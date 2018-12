Įvertinimai „Žalgirio“ žaidėjams: White'as ir Leo lemiamu metu įrodė savo vertę

Nuotr.: zalgiris.lt

Kauno „Žalgiris“ (6-7) sužaidė negražiausią akiai mačą šio sezono Eurolygoje, tačiau po dramatiškos kovos Stambule 75:71 sugebėjo įveikti vietos „Daruššafaka“ (1-12) klubą.

Prasidėjus priešpaskutinei mačo minutei po Ray McCallumo tritaškio (69:65), atrodė, kad „Žalgiris“ kris prieš Eurolygos autsaiderius, o šeimininkai nutrauks 10-ies pralaimėjimų seriją, tačiau užtikrintas Aarono White'o ir Leo Westermanno žaidimas dvikovos pabaigoje leido laikinosios sostinės klubui parsivežti pergalę iš Turkijos.

Rungtynės buvo dažnai stabdomos teisėjų švilpukų – kauniečiai išprovokavo net 30 priešininkų pražangų, o patys prasižengė 23 sykius.

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Brandonas Daviesas, kuris per 27 minutes pelnė 17 taškų (5/11 dvit., 7/11 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, porą kartų perėmė kamuolį, išprovokavo 6 varžovų pražangas ir surinko 17 naudingumo balų.

„BasketNews.lt“ žurnalistas Jonas Lekšas įvertino žalgiriečių žaidimą dvikovoje Stambule.

Brandonas Daviesas – 8 balai

27 min., 17 tšk. (5/11 dvit., 7/11 baud.), 4 atk. kam., 3 rez. perd., 2 per. kam., 6 išpr. praž., 17 naud. balų.

Brandonas ir vėl buvo geriausias komandos žaidėjas visų rungtynių metu. Krepšininkas puikiai išnaudojo missmatchus, gerai provokavo pražangas ir realizavo pirmąsias 7 baudas. Tiesa, rungtynių pabaigoje amerikietis prametė 4 svarbius baudų metimus iš eilės. Pikenrolo gynyboje puikiai dirbo kojomis, lemiamoje atakoje perėmė vieną svarbiausių rungtynių kamuolių, tačiau po savuoju krepšiu porą kartų leido varžovams susikurti antruosius šansus.

Aaronas White'as – 7,5 balo

32 min., 10 tšk. (2/2 dvit., 1/2 trit., 3/4 baud.), 6 atk. kam., 2 rez. perd., 2 kld., 4 išpr. praž., 17 naud. balų.

Iki paskutiniųjų rungtynių minučių Aaronas žaidė labai vidutinišką mačą, tačiau tada pataikė šaltakraujišką tritaškį, kitoje atakoje prasiveržė po krepšiu, o gynyboje atkovojo kamuolį, po kurio sekė kertinis Westermanno tritaškis. White'as jau ne pirmą kartą šį sezoną įrodo, kad nesvarbu, kaip besiklostytų rungtynės, jų pabaigoje jis gali prisiimti atsakomybę.

Leo Westermannas – 7 balai

22 min., 12 tšk. (2/4 dvit., 1/4 trit., 5/5 baud.), 2 rez. perd., 4 kld., 3 išpr. praž., 6 naud. balai.

Rungtynių žaidėjas Aaron White Taškai 10 Naudingumas 17 Atkovoti kamuoliai 6 Dvitaškiai 100% 2/2

Westermannas iki savo solo pasirodymo rungtynių pabaigoje nežaidė geriausio žaidimo, o tai pasako ir statistinis faktas - atakų organizatorius padarė 4 klaidas. Tiesa, gynėjas viso mačo metu puikiai atakavo tiesioginius oponentus nugara į krepšį, o visi pramesti metimai ir padarytos klaidos nublanksta prieš rungtynių pabaigoje pataikytą tritaškį ir šaltakraujiškai realizuotas baudas.

Marius Grigonis – 6,5 balo

21 min., 10 tšk. (0/1 dvit., 2/3 trit., 4/5 baud.), 4 praž., 6 išpr. praž., 10 naud. balų.

Marius viso mačo metu išlaikė gerą agresiją puolime, o taip pat grasino varžovams ir prie trijų taškų zonos. Gynyboje Grigonis porą kartų nespėjo veidu į krepšį su savo tiesioginiu oponentu, o tai privertė gynėją prasižengti 4 kartus.

Thomasas Walkupas – 6,5 balo

10 min., 6 tšk. (3/4 dvit.), 3 atk. kam., 3 praž., 6 naud. balai.

