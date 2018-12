Pirmąjį mėnesį „Žalgirio“ dubleriuose išdirbęs Šernius: „Uleckas pasiruošęs žaisti LKL“

Nuotr.: Fotodiena.lt

Lapkričio 24-ąją dieną Kauno „Žalgirio-2“ komandos vairą perėmęs Mantas Šernius klube darbuojasi jau beveik mėnesį, o su juo ekipa NKL iškovojo 3 pergales ir patyrė 3 nesėkmes.

Visi trys pralaimėjimai buvo itin skaudūs ir patirti daugiausia 3 taškų skirtumu. Vilniaus „Perlui“ nusileista 2 taškais, Molėtų „Ežerūnui“ – vienu, o Klaipėdos „Neptūnui-Akvaservis“ – 3 taškais.

Šiandien Manto Šerniaus treniruojama kariauna susikaus su Šakių „Vyčiu“, o šis mūšis, kurį nuo 18 val. transliuos BTV televizija, paskelbtas centrinėmis savaitės rungtynėmis.

– Komandoje dirbate beveik mėnesį. Ką pavyko per tą laiką nuveikti? – „nklyga.lt“ paklausė Šerniaus.

– Pirmiausia pavyko susipažinti su žaidėjais – suprasti jų stipriąsias savybes bei pažinti juos kaip žmones už krepšinio salės. Pavyko dar giliau susipažinti su „Žalgirio“ sistema, įsilieti į klubą, susibendrauti su komandos mediku, asistentu, fizinio rengimo treneriu, paskirstyti komandos savaitės planus. Žaidžiame tik penktadienį ir šeštadienį, tad planas nėra įprastinis. Reikėjo tokius buitinius dalykus susitvarkyti. Mes turime jaunimą, mūsų tikslas nėra tik turnyrinė lentelė. Turime ugdyti krepšininkus, mokyti juos tapti profesionalais, tuo pačiu ir to, kad jie siektų aukščiausių rezultatų. Ypatingai svarbu ir atsistatymai po rungtynių.

– „Žalgiris“ nori, kad dubleriai žaistų panašia sistema kaip ir pagrindinė komanda. Ar ta sistema prieš tai nebuvo gerai perteikta ir ją reikėjo tobulinti?

– Manau, kad dėl to ir išsiskyrė keliai su prieš tai dirbusiu treneriu (Tomu Keršiu – aut. past.). Jis vadovavosi savo krepšinio sistema tiek puolime, tiek ir gynyboje. Turime žinoti, kad mūsų komandoje bent trys krepšininkai visada esant reikalui dalyvauja ir pagrindinės komandos treniruotėse. Kaip žinome, dabar „Žalgirį“ kamuoja traumos ir mums labai svarbu padėti jiems ruoštis Eurolygos rungtynėms. Tuo pačiu turime ir patys ruošti jaunimą ateičiai. Tikiuosi, kad Šarūnas Jasikevičius čia bus ne vienas metus ir kitais metais mūsų jaunieji krepšininkai dar geriau žinos sistemą, tad jiems bus lengviau siekti pagrindinės komandos.

– Ar sunku perteikti „Žalgirio“ sistemą?

– Supraskite, kad krepšininkui išmokti sistemą reikia bent 2-3 mėnesių, priklausomai nuo jo mentaliteto, prieš tai turėtų sistemų. Čia yra jauni krepšininkai, kurie tik ką baigė sporto mokyklas, o ten tikrai nėra labai sudėtingų sistemą ir reikalavimų, tad su jais dėl to yra dar sunkiau. O „Žalgirio“ sistema jaunimui yra gana sunki. Tai jau yra Eurolygos lygis ir kaip matome, tai yra „Top 8“ komandos sistema.

– Lukas Uleckas jūsų treniruotose rungtynėse pelno po 17,3 taško. Turbūt tai jau toks žaidėjas, kuris NKL privalo duoti rezultatą?

– Man atėjus į komandą, Lukas dar gydėsi traumas, neseniai pasveiko. Lukas jau kitą sezoną turėtų žengti į LKL, kadangi tam yra pasiruošęs tiek savo fizinėmis galimybėmis, tiek ir krepšinio IQ. Jis turi visas galimybes NKL jau dabar žaisti gerai ir manau, kad ir LKL padėtų ne vienai komandai.

