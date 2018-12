Dominuojantys NBA europiečiai: bent trys taikosi į sezono apdovanojimus

Basketnews fails

Sveiki. Nusprendžiau po straipsniais komentaruose karts nuo karto parašyti grubias padarytas klaidas, už kurias nebūtų atleista pasaulinio lygio portalams. Tikslas - visiems draugiškai kelti šio, mano nuomone geriausio lietuviško krepšinio portalo lygį į dar didesnes aukštumas.



Šiandienai tai "kuomet iš vidutinio nuotolio puolėjas meta 65 proc. tikslumu"



Vidutinis nuotolis (mid-range shot) yra ne tas pats, kas visi dvitaškiai metimai. Šiuo atveju tai yra grubi klaida, nes iš tiesų kalbate apie visus dvitaškius metimus, įskaitant ir baudos aikštelę.



A mid-range jump shot in basketball is when a player takes a jumper outside of the key, but inside the three-point line.