Thomasas į aikštę pirmą kartą žengė tik 28-ąją minutę ir iškart atliko neužtikrintą metimą iš vidutinio nuotolio, o gynyboje užsidirbo techninę pražangą už vaidybą, tačiau vėliau davė labai daug teigiamos energijos. Walkupas du kartus puolime pakartojo nesėkmingus komandos draugų metimus, o jo triuškinantis dėjimas turėtų atsidurti Eurolygos 13-ojo turo gražiausių epizodų viršūnėje. Gynyboje krepšininkas puikiai dirbo tiek su tiesioginiais oponentais, tiek ir prie užtvarų išsikeitęs su aukštaūgiais.

Artūras Milaknis – 6 balai

19 min., 8 tšk. (1/3 trit., 5/6 baud.), 5 atk. kam., 3 rez. perd., 3 išpr. praž., 13 naud. balų.

Artūras visų rungtynių metu darė sau nelabai įprastus darbus – kovojo kamuolius, skirstė perdavimus bei provokavo priešininkų pražangas. Jis buvo labai svarbus žaidėjas sutraukiant gynybą į save, tačiau gynyboje Milas vėluodavo prieš už save atletiškesnius ir staigesnius amerikiečius. Ketvirtajame kėlinyje snaiperis perimetre turėjo tris idealias progas, tačiau tikslą pasiekė tik vienas tolimas metimas.

Edgaras Ulanovas – 6 balai

30 min., 6 tšk. (1/1 dvit., 0/1 trit., 4/4 baud.), 3 atk. kam., 4 išpr. praž., 11 naud. balų.



Ulanovas žaidė protingai ir klaidų nedarė, o kartais norėjosi agresyvesnio jo žaidimo. Edgaras daug dirbo be kamuolio ir gerai užsiiminėjo pozicijas, kas leido išprovokuoti „Daruššafaka“ žaidėjų pražangas. Tiesa, per daugiau nei 30 minučių 2 išmesti metimai iš žaidimo toliau išlieka per mažas skaičius. Momentais atrodydavo, kad Ulanovo tiesiog nėra aikštėje.

Derrickas Waltonas – 5,5 balo

20 min., 4 tšk. (2/6 dvit., 0/1 trit.), 5 atk. kam., 1 rez. perd., 1 kld., 4 išpr. praž., 8 naud. balai.

Žaidimo organizavimo prasme tai buvo žymiai geresnės Waltono rungtynės, lyginant su maču Miunchene, bet... Derrickui kontroliuojant kamuolį, žaidimas atrodo daug statiškesnis, o ir žaidėjo didelis klaidinamų judesių arsenalas yra dažniau naudojamas bereikalingai ir neretai dėl to yra perlaikomas kamuolys. Porą kartų įžaidėją nuo klaidos išgelbėjo teisėjo švilpukas, taip pat Waltonas atliko porą neprotingų sprendimų, kai tiesiog įlipo į medį. Verta pagirti gynėją dėl pagalbos aukštaūgiams kovojant dėl kamuolių gynyboje.

Antanas Kavaliauskas – 1 balas

8 min., 0 tšk. (0/2 dvit.), 1 atk. kam., 1 rez. perd., 1 per. kam., 1 kld., 4 praž., -3 naud. balai.

Reikia tikėtis, kad Kavaliauskas šį mačą kuo greičiau pamirš. Antanas aikštėje atrodė labai sutrikęs, o vieną epizodą po kito sekė nesėkmės. Tik išėjęs į aikštę vidurio puolėjas užsidirbo dvi greitas pražangas, o pirmąją mačo pusę puikiai iliustravo Antano kvaila pražanga prieš iš toli metantį Dieblerį. Antroje rungtynių dalyje Kavaliauskas išėjęs į aikštę neužbaigė metimo iš dėkingos situacijos, o vėliau gauta ketvirtoji asmeninė pražanga pasodino centrą visam laikui ant atsarginių žaidėjų suolelio.

Laurynas Birutis – 1 balas

5 min., 0 tšk. (0/1 dvit.), 0 atk. kam., 1 blk., 3 praž., -3 naud. balai.

Tai buvo katastrofiškos rungtynės jaunajam „Žalgirio“ centrui. Birutis, tik išėjęs į aikštę, neatkovojo kamuolio gynyboje, ant ūselio neturėjo priešnuodžių prieš fiziškai už save stipresnius varžovų aukštaūgius, o visą Lauryno žaidimą iliustravo lanko nelietęs metimas iš vidutinio nuotolio.

Rokas Jokubaitis aikštėje neišbuvo 5 minučių, todėl jo pasirodymo nevertinome, tačiau savo debiutinėse rungtynėse Eurolygoje, 18-metis vaizdo tikrai negadino ir net spėjo pasižymėti, kai nubėgęs nuo kranto iki kranto pelnė taškus.