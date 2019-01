Valančiūną stebėjęs skautas įvertino Lietuvos talentus: Biručio NBA nemato

Na

Cia didelis akmuo i musu salies krepsinio darza, ir i to pacio Zalgirio. Echodas, nors ir zaidzia ryte, bet realiai yra praejes Zalgirio dubleriu mokykla, kaip ir Birutis, ir abu padaryti tipiniai centrai( nors Echodas labiau tiktu i pf ), t.y savu laiku su jais dubleriuose nebuvo dirbama( nebuvo leidziama mest ) ant metimo ir to pasekmes dabar matomos. Birutis praeita sezona bande metyt is vidutinio ir gan neblogai sekesi, bet gryzo i Zalgiri ir Jasikevicius su savo grieztos sistemos remais greit uzgesino sita reikala. Echodas ryte si sezona jau is vidutinio meto dazniau, bet ir per mazai kad itvirtint metima, ir del to gaila, nes matosi jog riesas minkstai dirba