Nusivylimo neslėpęs Jasikevičius: „Tai nėra „Žalgiris“, kurį bandome kurti“

Kauno „Žalgiris“ pirmąjį Eurolygos ratą ir 2018-uosius metus užbaigė apmaudžiu pralaimėjimu Las Palmo „Gran Canaria“ krepšininkams, o nusivylimo po rungtynių neslėpė ir žalgiriečių vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius.

„Labai skausmingas pralaimėjimas. Seniai mačiau mūsų komandą be energijos, taip nesilaikant žaidybinio plano ir tikrai norėjosi surasti žaidėjus, kurie tą planą galėtų išpildyti. Momentais tų žaidėjų ieškojome darydami daug keitimų, momentais paprasčiausiai žaidėme su tais, kurie nesilaikė žaidybinio plano“, – sunkų vakarą Las Palme apibūdino Jasikevičius.

„Kažkokią viltį įpūtėme antroje pusėje, kai žaidėjai pradėjo žaisti truputį agresyviau, bet negalvoju, kad buvome verti pergalės ir senai taip buvau nusivylęs visa situacija. Ko gero, nesugebėjau priversti komandą suprasti, kad čia bus labai sunku. Ir vis dėlto, su visa šita kelione ir laiko skirtumu yra specifinė situacija. Bet kaip ir sakiau, kažkur žaidėjams nesugebėjome įpūsti energijos“, – pralaimėjimą reziumavo „Žalgirio“ strategas.

– Galbūt, varžovai bandė kažkaip išmušti iš vėžių?

– Nemanau, kad buvo kažkas tokio, ko mes nelaukėme. Buvo ta pati dvigubinimo sistema, kuriai ruošėmes dvi dienas, bet viena yra ruoštis, o kita – perteikti aikštelėje. Mes to nesugebėjome ir man tai – skausmingas pralaimėjimas, nes tai nėra „Žalgiris“, kurį bandome kurti. „Žalgiris“ visada pasižymi energija, kovingumu, o pirmos 25 minutės buvo absoliučiai atvirkštinis vaizdas.

Ypač nuvylė įžaidėjai. Netgi pasakyčiau, jog iš visų Rokas Jokubaitis labiausiai laikėsi žaidybinio plano, tik gaila, kad porą kartų kamuolys paprasčiausiai išslydo iš rankų, kas iš dalies yra atleidžiama.

Rungtynių žaidėjas Xavier Rabaseda Taškai 15 Naudingumas 27 Tritaškiai 75% 3/4 Blokuoti metimai 2

– Kas padėjo užsikabinti trečiajame kėlinyje?

– Sunku pasakyti ar „Gran Canaria“ atsipalaidavo, ar mes kažkiek agresyviau iš savęs bandėme išspausti, bet tai nebuvo „Žalgiris“, kurį esame įpratę matyti.

– „Žalgiriui“ taip pat neįprasta žaisti be trijų traumuotų žaidėjų. Kiek tai išbalansavo komandą?

– Mes galėjome laimėti su šita komanda.

– Kodėl komandai pradėjus vytis varžovus, į aikštelę buvo mesti jauni krepšininkai?

– Todėl, kad iki ketvirčio galo buvo likę nedaug laiko ir reikėjo patausoti žaidėjus, kurie jau buvo mirę.

– Kiek Wolterso žaidime jaučiasi traumos padariniai?

– Aš galvoju dar jaučiasi. Viena yra traumos padariniai, kada jis negali žaisti 100 proc. fiziškai ir yra antras dalykas, kai jis visiškai nesilaiko žaidybinio plano.

– „Žalgiris“ uždarė pirmąjį Eurolygos ratą. Kaip būtų galima vertinti ne rezultatus, bet komandos augimą?

– Komandos augimas kažkuriuo momentu tikrai pasireiškė ir buvo daug pozityvių ženklų, kuriuos dabar absoliučiai sustabdė traumos. Tikrai nesiteisinsiu šioms rungtynėms traumomis ir žaidėjų nebuvimu, bet šnekant apie komandos augimą, tai traumos mus labai stabdo.

– Kiek skausminga, žinant kaip „Žalgiris“ palaiko Leo Westermanną ir tai, jog jis vėl iškrito ilgam laikui?

– Čia gyvenimas. Antanas irgi gavo traumą po geriausių rungtynių, reikia iš to išlipti, per save persilaužti ir duoti daugiau energijos. Klausiau žaidėjų komentarų ir sakė, kad jiems reikia sužaisti labai geras rungtynes. Jiems nereikia kažkokių supermeniškų pastangų, jog laimėtų Eurolygos rungtynes, bet tikrai reikia laikytis žaidybinio plano, nes mes tada griūname kaip komanda ir nedarome to, kas mus daro labai gerais.

– Ieškant pozityvių dalykų, rezultatyviausios Biručio rungtynės Eurolygoje. Ar tai džiugina?

– Galvoju, kad jis žaidė gerai, bet lygiai taip pat, kaip ir visi kiti, nedavė detalių išpildymo, kuris gale rungtynių labai daug reiškė. Jeigu reiktų išskirti vieną gerą žaidėją, aš nežinau, ką. Galbūt tik Jokubaitis suprato, ką mes dirbome dvi dienas prieš šitą komandą. Pridėjus tai, kad kažkodėl neturėjome energijos, gavosi labai skausmingas pralaimėjimas.