prieš Timmą bei po sužaistos minutės buvo pakeistas. Antroje rungtynių pusėje Leo praleido Spanoulį į baudos aikštelę, o tai leido graikui ištampyti šeimininkų gynybą ir numesti kamuolį tam pačiam Timmai, kuris smeigė dar vieną tolimą metimą.

Jasikevičius šį vakarą tik epizodiškai į aikštę išleido Thomasą Walkupą, Derricką Waltoną bei Lauryną Birutį ir nusprendė verstis 8 žaidėjų rotacija.

Walkupas per 4 minutes spėjo užsidirbti nesportinę pražangą, o su Waltonu „Žalgiris“ aikštėje krito į duobę, kai atrodė, kad ant parketo esantys komandos draugai nežinojo, kokį derinį žaisti ir po sužaistų 3 minučių ir 27 sekundžių gynėjo nebepamatėme rungtynėse.

Birutis užtikrintai sužaidė nugara į krepšį, tačiau jau kitoje atakoje buvo aprėktas Jasikevičiaus dėl neteisingai užsiimtos pozicijos puolime.