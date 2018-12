LeBronui – 34-eri: 9 dalykai, kurių apie jį nežinojote

Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

Vienas geriausių planetos krepšininkų LeBronas Jamesas šiandien mini savo 34-ąjį gimtadienį ir ESPN žurnalistas Dave‘as McMenaminas siūlo apžvelgti 9 dalykus, kurių galbūt nežinojote apie Los Andželo „Lakers“ žvaigždę.

Ryšys su Denverio „Nuggets“

2016 m. vasarą, po NBA finalo, kuomet Klivlando „Cavaliers“ panaikino 1-3 serijos deficitą prieš „Golden State Warriors“, LeBronas ilsėjosi Italijos pakrantėje. Nieko neįprasto turtingam ir žinomam asmeniui, išskyrus tai, jog 90-ies metrų ilgio jachta priklausė „Nuggets“ savininkui Stanui Kroenkei, o jam kompaniją palaikė klubo prezidentas Joshas Kroenke.

„Nuggets“ bandė aplenkti visus ir likus dvejiems metams iki Jameso sprendimo pradėjo žvaigždės medžioklę bei būtent todėl buvo priskiriami prie komandų, galinčių persivilioti LeBroną šią vasarą.

„Jis – puikus mano draugas, – apie J. Kroenke atsiliepė Jamesas. – Apie galimą perėjimą kalbėjome porą kartų.“

„Nuggets“ Jamesui netgi buvo nusiuntę naujų marškinėlių prototipus, ant kurių puikavosi krepšininko pavardė, tačiau net ir tokios pastangos LeBrono nesudomino.

„Jis sakė, jog su šia apranga atrodyčiau puikiai. Esame puikūs bičiuliai, tačiau perėjimas į „Nuggets“ mano galvoje daug vietos neužėmė“, – teigė Jamesas.

Marškinėlių numerio dalijimasis su Lance‘u Stephensonu

Kuomet LeBronas paliko Majamio „Heat“, jis sugrįžo prie sau įprasto 23-iojo numerio, taip nuošalyje palikdamas 6-ąjį. Vis tik šiuo metu pastarąjį numerį atletas naudoja treniruočių metu, o šią idėją pasiskolino iš amerikietiško futbolo žaidėjo Deiono Sanderso.

„Kai jis pradėjo žaisti profesionaliai, treniruotėse vilkėdavo 2-ąjį numerį, tačiau rungtyniaudavo su 21-uoju. Štai ir viskas“, – savo sprendimą argumentavo Jamesas.

Nuotr. AP-Scanpix

„Lakers“ treniruotėse dažnai galima išvysti, jog šeštasis numeris gina šeštąjį, kuomet mikrodvikovose susiduria LeBronas ir Stephensonas. Tokios žurnalistų pastabos išprovokavo Jameso šypseną.

„Treniruotėse 6-ąjį numerį vilkiu jau ilgą laiką. Pradedu suprasti, jog dauguma jūsų nežinote, kas aš“, – tąkart per dantį žurnalistus traukė LeBronas.

Galvos juostos sugrįžimas

Jamesas galvos juostą devėjo nuo pat karjeros NBA pradžios, tačiau šią tradiciją sustabdė 2015-ųjų kovą.

„Padariau tai, nes norėjau atrodyti, kaip visi komandos draugai. Tiesiog norėjau būti vienas iš savų, nieko daugiau“, – tąkart savo sprendimą argumentavo krepšininkas.

Vis tik šį sezoną LeBronas sugrąžino senąją tradiciją lapkričio 7-ąją, rungtynėse su Minesotos „Timberwolves“. Priežastis gali būti tokia pati, dėl kurios šios minties buvo atsisakyta. „Lakers“ gretose galvos juostą reguliariai dėvi JaVale‘as McGee, Rajonas Rondo, Kentavious Caldwellas-Pope‘as, Brandonas Ingramas ir Kyle‘as Kuzmą, o kartą šią aprangos detalę buvo panaudojęs ir Joshas Hartas.

„Knygų klubo narys ir keliaujanti biblioteka“

Jamesas pastaruosius kelerius metus per atkrintamąsias atsiriboja nuo socialinių tinklų ir savo laiką paskiria knygų skaitymui.

Prieš dvejus metus tai buvo Jerry Westo gyvenimo istorija „West by West“, o praėjusį pavasarį Jamesas pasinėrė į „Alchemiko“ skaitymą. Įdomu ir tai, jog pastaroji knyga yra viena mėgstamiausių „Lakers“ generalinio vadybininko Robo Pelinkos.

Šiemet Jamesas nebelaukė atkrintamųjų ir atvykęs į Los Andželą perskaitė Pelinkos rekomenduotą Doris Kearns Goodwin kūrinį „Lyderystė neramiais laikais“ (angl. „Leadership: In Turbulent Times“). Krepšininkas taip pat vartė buvusių JAV prezidentų, Abrahamo Lincolno, Teodoro Ruzvelto, Franklino D. Ruzvelto ir Lyndono B. Johnsono, autobiografijų puslapius, taip tikėdamasis pasisemti pamokų iš vienų geriausių praeities lyderių.

Šį sezoną jis taip pat perskaitė T.J. Englisho knygą „Havanos noktiurnas“ (angl. „Havana Nocturne“), kurioje pasakojama apie mafijos išplitimą Kuboje.

