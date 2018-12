Legenda: į aikštelę grįžęs Nowitzki iškart įsirašė į NBA metraščius

Nuotr.: AFP – Scanpix

NBA legenda Dirkas Nowitzki pirmą kartą šį sezoną žengė ant parketo, tačiau klubo veido pasirodymas Dalaso „Mavericks“ (15-12) pergalei prieš lygos autsaiderius neįkvėpė.

Rungtynių žaidėjas Trevor Ariza Taškai 13 Naudingumas 26 Perimti kamuoliai 4 Tritaškiai 50% 3/6

Teksaso klubas svečiuose 99:89 (21:25, 19:25, 27:28, 22:21) buvo priverstas pripažinti Fynikso „Suns“ (5-24) komandos pranašumą.

40-metis vokietis ant parketo iš viso praleido 6 minutes, per kurias spėjo pelnyti 2 taškus (1/1 dvit., 0/1 trit.) ir atkovoti vieną kamuolį. Iki šiol jis nežaidė, kol neatsigavo po čiurnos traumos.

Nowitzki aikštėje pasirodė pirmajame kėlinyje. Taip jis oficialiai pradėjo savo 21-ąjį sezoną NBA lygoje – tiek rungtyniaujant vienoje komandoje nebuvo sužaidęs nė vienas lygos atletas.

Nowitzki trūksta 231 taško iki legendinio Wilto Chamberlaino. Jei aukštaūgis pasivys šią buvusią lygos žvaigždę, visų laikų NBA rezultatyviausių žaidėjų sąraše jis užkops į šeštąją vietą.

Be to, vokiečiui šiame mače vokiečiui nepavyko pasiekti 900-osios pergalės per savo karjerą reguliariajame sezone. Tokiu atveju Nowitzki taptų tik šeštuoju žaidėju lygos istorijoje, pasiekusiu šią ribą.

Kitas „Mavericks“ europietis, Luka Dončičius, šį kartą per 31 minutę pelnė 13 taškų (5/7 dvit., 1/5 trit., 0/2 baud. met.), atkovojo 5 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.

„Suns“ klubui ši pergalė yra tarsi vanduo dykumoje – prasčiausia lygos komanda laimėjo po dešimties iš eilės pralaimėjimų. Tiesa, 5 pergalės ir toliau išlieka blogiausias rezultatas šį sezoną. Po 6 turi komandos Rytuose – Čikagos „Bulls“ ir Atlantos „Hawks“.

„Suns“: T.J. Warrenas 30, Jamalas Crawfordas 17, Joshas Jacksonas 14, Trevoras Ariza 13, Richaunas Holmesas 11.

„Mavericks“: Harrisonas Barnesas 15, DeAndre Jordanas 14 (15 atk. kam.), Luka Dončičius ir Jalenas Brunsonas po 13, Wesley Matthewsas 11.

Dončičiaus pasirodymas: