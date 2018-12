Veteranas Paulius Morkeliūnas pokštavo interviu metu

Nuotr.:

Dešimtąją Nacionalinės krepšinio lygos savaitę užfiksuota eilė įspūdingų krepšininkų pasirodymų ir pagerintas šio sezono naudingumo balų rekordą.

Apie visus savaitės įvykius – tradicinėje svetainės „nklyga.lt“ apžvalgoje.

Rekordininkas. Šakių „Vyčio“ puolėjas Marijus Užupis kovoje su Molėtų „Ežerūnu“ surinko net 48 naudingumo balus ir užfiksavo savo karjeros ir šio sezono lygos rekordą. Beje, dieną prieš tai Užupis taip pat pasiekė savo rekordą, kai kovoje su Joniškio „Delikatesu“ surinko 35 naudingumo balus.

Užfiksuoti naują lygos rekordą krepšininkui pavyko pelnius 31 tašką (9/9 dvit., 3/6 trit., 4/6 baudos), atkovojus 13 kamuolių, blokavo 1 metimą ir išprovokavus 8 pražangas. Krepšininkas įspūdingą statistiką fiksavo dar iki ilgosios pertraukos, kai buvo įmetęs 26 taškus ir surinkęs 40 efektyvumo balų.

Praėjusią savaitę šakietis fiksavo pavydėtiną taiklumą: 12/12 dvitaškiai ir 8/16 tritaškiai.

Asmeninis rekordas. Ilgametis NKL krepšininkas Mindaugas Stašys iš Tauragės krepšinio klubo taip pasiekė asmeninį naudingumo balų rekordą. Įžaidėjas į Vilniaus „Perlo“ krepšį įmetė 29 taškus (4/7 dvit., 3/3 trit., 12/12 baudos), o su 40 naudingumo balų pasiekė savo asmeninį karjeros rekordą. Prieš tai atakų organizatorius daugiausiai buvo surinkęs 39 efektyvumo balus.

Blokai. Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ puolėjas Justinas Jogminas rungtynėse su Gargždų SC blokavo net 5 metimus ir užfiksavo naują šio sezono NKL rekordą. Jis vidutiniškai blokuoja po 1,2 metimo ir pagal šį rodiklį yra yra visos lygos lyderis.

Geriausias rezultatas. Marijampoliečiai kitoje dvikovoje su Joniškio „Delikatesu“ suklydo vos 2 kartus ir užfiksavo geriausią rezultatą NKL istorijoje. Šį sezoną iki šiol mažiausiai suklydę buvo Vilniaus „Perlo“ ir Jonavos „Sintek-Jonavos“ komandos (po 3 kartus). „Sūduva-Mantinga“ šį sezoną suklysta po 13,1 karto ir pagal šį rodiklį nusileidžia tik Gargždų SC (12,4) ir Šakių „Vyčiu“ (12,3).

Nesustabdomas. „Palangos Kuršių“ komandoje siautėjo Jalenas Riley, kuris dvikovoje su Jonavos „Sintek-Jonava“ pelnė 28 taškus, atliko 8 rezultatyvius perdavimus ir surinko net 41 naudingumo balą. Tiek daug efektyvumo balų gynėjas nebuvo surinkęs beveik du mėnesius.

Nutrūko rekordinė serija. Joniškio „Delikateso“ krepšininkai penktadienį įveikė Šakių „Vytį“ ir savo pergalių seriją pratęsė iki dešimties laimėjimų iš eilės, tačiau šeštadienį turėjo pripažinti Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ pranašumą. Roberto Giedraičio auklėtiniai suklupo po pusantro mėnesio pertraukos, o jų pasiekta 10 laimėjimų atkarpa yra geriausia visoje lygoje.

0-14. Tuo metu Kauno KTU pralaimėjo jau 14-ąjį kartą iš eilės ir toliau fiksuoja blogiausią sezono rezultatą. KTU turi 3 pergales ir nuo priešpaskutinės vietos atsilieka trimis laimėjimais. Kauno ekipa yra vienintelė, kuri svečiuose pralaimėjo visas devynerias rungtynes.

Lyderiai. Turnyrinės lentelės viršūnėje dar labiau įsitvirtino Marijampolės „Sūduva-Mantinga“. Šešis kartus iš eilės triumfavęs klubas per 19 rungtynių turi 15 pergalių ir nuo artimiausios persekiotojos „Palangos Kuršių“ ekipos turi dviejų laimėjimų atotrūkį.

Pergalingas metimas. Molėtų „Ežerūno“ ekipa įspūdingai išsigelbėjo kovoje su Kauno „Žalgiriu-2“. Lemiamai atakai „Ežerūnas“ turėjo keturias sekundes, o per jas Kostas Jonuška smeigė tritaškį per rankas. Paskutinis Vitalijaus Kozio šūvis tikslo nepasiekė ir pergalę šventė „Ežerūnas“. Molėtų klubas per pastarąsias 10 rungtynių laimėjo 7 kartus.

Pratęsimų lyderiai. Vilniaus „Perlas“ per pastarąsias šešerias rungtynes sužaidė jau trečiąjį pratęsimą. Šįkart 40 žaidimo minučių neužteko Tauragėje, o pratęsimą išplėšusį metimą pataikė Einaras Tubutis. Visgi papildomo laiko metu Tauragės krepšinio klubas surinko net 18 taškų ir šventė laimėjimą. Tai pirmas kartas per šią atkarpą, kai „Perlas“ suklupo pratęsime.

Pokštai Tauragėje. Po Tauragės krepšinio klubo pergalės prieš Vilniaus „Perlą“ ekipos trenerio asistentas Vytautas Padgureckas davė interviu televizijai, o šį pašnekesį pertraukė ekipos veteranas Paulius Morkeliūnas, pasiprašęs rakto nuo rūbinės.

Debiutas. Jonavos „Sintek-Jonavos“ ekipoje debiutavo komandos naujokas T.J. Wallace'as. 24-erių metų 190 cm ūgio gynėjas per pirmąsias dvejas rungtynes pelnė po 10,5 taško ir atliko po 5 rezultatyvius perdavimus, tačiau tokio pasirodymo Jonavui klubui pasiekti pergales neužteko.

Turnyrinė lentelė: