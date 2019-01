Lažybininkai abejoja „Ryto“ galimybėmis patekti į Europos taurės ketvirtfinalį

ekspertas

jie neturi jokiu sansu. ju kreive krenta zemyn. ir tai ne sezono - keleto eiga. prie psicho Tomo zaide geriausiai - paskutineje dvikovoje tereikejo aplosti kazkiek tasku zenita. laimejo, bet nepakankamu tasku skirtumu. is grupes neisejo. tada su staliumi kreive krito - jie zaide dar blogiau ir atrode silpniau - antram etape pralose daug dvikovu, net ir tam paciam turinui isvykoje - ko pasekoje paskutine grupes dvikova buvo is vis bereiksme. su situ jie losia dar blogiau ir vaizdas dar gaudesnis - kad ir tie 2 pralaimejimai skyliners, kurie yra labai vidutiniokai, pernai limozo csp lygio. ir tik gave lavonu grupe (merdejantis turinas bei mazo kaimo komanda mormara bar) jie isejo is tos pirmos grupes, o dabar pareina rimtos komandos. jeigu jie iseitu is grupes - tai tada as nesuprantu krepsinio.