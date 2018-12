Luka Dončičius Los Andžele sužaidė rezultatyviausią karjeros mačą

Nuotr.: USA Today – Scanpix

Statistika

Luka Dončičius pasiekė asmeninį NBA rezultatyvumo rekordą, tačiau lemiamu metu Los Andželo „Clippers“ (18-13) išsprendė slovėno mįslę ir savo aikštėje 125:121 (30:27, 35:27, 24:28, 36:39) įveikė Dalaso „Mavericks“ (15-15).

Dončičius rungtynėse per 31 minutę įmetė 32 taškus (7/14 dvit., 3/6 trit., 9/13 baudos), atkovojo 4 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir perėmė 4 kamuolius.

Iki šio mačo Dončičiaus rekordas buvo 31 taškas, kuriuos krepšininkas buvo įmetęs į San Antonijaus „Spurs“ krepšį.

Vien per trečiąjį kėlinį 19-metis 201 cm ūgio gynėjas surinko 14 taškų, o po jo turėjo 27 taškus. Vis tik per lemiamas 12 minučių gynėjas įmetė tik penkis taškus, kuriais pasižymėjo per paskutines 24 sekundes.

Iki rungtynių pabaigos likus 5 minutėms „Mavericks“ po Salah Mejri ir Maximiliano Klebero taškų pirmavo 109:104, tačiau tuomet spurtu atsakė „Clippers“. Danilo Gallinari pataikė tritaškį ir dvitaškį bei rezultatas tapo lygus.

Netrukus italas pelnė dar keturis taškus, tiek pat pridėjo Lou Williamsas, Montrezlas Harrellis įkrovė iš viršaus ir likus minutei „Clippers“ pabėgo 119:111.

DeAndre Jordanas pataikė abi baudas, o likus 24 sekundėms Dončičius pelnė pirmuosius taškus ketvirtajame kėlinyje ir „Mavs“ deficitą nukirpo iki 4 taškų. Likus 11 sekundžių po Jose Barea pataikyto tritaškio komandas skyrė tik 3 taškai, bet Tobiasas Harrisas neklydo atlikdamas baudos metimus.

Tiksint paskutinėms sekundėms Dončičius smeigė tritaškį ir rezultatas tapo 121:123, bet „Clippers“ vėl neklydo – Harrisas sumetė baudas ir pergale džiaugėsi šeimininkai.

Rungtynių žaidėjas Danilo Gallinari Taškai 32 Naudingumas 34 Tritaškiai 50% 3/6 Dvitaškiai 80% 8/10

Nugalėtojų gretose puikiai žaidė 30-ies metų 208 cm ūgio italas Danilo Gallinari, kuris per 34 minutes įmetė 32 taškus (8/10 dvit., 3/6 trit., 7/7 baudos) ir pasiekė savo geriausią sezono rezultatą. Puolėjas taip pat atkovojo 6 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

Tai buvo pirmosios DeAndre Jordano rungtynės, kurias jis sužaidė prieš buvusią savo komandą „Clippers“, kurioje praleido devynis sezonus. Krepšininkas pelnė 11 taškų ir sugriebė 22 kamuolius, o po rungtynių taip atsisveikino su buvusiu komandos draugu Bobanu Marjanovičiumi:

„Clippers“: Danilo Gallinari 32 (11/16 metimai, 7/7 baudos), Lou Williamsas 26 (8/9 dvit.), Montrezlas Harrisas 18, Tobiasas Harrisas 16 (9 atk. kam.).

„Mavericks“: Luka Dončičius 32 (10/20 metimų, 9/13 baudos), Jose Barea 19 (8 rez. perd.), Harrisonas Barnesas 16, Devinas Harrisas 13, DeAndre Jordanas 11 (22 atk. kam.).

