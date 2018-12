Nuotr.:

Po krepšininko karjeros pabaigos iš karto treneriu tapęs Šarūnas Jasikevičius šiam žingsniui ruošėsi dar rungtyniaudamas paskutiniais sezonais. Eurolygos kūrybinės grupės akiratyje atsidūręs Kauno „Žalgirio“ strategas atskleidė, jog klausydamas vienų geriausių Europos trenerių nurodymų jis vėliau juos analizuodavo ir keldavo klausimus sau individualiai.

„Man labai pasisekė, jog per paskutiniuosius 2-3 metus mane treniravo tokie treneriai kaip Xavi Pascualis ir Željko Obradovičius. Tuomet jau mane traukė jų darbas, todėl ieškodavau atsakymų, kodėl jie imasi tam tikrų dalykų, dėl kokių priežasčių jie keičia sprendimus, ir iš to po truputį mokiausi.

Šiuo atveju, tai yra savotiškas privalumas, jog dar pats žaidžiau prieš ketverius metus ir visa tai vis dar išlikę šviežiai. Ruošiu rungtynių planus prieš žaidėjus, prieš kuriuos dar pačiam teko rungtyniauti. Tai yra visai kas kita, kadangi pačiam teko pajausti jų asmenybes, stiprybes ir silpnybes“, – pasakojo Jasikevičius.

Sportinę aprangą iškeitus į kostiumą, kartu su šia transformacija Jasikevičiaus pečius užgulė daugybė atsakomybių – nuo komandos buities vedimo iki propaguojamo krepšinio stiliaus pateikimo. Artėjant rungtynėms, prisideda ir įtampa, o visas dėmesys būna sutelkiamas ties varžovu, prieš kurį Jasikevičius ir štabo privalo būti pasiruošę bet kokiems variantams.

„Į rungtynes eini su keliomis idėjomis. Jeigu pirminė nesuveikia, tada imiesi plano B, o galimai ir plano C, – teigė Jasikevičius. – Jeigu ir planas C nepadeda, tikriausiai mes esame nepakankamai geri tą naktį. Tada belieka tik eiti į priekį ir koncentruotis ties kitu vakaru.

Nerimavimas atsiranda dėl to, ar visi sugalvoti dalykai pavyks, tačiau viskas pasikeičia prasidėjus rungtynėms, kada tai pasimiršta, o tu pasineri į įvykius, mąstai apie ataką po atakos ir stengiesi žaidėjams suteikti reikalingą informaciją, ypatingai atsarginiams, jog jie nedarytų tokių pat klaidų.“

Savo darbą taip pat nuosekliai analizuojantis Jasikevičius pripažįsta, jog ypatingai spaudžia tiek save, tiek savo žaidėjus, jog būtų pasiekti maksimalūs rezultatai. Eurolygos legenda neslepia – nepasisekus būna labai liūdna.

„Sau susikuriu didžiausią spaudimą, kokį tik galima, taip pat išsikeliu pačius didžiausius tikslus. Bandau įrodyti savo žaidėjams, jog išorinis spaudimas nėra toks svarbus, viskas priklauso nuo to, kiek pats save stumi į priekį, – pabrėžė „Žalgirio“ vyr. treneris. – Nėra vieno teisingo kelio, kaip tapti geru treneriu. Tai – niekada nesibaigiantis mokymosi procesas. Reikia įsikalti į galvą, jog viskas susideda ne iš tik žinių, bet ir iš to, kaip tu sugebi tai perteikti per žaidėjus.“