– 17-metis Modestas Kancleris šį sezoną rodo kur kas geresnius rezultatus nei praėjusiais metais pelnydamas po 5,8 taško ir atkovodamas po 4,9 kamuolio. Kokios yra šio 203 cm ūgio puolėjo perspektyvos?

– Supraskime, kad tokiame amžiuje vyksta brendimas, paauglystė. Manau, jis yra labai spaudžiamas aplinkinių, visi jam kartoja, koks jis perspektyvus. Jam šiek tiek reikėtų atsiriboti nuo šių kalbų ir tiesiog surasti savo vietą komandoje. Toks yra mano tikslas – surasti jo vieną, pritaikyti jam užduotis. Jis pats turi atrasti savo stipriąsias puses ir suprasti silpnąsias, taip pat atsiriboti nuo aplinkinių bei žengti į profesionalaus krepšininko gyvenimą.

Šis žingsnis būna sunkus tikrai ne vienam krepšininkui ir Modestas turi jį žengti, jeigu nori atsiverti kaip aukšto lygio žaidėjas. Be to, visi krepšininkai skirtingu laiku subręsta. Žinome, kad Mindaugui Kuzminskui, kuomet jam buvo 18 metų, treneriai sporto mokykloje siūlė baigti karjerą. Tuomet aš „Šiauliuose“ buvau asistentas ir jis atvažiavo į mūsų komandą. Puikiai mačiau pradžią pavyzdžio, kaip nurašytas 19 metų krepšininkas gali atsidurti NBA. Modestas irgi turi negalvoti, kad 17-18 metų jau yra riba. Jis yra vėlyvesnio brendimo ir tas iš šono spaudimas, kad jau esi geras krepšininkas… Jis turi užsibrėžti savo ribas, ką gali ir ko negali. Tik tada, žingsnis po žingsnio, tos silpnos vietos turi taps stipriosiomis. Jis tam laiko turi.

– Kada gali į aikštę grįžti Martynas Arlauskas, kuriam buvo nustatytas stresinis kojos lūžis?

– Kaip tik praėjusioje treniruotėje pirmą kartą su juo dirbome kartu, jis šiek tiek jau žaidė penki prieš penkis. Kiek teko kalbėtis, viskas yra gerai ir manau, kad po Kalėdų pradėsime jį įvesti į aukštesnes apsukas, o po Naujų metų jis jau pasirodys rungtynėse.

– Pastaruoju metu mažiau su dublerių komandoje žaidė lyderiai Rokas Jokubaitis ir Erikas Venskus. Kaip keičiasi komandos žaidimas su jais ir be jų?

– Aš visada praktiškai tiek treniruotėms, tiek ir rungtynėms turiu turėti kelis planus – tiek su jais, tiek ir be jų, nes jeigu vakare „Žalgiryje“ įvyks žaidėjo trauma, tai aš kitą dieną to jauno krepšininko neturėsiu. Rungtynėms turiu ruoštis jau kelias dienas prieš, tad visada turiu kelis planus. Taip, man viską ir keičia. Jokubaitis yra aukštas gynėjas, kairiarankis, gali prieš žemesnius gynėjus sužaisti ir po krepšiu, o tokių NKL yra nemažai, jis taip pat ir įsiveržus po krepšiu nebijo užbaigti prieš aukštaūgius. O kiti mano gynėjai praktiškai to negali daryti. Dėl to turime paruošti kelis planus.

– Kaip atrodo būsimojo varžovo Šakių „Vyčio“ žaidimas?

– Jau turnyrinės lentelės vieta (3 vieta – aut. past.) šiais ir pastaraisiais metais pasako, prieš kokią komandą žaisime. Šiemet ji ypač pasižymi žaidimu perimetre, gynėjai itin gerai pataikantys. Komanda remiasi patyrusiais krepšininkais, daugiau remiasi poziciniu krepšiniu. Manau, kad didelis darbas bus mūsų gynėjams išlikti veidas į veidą, neleisti išsimesti savų metimų. Veikiausiai šiose rungtynėse neturėsime Roko Jokubaičio ir Eriko Venskaus, bet mums padės Lukas Uleckas.