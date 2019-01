Atėnų AEK savininkas sukritikavo Eurolygą: dalį klubų tai priveda prie bankroto ribos

Anonimas

sunku daryt isvadas ka jis turejo galvoje is keliu sakiniu be konteksto. o siaip akivaizdu, kad eurolygoje pelningai nedirba turbut nei vienas klubas. galbut galetumem sakyti, kad zalgiris pelningas, bet irgi nebutu teisinga, nes didele dali biudzeto duoda savivaldybe ir arena perleista valdyti klubui, kuris pats jos niekada nebutu pasistates, kaip ir nei vienas europos krepsinio klubas. eurolyga komercine organizacija, kuri dirba pelningai klubu saskaita, cia tai grynas faktas. visu pirma eurolygai reiketu ideti daugiau darbo marketingo srityje, pritraukti daugiau ziurovu tuo paciu ir pajamu ir jas perskirstyti klubams taip mazinant ju nuostolius. siuo metu lyga populiarina tokie fenomenai kaip doncicius ar zalgiris, bet pati lyga nieko nedaro ir net nbando to isnaudoti pasauliniu mastu. istikimi komandu sirgaliai yra pagrindine baze, kuriai idomi eurolyga visiems kitiems nusispjaut ant krepsinio ir nepanasu, kad bandoma kazka del to daryti.