Mįslingais pareiškimais besidalijantis Suttonas pasiuntė dar vieną žinutę

xxx

cia beda pas ta, kas formuoja komanda. zalgiris renkasi, kad ir charakteris tinkamas butu. jau eile metu zaidejai surenkami ne itin tinkami. treneris irgi be to lygio, kokio nori buti komanda, ar ne to, kokia komanda buvo pries 15-10 metu. idomu butu pamatyt ka su tokiu biudzetu galetu vainauskas padaryt... pas Lietkabeli visgi zenkliai mazesnis biudzetas nei ryto.



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt