„BasketNews.lt“ Eurolygos klubų reitingas (IV): „Fenerbahče“ dominavimas

Sulig 2018 metais baigėsi pirmasis Eurolygos varžybų ratas, po kurio turnyrinės lentelės viršūnėje įsitvirtino Stambulo „Fenerbahče“, dominuojanti taip, kaip niekas lygoje nedominavo paskutinius kelis sezonus.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ tradiciškai įvertina komandų pasirodymus per paskutines kelias rungtynes ir šį sezoną apskritai bei sureitinguoja jas nuo pirmos iki šešioliktos. Tai – subjektyvus reitingas, todėl savo (kitokią) nuomonę kviečiame pareikšti komentaruose.

1. (-) Stambulo „Fenerbahče“ (14-1)

Nuotr. PA Images – Scanpix

2. (+1) Madrido „Real“ (12-3)

Imtis maža, bet per tris sezonus, kai Eurolygoje žaidžiama pagal naująjį formatą, nė viena komanda taip nedominavo viename varžybų rate, kaip dabar tai padarė „Fenerbahče“. Ankstesnius dvejus metus įpusėjus sezonui pirmaujanti komanda turėdavo 12 pergalių, o dabar „Fenerbahče“ gali pasigirti ne tik 14 pergalių, bet ir 11 iš eilės pergalių serija bei dviejų pergalių atotrūkiu nuo artimiausių persekiotojų.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

3. (-1) Maskvos CSKA (11-4)

Jeigu ne pralaimėjimas paskutiniame ture Stambule, „Real“ pirmąjį ratą būtų pabaigę tokiu pat pergalių-pralaimėjimų santykiu kaip ir „Fenerbahče“. Dabar šiuos klubus skiria du laimėjimai, bet Madrido ekipos dominavimas buvo ne mažesnis nei jų pernykščio finalo varžovų. Pablo Laso auklėtiniai demonstruoja geriausią gynybą (92,4 taško per 100 atakų – beveik 3 taškais geresnis rodiklis nei „Olympiakos“) ir turi geriausią įmestų pramestų taškų santykį (+11,5). „Real“ gali džiaugtis ir antrąjį kvėpavimą įgavusiu Rudy Fernandezu, kuris žaidžia rezultatyviausiai per pastaruosius keturis sezonus (9,6), o tritaškius meta apskritai taikliausiai karjeroje (35/71, 49,3 proc.).

Nuotr. Sputnik – Scanpix

4. (+1) Pirėjo „Olympiakos“ (9-6)

Visi 4 CSKA pralaimėjimai patirti per paskutinius 7 turus ir visi – išvykose, kur šį sezoną Maskvos klubas fiksuoja tik 3-4 rezultatą. CSKA puolimo (ketvirta vieta) ir gynybos (šešta) reitingai yra solidūs, bet taip pat nespindi tobulybe. Ar dėl to reikėtų jaudintis? Andrejus Vatutinas tikina, kad ne – esą svarbiausia užimti vieną iš pirmųjų keturių vietų ir taip užsitikrinti namų aikštės pranašumą atkrintamosiose. Jeigu jis iš tiesų taip galvoja, tai rodo pasikeitusią CSKA poziciją. Jis gali remtis statistika – skaičiai rodo, kad būti geriausiems reguliariajame sezone (ar ankstesniame formate – „Top 16“ etape) nieko nereiškia. Paskutinį kartą geriausią rezultatą prieš atkrintamąsias varžybas turėjusi komanda Eurolygos čempione tapo 2010 metais, kai tai padarė „Barcelona“.

Nuotr. BNS

5. (+6) Miuncheno „Bayern“ (8-7)

Vassilis Spanoulis žaidžia antrą nerezultatyviausią sezoną (vid. 11,5 taško) per savo devynerių metų karjerą „Olympiakos“ komandoje, tačiau vis dar išlieka svarbiausia ekipos puolimo dalimi. Kai jis yra aikštėje, „Olympiakos“ pelnė 54 taškais daugiau nei varžovai. Kai jo nėra, šis santykis tampa nulinis.

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

6. (-2) Stambulo „Anadolu Efes“ (9-6)

5-2 santykis per paskutines septynerias rungtynes ir absoliutus užtikrintumas žaidžiant atkaklias rungtynes. Kai komandas, pasibaigus rungtynėms skyrė tik du ar mažiau metimų (6 ar mačiau taškų), „Bayern“ iškovojo 5 pergales iš 6 galimų ir pagal šį santykį fiksuoja antrą geriausią rezultatą Eurolygoje, nusileidžiantį tik „Fenerbahče“ (6-1). Tiesa, „Bayern“ pirmajame rate žaidė daugiausia rungtynių namie (10), todėl antrajame jos lauks sunkesnis tvarkaraštis nei bet kurios kitos komandos.

Nuotr. ZUMAPRESS – Scanpix

7. (-1) „Barcelona“ (8-7)

Ergino Atamano komanda stabtelėjo, kai susidūrė su elitinėmis gynybomis. Per paskutines penkerias rungtynes buvo patirti keturi pralaimėjimai, o visi jie – geriausiųjų šešete pagal gynybą esančioms ekipoms.