„Mėgstu žiūrėti filmus apie mafiją, nesvarbu, ar istorijos tikros, ar išgalvotos, – pasakojo Jamesas. – Meyeris Lansky, Lucky Luciano, visi šie vyrukai. „Krikštatėvis“ yra vienas mano mėgstamiausių filmų.“

Finalo metu patirtas mėšlungis tapo verslo galimybe

Jamesas treniruojasi ištisus metus, su mintimi, jog jeigu niekada neprarandi sportinės formos, taip yra lengviau joje išlikti. Toks atsidavimas buvo itin skaudus, kuomet Jamesą kūnas pavedė 2014 m. pirmose finalo serijos rungtynėse su San Antonijaus „Spurs“. LeBronas aikštelę buvo priverstas palikti ketvirtojo kėlinio viduryje, o „Spurs“ tąkart šventė pergalę.

„Po šio incidento pradėjome bendradarbiavimą su farmacijos kompanija bei išmėginome skirtingus receptus ir ingredientus, tačiau tuo pačiu metu viską darėme saugiai, švariai bei gavus reikiamus patvirtinimus“, – teigė ilgametis Jameso fizinio pasirengimo treneris Mike‘as Mancias.

„Galų gale radome gerą receptą, kuris iš tiesų veikė ir tai nebuvo išskirtinai mėšlungio prevencijai, bet labiau bendras kūno papildas“, – mintį pratęsė Mancias.

Jog receptas suveikė, parodė ir praktika. Praėjusį sezoną Jamesas sužaidė visuose reguliariojo sezono susitikimuose, o Rytų konferencijos finalo septintose rungtynėse su Bostono „Celtics“ aikštelėje praleido visas įmanomas 48 minutes.

Tuo metu minėtasis receptas artėja prie dienos šviesos visiems. Vienijant jėgas su Arnoldu Schwarzeneggeriu, Lindsey Vonn ir Cindy Crawford turėtų būti išleista įmonė „Ladder“ – kompanija, kuri prekiaus kūno priežiūros produkcija, kurią naudoja pats Jamesas.

Žvakių uždegimas išvykose

Persirengimo kambariai įprastai būna pilni žmonių ir dvelkiantys prakaitu, tačiau išvykos rungtynėse LeBronas įnešė kiek kitokią atmosferą, prieš kiekvieną susitikimą įžiebdamas žvakę.

Tai veikiausiai susiję su nauju Jameso įpročiu meditacijai – praktika, kuriai krepšininkas stengiasi skirti 15-20 minučių per dieną. LeBronas tai dažniausiai daro per laisvesnį laiką prieš rungtynes.

„Iš pradžių jaučiausi kiek keistai, nes tai buvo kažkas nauja ir visiškai priešinga man, – pasakojo Jamesas. – Tačiau dabar būdamas su vidiniu savimi jaučiuosi vis geriau ir geriau. Man tai veikia.“

Kiekvienas žingsnis sekamas dokumentinio filmo filmavimo grupės

Treniruotės, mėtymas į krepšį, rungtynės tiek namuose, tiek išvykose – praktiškai kiekvienas LeBrono žingsnis yra sekamas filmavimo grupės, kurią sudaro Jamesui priklausanti įrašų kompanija „SpringHill“ ir „NBA Entertainment“.

Kodėl tai daroma, kol kas tiksliai nėra žinoma, bet spėjama, jog tai bus dokumentinių filmų ciklas „More Than An Athlete“ arba pilnametražis dokumentinis filmas „More Than A Game“.

Žymusis kreidos išpūtimas – relikvija

Kaip ir galvos juostos devėjimas, taip ir kreidos išpūtimas į oro dingo iš Jameso repertuaro. Tai buvo tokia įprasta rutina, jog Jamesui sugrįžus į „Cavaliers“, per pirmąsias jo rungtynes fanams buvo duoti popieriniai konfeti, kuriais buvo galima pamėgdžioti vietos dievuką.

Jamesas šio įpročio atsisakė 2014-15 m. sezone, tačiau net ir dabar galima išvysti, jog jis savo rankas sutrina kreida, o viską baigia greitu suplojimu ir silpnu papūtimu, siekiant nuvalyti likusias dulkes.

Gerų santykių palaikymas su savininke

Nuo pat jaunystės LeBronas žavėjo trenerius savo branda ir pasitikėjimu, kuomet tekdavo su juo bendrauti gyvai. Ši savybė persikėlė ir į „Staples Centre“, kur esant beveik 19 tūkst. žiūrovų miniai, Jamesas perskrodžia visą ūžesį, jog galėtų skirti sekundę „Lakers“ savininkei Jeanie Buss. Paprasčiausias mirktelėjimas prieš prasidedant veiksmui aikštelėje į jos ložę esančią 112-ame sektoriuje.

Buss teigė, jog tai nėra kažkas išskirtinio jos santykiams su Jamesu, o labiau atspindys, kokio ryšio ji norėtų su visais žaidėjais, kurie gina „Lakers“ garbę.

„Visiems esu lyg mama. Netgi buvę „Lakers“ žaidėjai, kaip pavyzdžiui Dwightas Howardas, ateina pasisveikinti“, – pasakojo Buss.