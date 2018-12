„Žalgirio“ žaidėjų įvertinimai pirmajame rate: aukščiausi balai – legionieriams

Anonimas

birutis aisku didelis nusivylimas kolkas nes labai sunkiai renkasi kamuolius,grigonis gynyboj irgi nespeja bet bent jau nedrebina kinkom.is legiono tik davies,white,walters ir westerman atidirba gaunamus pinigus.na ir didziausias disappointment aisku ulanovas,normaliam klube jam jau seniai butu baudos uz toki zaidima uzdetos,o cia jau puse sezono praejo,o jis atsiputes toliau mala sh.jankunas jau ne to amziaus kad ji statyt pagrindiniu,jis is bedos gali atzaist 10-15min ir viskas.kuo galvojo klubo vadovai komplektuodami vasara komanda sunku pasakyt jei i pf tik vienas white yra ir is bedos ulanovas.