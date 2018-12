LeBronas: „Iškovojęs titulą su „Cavaliers“ tapau geriausiu visų laikų krepšininku“

Darius

Laimėjo jis tą titulą tik laimingo atsitiktinumo dėka , kai pataikė irvingas lemiamą trajakus. Be to nebuvo traumuoto boguto kuris cementavo gsw ginyba , varžyboms už lebronu prilietima suspenduotas greenas , cury žaidė traumuotas visą seriją.



O jau kalbant kaip neteisinga kad gsw subure tiek žvaigždžių vienoj komandoje galim prisiminti lebrono heat erą kai vienoj komandoje žaidė lebronas, wade , boshas ir r.allenas. taip kad lebronas pats buvo tokioj komandoje o poto visąlaik verkė kad gsw per daug gerų žaidėjų