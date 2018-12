Adomaitis: „Partizan“ – išskirtinė komanda“

Nuotr.: BNS nuotr.

Kai dauguma vilniečių pirmadienio rytą šventinėmis nuotaikomis zujo aplink prekybos centrus, sostinės „Ryto“ arenoje tvyrojo susikaupimas – komanda jau netrukus pradės Europos taurės „Top 16“ etapo kovas.

Pirmosios E grupės rungtynės „Ryto“ laukia trečiadienį, kai į „Siemens“ areną atvyks Belgrado „Partizan“ klubas.

Andrea Trinchieri treniruojama serbų ekipa į „Top 16“ etapą pateko iš trečiosios vietos savo grupėje, o neseniai dar ir pasipildė patyrusiu gynėju Alexu Renfroe.

Visgi Dainius Adomaitis taip pat turės papildomų ginklų – jau po pirmojo Europos taurės etapo „Rytą“ sustiprinusį vidurio puolėją Arciomą Parachouskį.

„Partizan“ žaidžia agresyvų, greitą krepšinį. Taip pat pelno daug taškų ankstyvoje atakos stadijoje. Jie turi gerą balansą žaisdami per vidurio puolėjus ir perimetre, be to, gerus metikus.

Anksčiau ši komanda turėjo vieną gerai išreikštą lyderį, Page‘ą, o dabar, prisijungus Renfroe, jie truputį pasikeitė. Renfroe daug žaidžia du prieš du ir kuria progas kitiems“, – prieš pirmadienio treniruotę kalbėjo Adomaitis.

Jis pridūrė, kad dabartinio „Partizan“ žaidimo stiliaus negalėtų palyginti su jokia kita Europos ekipa.

„Manau, kad tai išskirtinė komanda. Jie turi ketvirtos ir penktos pozicijos žaidėjus, daugiau rungtyniaujančius baudos aikštelėje. Tai labai įvairiapusė, savita komanda“, – sakė jis.

„Ryto“ šiame Europos taurės turnyre taip pat laukia Berlyno ALBA ir „Monaco“ klubų išbandymai. Visgi kol kas Adomaitis apie tolimesnę ateitį pernelyg negalvoja.

„Pasakysiu atvirai – dabar mąstome tik apie „Partizan“. Yra toks dalykas kaip forma, traumos, tad visada žiūrėsime tik į artimiausią varžovą“, – teigė treneris.