Teigiami pokyčiai: trenerius pakeitusios Eurolygos komandos akivaizdžiai pagerino žaidimą

Nuotr.: Sputnik - Scanpix

Nuotr. Sputnik - Scanpix

Pirmajame šio sezono Eurolygos rate penki klubai jau pakeitė vyriausiuosius trenerius, o tai, kaip rodo statistika, atnešė teigiamus rezultatus komandoms. Šią savaitę stipriausiojo Senojo žemyno lygoje užfiksuotas ir įdomus reiškinys – visos komandos, pakeitusios trenerius, šventė pergales.

Trys iš jų laimėjo netgi paneigdamos bukmekerių prognozes – jos nebuvo laikomos favoritėmis laimėti.

Taip penkioliktajame Eurolygos ture laimėjo Las Palmo „Gran Canaria“, Atėnų „Panathinaikos“ ir Stambulo „Daruššafaka“ ekipos, o Tel Avivo „Maccabi“ ir Vitorijos „Baskonia“ pateisino savo favorito statusą.

„Gran Canaria“ komandoje Victoras Garcia 11-ajame Eurolygos ture vyriausiojo trenerio poste pakeitė Salva Maldonado. Ispanijos klubas nuo to laiko iškovojo 3 pergales iš 5 galimų, o praėjusiame ture 73:66 įveikė Kauno „Žalgirį“.

„Panathinaikos“ klubas tik trečiadienį sulaukė naujojo trenerio Ricko Pitino, kuris atvyko iš JAV ir pakeitė Xavierą Pascualį. Legendinio trenerio debiutas Europoje neapkarto – namuose žaidę Atėnų krepšininkai 96:84 įveikė Maskvos CSKA.

Nuotr. Reuters – Scanpix

Šią savaitę dvylikos pralaimėjimų seriją Eurolygoje pavyko nutraukti „Daruššafaka“ klubui, kuris namuose užfiksavo sensaciją 79:75 įveikdamas Pirėjo „Olympakos“ ekipą. Stambulo vadovai po 11-ajame Eurolygos ture patirtos nesėkmės prieš „Maccabi“ klubą nusprendė iš trenerio pareigų atleisti Ahmetą Čakį, o jį pakeitė Selcukas Ernakas.

„Maccabi“ auklėtiniai, kuriuos nuo 8-ojo Eurolygos turo treniruoja Ioannis Sfairopoulas, namuose po atkaklios kovos 94:92 palaužė „AX Armani Exchange“ krepšininkų pasipriešinimą. Tai buvo ketvirtoji graiko treniruojamos komandos pergalė per 8 sužaistus mačus. Palyginimui, buvęs Izraelio klubo treneris Nevenas Spahija iš 7 rungtynių laimėjo vos kartą.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

„Baskonia“ klubas trenerį Pedro Martinezą pakeitė po to, kai 7-ajame Eurolygos ture Podgoricjoje pralaimėjo vietos „Budučnost“ ekipai. Vietoje Martinezo vyriausiojo trenerio poste stojo Velimiras Perasovičius, o jo treniruojami auklėtiniai praėjusiame ture išvykoje 85:77 įveikė be Aleksejaus Švedo žaidusius Maskvos srities „Chimki“ krepšininkus. Tai buvo jau penktoji Ispanijos klubo pergalė per 8 turus, kai už ekipos trenerio vairo stovi Perasovičius.

Tai, kad atvykę treneriai į komandų žaidimą įnešė teigiamų permainų atspindi ir bendra statistika – per 26 mačus, kai klubams vadovavo naujieji strategai, buvo iškovotos 14 pergalių. Palyginimui, jau atleisti treneriai iš 49 mačų sugebėjo laimėti vos 13 sykių.