Nuotr. ZUMAPRESS – Scanpix

8. (+4) Vitorijos „Baskonia“ (7-8)

Puolimas išlieka „Barcos“ problema. Per keturių pralaimėjimų seriją 10-13 turuose Svetislavo Pešičiaus auklėtiniai nė karto neperkopė 65 taškų ribos. Žaisdama su penkiomis geriausiai besiginančiomis komandomis, „Barcelona“ pralaimėjo visas rungtynes, įmesdama vidutiniškai 67 taškus. Jos puolimo reitingas (93,5 taško per 100 atakų) yra trečias blogiausias lygoje.

Nuotr. Facebook.com

9. (+1) Kauno „Žalgiris“ (7-8)

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Kaip ir „Bayern“, per pastarąsias septynerias rungtynes „Baskonia“ fiksuoja 5-2 santykį, tačiau jos staiga sužibusios viltys apie atkrintamąsias patyrė skaudų smūgį, kai priešpaskutinę senųjų metų dieną kelio traumą patyrė Tornike Šengelija. Gruzinas bent mėnesiui iškrito iš rikiuotės ir „Baskonia“ turės verstis be savo naudingiausio krepšininko.

Užpraeitą sezoną traumuoti „Žalgirio“ žaidėjai kartu sudėjus praleido 1 rungtynes. Praeitą – 5. Šiemet šis skaičius jau pasiekė 14 ir toliau augs, kadangi kauniečiai maždaug iki vasario vidurio neteko Leo Westermanno. Nuo to, kaip sugebės susitvarkyti be jo, priklausys „Žalgirio“ galimybės žaisti atkrintamomsiose.

10. (-3) Atėnų „Panathinaikos“ (7-8)

Nuotr. Reuters – Scanpix

Nuo 2012 metų, kai Željko Obradovičius pasitraukė iš „Panathinaikos“, ši komanda turėjo jau 5 skirtingus trenerius (neskaičiuojant dviejų laikinųjų). Naujausiu jos gelbėtoju matomas Rickas Pitino, neturintis jokios darbo Europoje patirties, tačiau startavęs skambia pergale prieš CSKA.

11. (+3) Las Palmo „Gran Canaria“ (6-9)

Nuotr. TASS – Scanpix

Lėtai startavusi, „Gran Canaria“ per paskutinius šešis turus iškovojo keturias pergales ir demonstruoja ambicijas kabintis į atkrintamąsias varžybas. Pergalės per šią atkarpą atrodo dar įspūdingiau įvertinus tai, kad jos pasiektos be traumuoto pagrindinio įžaidėjo Clevino Hannah, kuris per pirmas 8 žaistas rungtynes buvo naudingiausias komandos krepšininkas.

12. (+3) Tel Avivo „Maccabi“ (5-10)

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Keturios pergalės pasiektos per paskutinius šešis turus, o pastaroji – namie įveikus Milano komandą. Šį laimėjimą treneris Ioannis Sfairopoulos pavadino geriausiu per jo trumpą laikotarpį Tel Avive. Ar gali „Maccabbi“ kabintis į atkrintamųjų traukinį? Tam antrajame rate reikėtų laimėti bent 10 rungtynių iš 15, o tai skamba pernelyg ambicingai.

13. (-5) Milano „AX Armani Exchange“ (7-8)

Nuotr. Basketnews.lt/D.Lukšta

Šeši pralaimėjimai per paskutines septynerias rungtynes ir Milano klubo santykis iš 6-2 pavirto į 7-8. Šešerias paskutines rungtynes „AX Armani Exchange“ su varžovais kovodavo iki paskutinių minučių ir tuo metu jų įžaidėjas Mike'as Jamesas nespindėjo. Per paskutines 2 šių dvikovų minutes Jamesas pataikė vos 2 metimus iš 14.

14. (-5) Maskvos srities „Chimki“ (5-10)

Nuotr. Sputnik – Scanpix

„Chimki“ neįveikė nė vienos teigiamą pergalių-pralaimėjimų santykį įpusėjus sezonui turinčios komandos ir tai šį tą sako apie jos pajėgumus šį sezoną. Panašu, kad ji taps pirmąja pernai atkrintamosiose varžybose žaidusia ekipa, kuri to nepasieks šiemet.

15. (-2) Podgoricos „Budučnost“ (3-12)

Nuotr. Fotodiena.lt/T.Lukšys

Norrisas Cole'as pirmajame mače, vilkint „Budučnost“ aprangą, atrodė nesulaikomai (27 taškai). Devyniolikmetis Goga Bitadze irgi maloniai stebino (17 taškų). Visgi naujasis komandos treneris Jasminas Repeša pirmiausia turės rūpintis ne puolimu, o gynyba. „Budučnost“ per pastarąsias ketverias rungtynes (visas pralaimėtas) praleisdavo vidutiniškai po 95,8 taško ir yra apskritai blogiausiai besiginanti lygos komanda (108,4 praleidžiami taškai per 100 atakų).

16. (-) Stambulo „Daruššafaka“ (2-13)

Nuotr. facebook.com

Kiaura gynyba sezono pradžioje pasižymėjusi „Daruššafaka“ pastaruoju metu rodo visai kitokį veidą. Per pirmas devynerias sezono rungtynes ji praleisdavo vidutiniškai po 91 tašką, o per pastarąsias šešerias – vos po 76,3. Šis pasikeitimas padėjo nutraukti 12 pralaimėjimų seriją – antrą ilgiausią Eurolygos istorijoje. Daugiau nesėkmių paeiliui buvo patyrusios tik Londono „Towers“ ir Bambergo „Brose“ komandos (po 14).