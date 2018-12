Rungtynių Pasvalyje atgarsiai: LKL pripažino teisėjų klaidas

Anonimas

2-as epizodas viskas teisingai ten, nesportine maikui ir priklause duot, nebuvo akcentuota zaisti i kamuoli, prarades jau pozicija buvo, apzaistas ir tiesiog kietai zaide i kuna.



3) nu is vis komedija :DDD eina normali kova kunais del pozicijos, sako anksciau jau prazanga turejo svilpti :DDDD tai kaip tada ir kiek prazangu tokiu skirti zalmarges PF? :DDD normali kova vyko nenorint ileisti i baudos aikstele brolio, juk rankos nebuvo uzdetos ant kuno, siras grynai grudoku bande atsakyti broliui i kontakta, rankom nieko nedaro tokio neleistino, o brolis irgi rankas išsketes bando uzsiimti pozicija - let play fuking basketball. na o po to jau brolis persistengia ir atstato kaire alkune i kuna ar net i kakla ir aisku siras jau griuna - vaidybos, realu, kad buvo kazkiek, bet cia jau reikia kazka skirti - nes zaidejas krito - tai arba technine uz vaidyba, arba uz smugi prazanga. akcentuotas judesys alkune buvo i sira - brolis pats kaltas, pergudravo ji ir tiek.