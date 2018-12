Pratęsimo trilerį Turine išgyvenęs „Rytas“ – praktiškai kitame Europos taurės etape

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

„Rytas“ Europos taurėje 101:96 nugalėjo „Fiat“ komandą





Kelią į „Top 16“ etapą vilniečiams užkirstų nebent stebuklas





Stipčevičius sužaidė karjeros mačą ir surinko 41 naudingumo balą





Echodas pagerino asmeninį Europos taurės atkovotų kamuolių rekordą





Statistika

Rokas Stipčevičius blykstelėjo visu gražumu, sužaidęs geriausias karjeros rungtynes, o jo vedamas Vilniaus „Rytas“ (4-5) Europos taurėje beveik užsitikrino vietą kitame etape.

Rungtynių žaidėjas Rok Stipcevic Taškai 31 Naudingumas 41 Perimti kamuoliai 3 Baudų metimai 100% 7/7

Vilniečių „Top 16“ etape nebūtų tik kone stebuklo atveju, o link jo sostinės klubas priartėjo Italijoje 101:96 (29:22, 18:14, 22:21, 17:29, 15:10) per pratęsimą paguldęs Turino „Fiat“ (0-9) klubą.

Dabar „Rytas“ artimiausią savo persekiotoją Baro „Mornar“ klubą lenkia dviem pergalėmis. Tiesa, Juodkalnijos ekipa savo rungtynes šiame ture žais rytoj, kai priims Frankfurto „Skyliners“. Vis dar lieka teorinė galimybė juodkalniečiams pralenkti „Rytą“, tačiau tam jiems būtina rytojaus pergalė ir triumfas kitame ture Vilniuje. „Siemens“ arenoje jiems laimėti bus būtina bent 24 taškų persvara.

Puikiai rungtyniavęs „Ryto“ legionierius iš Kroatijos per 32 minutes sukratė 31 tašką (3/5 dvit., 6/10 trit., 7/7 baud. met.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 41 naudingumo balą.

Tai yra tiek rezultatyviausias, tiek ir naudingiausias Stipčevičiaus karjeros pasirodymas tarptautiniame turnyre. Ankstesnis jo rezultatyvumo rekordas buvo 27 taškai, o naudingumo – 32 balai.

Tiesa, dalį pergalės laurų vilniečiai turėtų atiduoti ir puolėjui Arnui Butkevičiui. Iki rungtynių pabaigos likus kiek daugiau nei 2 min., klaipėdietis smeigė rezultatą persvėrusį tritaškį (95:94), o netrukus pridėjo ir sudėtingai pataikytą dvitaškį (99:94).

Be to, per tą pačią atkarpą pratęsime Butkevičius buvo tvirtas komandos ramstis ginantis – sugebėjo tiek blokuoti metimą, tiek ir perimti kamuolį.

Sezono atkovotų kamuolių rekordą pasiekė Martynas Echodas (11). Šį sezoną dviženklį skaičių sugriebtų kamuolių (10) jis kartą surinkęs buvo tik LKL mače. Apskritai, 11 atkovotų kamuolių Echodui yra Europos taurės karjeros rekordas.

„Fiat“ klubas šiame susitikime Lietuvos atstovus itin baudė tolimais metimais – jų pataikė 17. Palyginimui, „Rytas“ taikliai smeigė 12 tritaškių iš 33.

„Fiat“: Dallasas Moore'as 26, Daringtonas Hobsonas 18, Carlosas Delfino 14, Tony Carras 13, Jamesas McAdoo 11, Jamilas Wilsonas 10.

„Rytas“: Rokas Stipčevičius 31 (41 naud. bal.), Martynas Echodas 14 (11 atk. kam.), Mindaugas Girdžiūnas 12, Dominique'as Suttonas 11, Arnas Butkevičius 10.