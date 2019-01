Daug klausimų kėlęs teisėjų pasirodymas: ar Waltonas apskritai prasižengė?

Siaip

Reik nepamirst, kad jei to prazangos nebuvo zalgiris butu pralaimejes, nes jie atsilikinejo. Net jei pvz, ji neverta ne sportines, tai vistiek zalgiriui reiketu islyginti arba persvert rezultata. Siaip jei ne teisejai, tai po 2 keliniu butu -20. Paskutine minute ten galime ginčytis ar teisingai traktuota, bet cska turejo daugiau pagrindo skustis teisejais.



Basketnews, kodel rasot ivertinimus tik zaidejams, o treneriui ne. Pagal mane rungtynes pralaimejo labiausiai treneris. Spaudziant cska uzgalines linijos be uztvaru megina priimt du zemi gynejai. Be uztvaros musu zaidejai n